1. Ровно 4 года назад оккупанты в Крыму похитили члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. На данный момент ничего неизвестно о судьбе 15-ти похищенных оккупантами крымчан: это, кроме Эрвина Ибрагимова, Арлен Терехов, Арсен Алиев, Валерий Ващук, Василий Черныш, Джевдет Ислямов, Эскендер Апселямов, Иван Бондарец, Ислям Джеппаров, Маресель Аляутдинов, Мухтар Арисланов, Руслан Ганиев, Сейран Зейнединов, Тимур Шаймарданов и Федор Костенко. Эрвин Ибрагимов активно поддерживал семьи репрессируемых крымских татар, а также принимал участие в митинге за Единство Украины, который состоялся в Симферополе 26 февраля 2014 года, и за участие в котором оккупанты до сих пор преследуют активистов. Ибрагимов попал в объективы телекамер, когда вместе с тысячами собравшихся в тот день крымчан скандировал: “Крым — не россия!”

2. Вчера во второй половине дня на КПП “Джанкой” оккупантами был задержан крымский татарин 1959 года рождения — Меметов Дилявер Рустемович, который прописан в Алуште, но в последнее время проживает на материковой части Украины. Задержанного увезли в гестапо, куда для оказания помощи направились адвокаты Назим Шейхмамбетов и Эмиль Курбединов. После допроса Меметова отпустили, но спустя некоторое время снова задержали на админгранице при второй попытке выезда на материк. Позже Меметова отпустили с постановлениями о запрете на выезд из Крыма и о назначении административного наказания в размере 2000 рублей̆. Протокол составлен Ивашовым Дмитрием. Отмечу, что оккупанты вернули документы Меметову с вырванными страницами

3. Ватники Крымской железной дороги (РЖД в Крыму нет из-за боязни полезных санкций) обратились к российским пропагандонам с жалобой на то, что их вытесняют понаехавшие из россии, которым, кроме прочего, за ту же работу платят в 2-3 раза больше, чем местным. Вот, что наскулила пропагандонам из “Московского комсомольца” ватоголовая Ольга Полякова, которая проработала на Крымской железной дороге 38 лет: “2014 год стал самым счастливым. В Крыму началась новая жизнь, вдохнуть которую обещали и в железную дорогу. Когда пришел новый директор, начались первые увольнения. Якобы есть установка снимать крымских руководителей. Я в это не верю до сих пор”. Пропагандоны, со слов местных, отметили, что “с 2015 года состав крымских железнодорожников претерпел серьезное сокращение. На место компетентных кадров приходили люди без опыта работы, хотя ж/д дорога — это прежде всего безопасность”. Ватники также пожаловались пропагандонам, что “руководство с ними не церемонится. Люди не понимают, зачем их настраивают против россии… Создают такие условия, что некоторые работники морально не выдерживают и сами увольняются. Ветераны предприятия не понимают смысла сокращения штата, когда железная дорога должна была оживать. Весьма ощутимая разница и в зарплатах: кадрам с материка (прим — из россии) платят в 2-3 раза больше местных”. Еще один ватник, побоявшийся раскрыть свою фамилию, рассказал: “Ни одного не заменили лучшим работником. За 5 лет предприятие уничтожено. На железную дорогу возлагают большие надежды. Пассажирские поезда пошли, а с грузовыми будут проблемы. С крымской стороны до сих пор не построили комплекс системы безопасности”. Пропагандоны обратились к руководству КЖД, чтобы выяснить, насколько за годы оккупационного процветания сократился штат, но получили уклончивый ответ

4. Ягодки самоликвидационных каникул: ресторан “Горка rest” в Ялте объявил о своем закрытии и увольнении всех сотрудников: “Мы первые это сделали! Мы первые, кто объявляет о полном закрытии. Мы первые смогли принять поражение. Друзья, наш ресторан не пережил этот период самоуничтожения/изоляции. Мы столкнулись с тем, что нас просто выжили! Ни о скидке, ни о рассрочке нам не удалось договориться. Мы покидаем это место. Уволили весь персонал. Вывезли свое оборудование. Все планы на лето похоронены. Вера в помощь и человечность растоптана”

5. Руководство парк-отеля Porto Mare в Алуште сообщило своим сотрудникам о том, что оккупанты поставили их в жесткие рамки, и если будет выявлен хоть один заболевший коронавирусом, то отель закроют на 90 дней. Поэтому руководство приняло решение, что ни один сотрудник не сможет покинуть территорию отеля на протяжении всего наносезона. Несогласные — на выход! На текущий момент все отели в Крыму закрыты до 1 июня. Весь режим самоликвидации спокойно проработал только сбербанковский отель “Мрия”, к которому у оккупантов претензий нет. Всех турЫстов оформляли как “командировочных”

6. В оккупированном россией Крыму выявлены 14 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 495 человек, в том числе 155 в Севастополе. 11 человек умерли, в том числе 2 — в Севастополе

7. Гоблин заявил, что обсерваторы для понаехавших рашистов в Крыму теперь будут принудительными и платными, а также добавил: “Не нужно от нечего делать, просто потому что вам хочется поехать на море, создавать проблему нам”

8. Новости процветания сколеновстана: коллектив Армавирского машиностроительного завода записал видеообращение к путину, в котором выразил неописуемый восторг от оккупации Крыма и части Донбасса, на удержание и содержание которых Кремль высасывает деньги из карманов россиян… Жрите лопатой свое крымнашистское счастье

P.S. “2014 год стал самым счастливым. В Крыму началась новая жизнь. Когда пришел новый директор, начались первые увольнения. Якобы есть установка снимать крымских руководителей. Я в это не верю до сих пор”, “Люди не понимают, зачем их настраивают против россии. Создают такие условия, что некоторые работники морально не выдерживают и сами увольняются”, “За 5 лет предприятие уничтожено”… То есть, упоротые ватники все видят собственными глазами, но отказываются в это верить и продолжают считать, что кто-то специально их настраивает против россии. Упоротые так и не поняли, что ИМЕННО ТАК, вытесняя местное население, и ведет себя ОККУПАНТ! Всегда! А чтобы не удивляться уничтожению того, что успешно работало до оккупации, надо было поближе познакомиться с жизнью в россии, а не слепо драть за нее глотку в 2014 году. Капец, “счастлива она была”, тварь!