1. В Крыму неизвестные расклеивают листовки “антироссийского характера”, в связи с чем оккупанты призывают своих пособников “противостоять угрозе экстремизма”, выявлять такие факты и стучать на тех, кто расклеивает листовки. Подозревают “граждан Украины”. Смешно. В Крыму все — граждане Украины, кроме понаехавших.

2. Оккупанты создадут еще три базы т.н. “росгвардии” — в Симферополе, Алуште и Керчи — “для обеспечения своего присутствия в Крыму”, — говорится в сообщении мразей.

3. Во время весеннего призыва из Крыма и Севастополя в оккупационную армию призвали 2800 человек. По данным правозащитников, с начала оккупации в армию ихтамнетов незаконно призвали 12000 крымчан.

4. Оккупанты проводят в Крыму очередные учения с зенитно-ракетными комплексами С-400 “Триумф”, которые жутко боятся кривизны Земли.

5. В Севастополе ватники собирали подписи за проведение РЕФЕРЕНДУМА против российской пенсионной реформы. Да, твари, это вам не перед танками из “военторга” под прикрытием “зеленых человечков” на “референдуме” скакать. Кроме того, прохожим раздавали листовки, в которых сказано, что в городе переполнены школы и детские сады (привет понаехавшим оркам) и уничтожена медицина (привет “10-ти гарантиям для Крыма”, которые орки вешали на уши предателям). Тем временем правительство россии (читай путин) не планирует вносить поправки о снижении предлагаемых параметров пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет, о чем ранее ходили слухи.

6. Сервис Booking.com исключил возможность бронировать объекты размещения в аннексированном Крыму. В то же время Booking сделал доступным поиск и бронирование проживания в Крыму для тех, кто путешествует не в целях отдыха. Вот так нужно на двух стульях сидеть.

7. Завтра оккупанты в Севастополе закрывают очередной торговый центр. Жители города прощаются с “Sea Mall”. Предприниматели, на выход!

8. Я с этих рашистов просто в ауте — выбирают, где жить, по опросам в соцсетях: “Посоветуйте, где жить лучше? Где более комфортные условия? В Симферополе либо в Сочи? А может, в Ялте? Изначально хотела в Симф, но начиталась, что часто отключают воду и электричество. Работаю удаленно, поэтому хотела бы узнать по общим условиям проживания, не опираясь на работу!”. Ответы: “Хочешь 20-ый век, то Крым”, “Живите на родине!”, “(Понаехавшая из Красноярска пишет) Москва, Питер, Казань. В Симфе ловить нечего. Больницы, поликлиники, большинство учреждений разбито, работы нет”, “На Камчатку ехай”, “Сочи, конечно. К Олимпиаде готовили, еще сделали, море рядом. В Симферополе нет моря и есть санкции”, “Я свалю, как учёбу окончу. Помойка — рашка эта иб*ная”, “(Понаехавшая пишет) Живу в Симферополе уже 5 лет, я не пожалела”.

9. Оккупационный “Департамент образования” Севастополя возглавил оккупант из Удмуртии Игорь Белозеров. Местные, на выход! Оккупанты никогда не доверят ничего тем, кто предал свою страну.

10. Оккупанты в Симферополе расклеивают объявления, в которых говорится о “массовых хищениях телефонных кабелей”. Просят сообщать, если кто-то стал свидетелем воровства. Наверное, такого с 90-х не случалось. Это же какой богатый турист в Крым привалил!

11. Керченские ватники обсуждают визы и безвизы: “Кто-нибудь ездил во Францию? Как обстоят дела с шенгеном? Поделитесь опытом. Анон”. Ответы: “Какой Париж? Саратов!!”, “Вместо Франции в Анапу, а вместо французской Ривьеры в Абхазию”, “Проще всего по украинскому биометрическому. Сел и поехал, куда хочешь”, “А кто-нибудь ездил по украинскому биометрическому? Действительно виза не нужна?”, “Да, не нужна. Проезжаешь спокойно, можно по Европе путешествовать”.

12. Роспотребнадзор — это то, что нужно Керчи, конечно: “Вода из крана просто отвратительная! Не то чтобы ее пить после кипячения противно, но и для хозяйственных нужд как-то подозрительно использовать. Такое впечатление, что ее из речки-вонючки качают. Накипело! Который день улучшений нет! Написана жалоба в Роспотребнадзор на качество воды. Будем надеяться, что проведут хотя бы внеплановую проверку на водоканале и устранят такие грубые нарушения! Водоканал в край оборзел и с этим нужно бороться! Анонимно”, “В чёрный список жёлтую воду — из крана уже месяц!!! Сколько можно? Анон”, “Мы платим не просто за воду, а за питьевую воду. В последнее время совсем беда”, “А в частном секторе с 17:00 до 23:00 еле-еле струйкой дохлой бежит, а то и вовсе нет! Будто людям по такой жаре после работы не надо в душ сходить и детей перед сном выкупать!”.

13. “Интересно, а есть ли в городе структура, которая отвечает за полив зеленых насаждений? При ПРЕДЫДУЩЕМ мэре худо-бедно, но полив в городе с поливомоечных машин производился. А сейчас не город, а пустыня”, — пишут жители Евпатории. Предыдущий — это украинский мэр. Теперешний не менялся в оккупации.

14. Керчь. У меня на районе творится невообразимый звиздец с электроэнергией. На стабилизаторе защита срабатывает, а значит, это меньше 158В в сети. И такое уже не один год. Ублюдки рукожопые ничего не могут нормально сделать. Доведут Крым до ручки, потом нам снова восстанавливать.

15. О медицине: “Подскажите, в Керчи есть иммунолог?”. Ответы: “Есть, но она в запое”, “Нормального нет, в Краснодар надо ехать”.

16. Общался с телом из “Лугандона”. Раньше оно в Крыму не бывало. Тело посмотрело на Набережную Ялты и кукарекнуло: “Круто тут все расия за 4 года устроила. Не то что при хохлах — разруха была”. Пришлось прозрить кукареота. Пукан у навароса трещал невероятно. (прим. Набережная Ялты была полностью реконструирована Украиной до оккупации).

17. Никогда не видел, чтобы дикорастущую ожину, тем более растущую у трассы, жрали и собирали в мешочки, да еще и с детками. Сказал, что это вредно. Молча ушли. Потом вернулись и снова начали собирать. Сладкая ягода с тяжелыми металлами. Что за необразованное быдло в Крым понаехало?

18. Розмова кацапів вчора біля мене: “ — А помнишь день, когда мы познакомились? (Я подумки: ти диви, які романтичні. Але вже через мить) — В тот день мы впервые сп*здили отельное полотенце”. Сміються. Завіса.

P.S. “До 2014 года я с удовольствием объяснял, “как пройти, как проехать”, а если было время, то мог провести, подвезти. Сейчас меня бесит вопрос “как пройти, как проехать”. За патлы и об коленку хочется навернуть. Я понимаю, что спрашивает ОККУПАНТ”.