1. Путин подписал указ о назначении атаманом Всероссийского казачьего общества Николая Долуду, который в 2014 году принимал участие в аннексии Крыма. Засланный Кремлем в Крым Долуда был одним из тех, кто участвовал в похищениях крымских татар. А ведь есть еще те, кто верит в “спонтанно возникшую самооборону”, “референдум” и “сами захотели”

2. За пять лет оккупации Крыма украинские правозащитные организации задокументировали более 300 случаев нарушения свободы слова и прав журналистов в оккупированном россией Крыму. Это угрозы и нападения, незаконные задержания, пытки, захват имущества, обыски, запреты на съемку и отказ в доступе к информации, блокирование онлайн-контента и сигнала и тому подобное. Более сотни крымских журналистов и десять редакций СМИ были вынуждены покинуть Крымский полуостров и выехать на материковую часть Украины. Многие журналисты из-за цензуры и преследования ушли из профессии. Два десятка украинских интернет-изданий полностью заблокированы в Крыму.

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3. Определились со статьей: оккупанты назначили на 7 ноября судилище по “делу” ветерана крымскотатарского национального движения Ильвера Аметова. Кроме того, Аметова вызывали в отделение полицаев оккупационного режима для составления административного протокола, который не был составлен во время обыска, поскольку полицаи “не имели понятия, какой нормой действующего законодательства воспользоваться”

4. “Искреннее и горячее приветствие всем и каждому (кто писал лично письма нам/мне в тюрьму) из кремлевских тюрем. Правда сегодня я уже не просто в тюрьме, а в тюрьме далеко от родной земли, в принудительной депортации на чужбину агрессора”: политзаключённый Сервер Мустафаев написал открытое письмо-ответ из неволи.

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5. Оккупанты наконец признали, что нефтебаза в Еды-Кую (Ленино) с 2015 года отравляет жителей райцентра и окрестностей, на что жаловались жители населенного пункта: “в ходе проверки экологами установлены факты превышения валового годового выброса по оксиду азота в 5,35 раз, по оксиду углерода — в 8,76 раз, по бензапирену — в 2,5 раза”. Пока никаких мер по ликвидации экологической катастрофы не принято. Люди продолжают дышать ядом и жаловаться на плохое самочувствие

6. По всему Крыму местные жители проигнорировали вчера оккупационный “День народного единства”. В Симферополе ситуацию не спасли даже сотрудники оккупационной администрации с кизяками и ихтамнетами, которых согнали на выступление Гоблина. Зацените количество “празднующих”

7. В Севастополе, как и в остальных оккупированных городах, “Дно народного единства” сопровождалось шмонами, рамками, кизяками с нагайками, полицаями и Росгвардией. В Севастополе еще согнали студентов в костюмах стройотрядов и школьников с учителями

8. На празднование “Дна народного единства” оккупанты в Ялте согнали детей ватоголовых родителей из кадетских классов, которые протащили по набережной сриколор. Шабаш-концерт жители Ялты в основном проигнорировали — собралось несколько десятков человек на весь город, включая понаехавших

9. Оккупанты в Алуште притащили на сцену сектанта из РПЦ ФСБ по случаю празднования “единства”, а под сценой собрали “ветеранов комсомола” и прочих коммуняк разной степени паршивости. Некоторые “ветераны комсомола Алушты”, судя по фото, еще не родились, когда совок загнулся

10. Ну, а чтобы оценить атмосферу, которую оккупанты создают в Крыму, посмотрите это отвратное зрелище из Керчи с празднования “Дна народного единства” мразии. В начале видео полоумная танцует с паспортом СССР, потом звучат русско-народно-блевотные завывания, балалайки, матрешки, самовары, дети в камуфляже. И так по всему полуострову. Радует, что на шабашах практически отсутствуют люди. Да и присутствующих людьми трудно назвать

11. В аннексированный россией Крым прибыла сирийская делегация во главе с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саадом. Изгои дружат с изгоями, международные преступники — с международными преступниками

12. В Ялте состоялся очередной шабаш тоталитарной секты НОД, члены которой молятся на путина и проклинают Запад, который, по мнению ватников, виновен в том, что россиюшка и Крым плохо живут

13. Севастопольская ватка пожаловалась путину на Алиэкспресс, который ввел санкции против Крыма, но сцарь не снизошёл: “Писал про проблему путину на сайт, мол, вы в десна целуетесь с Си Цзиньпином, вареники и мороженое с ним хаваете, не могли бы вы за крымчан слово молвить? Но ответ пришел из института информационной политики: Мы не можем повлиять на политику сайта Алиэкспресс, вы сами разбирайтесь с ними”

14. Узнал расценки “участкового” за несанкционированную торговлю, а проще говоря, торговлю на улице, под магазином или во дворах многоэтажек. Это ОДНА ТЫСЯЧА рублей в НЕДЕЛЮ. Несколько месяцев назад была одна тысяча рублей в МЕСЯЦ. А чего вы хотели? Путин сказал, что нужен прорыв, вот и прорвались…

P.S. Оккупанты хотят, чтобы мы поверили, что бороться против них — бесполезно. Но это не так. Женское движение сопротивления в Крыму — одно из самых сильных. Почему крымчанки в нем участвуют? Как активистки общественного объединения “Крымская солидарность” не дают “закрыться крымскому вопросу” и возвращают Крым в информационную повестку? Как крымские татарки преследуются оккупантами, но продолжают бороться за права человека на полуострове? Посмотрите видеосюжет, в котором жены арестованных крымских татар рассказывают о том, как живут без мужей и помогают всем, кто попал под каток репрессий. Четыре истории семей из Крыма расскажут Мумине Салиева, Лиана Джемаденова, Севиль Омерова и Лутфие Зудиева. В единстве — сила, если единство — настоящее!

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