1. Сегодня в пгт. Раздольное, которое до депортации и геноцида крымских татар в 1944 году носило название Акъшейх, оккупанты второй раз ворвались в дом Безазиевой Зеры, 1953 года рождения. Перевернули дом вверх дном, не оставили никаких “протоколов изъятия”. Якобы искали оружие

2. Руководителем “следственной группы”, инициировавшей обыски в домах крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма 11 марта, является бывший сотрудник СБУ, а ныне — “следователь ФСБ” Дмитрий Грамашев

3. “Суды” в Симферополе и Ростове-на-Дону продлили арест тринадцати политузникам второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”. Ремзи Бекиров, Фарход Базаров, Раим Айвазов, Сервет Газиев, Эрфан Османов, Владлен Абдулкадыров, Рустем Сейтхалилов, Джемиль Гафаров, Тофик Абдулгазиев, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Меджит Абдурахманов и Рустем Шейхалиев останутся в СИЗО минимум до 27 марта. На этот же срок в Ростове-на-Дону продлен арест крымскому татарину Муртазе Сейрану

4. Осужденным керченской колонии-поселения оккупанты прочитали лекцию “о сущности терроризма”. Я так полагаю, про историю россии рассказывали. Россия и терроризм — одна сущность. Лекцию читал изменник Родины Ворончихин Сергей, владеющий персональной страничкой на Миротворце

5. Два рашиста прибыли в Киев, чтобы получить визы США в американском консульстве, но рашистов выдворили наши пограничники за незаконное посещение оккупированного их страной Крыма, и запретили въезд на 3 года. Это джек-пот, я считаю!

6. Мусора готовятся к приезду какого-то хйла в Крым.

7. Гоблин, озвучивая хотелки путина, заявил, что “нас всех волнует законодательное закрепление постоянства российских границ”, поскольку, по словам Гоблина, “можно и нужно расширяться, и оставлять возможность для включения новых территорий”. Я так понимаю, что и в других, граничащих с мордором странах, намечаются “гражданские войны”

8. Крымчане имеют план по борьбе с дефицитом воды: “Аксенова, Самвела и всю самооборону — в колонну по три… С ведрами… Полными кубанской воды… И по мосту шагоооом…Арш”. Хороший план

9. Паспортная тема — актуальнейшая из актуальных: “Хотим поехать поменять в паспортном столе в Новотроицке (прим — Херсонская область) паспорт, так как он просрочился. Нужно брать электронный талон или там по живой очереди можно сдать документы, и какая сейчас там очередь, много людей?? И какие штрафы за просроченный паспорт? Спасибо, анонимно”. Ответы: “Едь в Чаплынку через Армянск. Там идти относительно недалеко между границами. Там можно всё сделать. За пару часов. Выгодный курс в Райфайзен банке. Пешочком, через парк, недалеко идти от паспортного стола”, “В паспортном столе подача электронная, быстрая. Очередей как таковых нет. Штрафы — копейки. У меня был на 6 месяцев просроченный, штраф не платил”, “Вот статья из Херсона про надання послуг крымчанам. Можно теперь записаться в электронной очереди на своей почте”, “(Пишет забывший перелогиниться понаехавший в 2015 году в Крым из россии рашист) У меня не фото просрочено, у меня паспорт сгорел от лютой ненависти”

10. В Севастополе с 11 по 20 мая оккупанты собираются провести скрепный кинофестиваль “Победили вместе”, на который, несмотря на пандемию коронавируса, пригласили делегацию из Китая. Оккупанты грозятся, цитата, “задушить коронавирус в объятиях”. Крымчане интересуются, а будет ли делегация из Италии? Какие же оккупанты — идиоты

11. Севастополь. Школьников обязали каждый день приносить на уроки 3 маски (в аптеках их нет и не будет до мая) и антисептик (та же история). Борьба с пандемией по-гаваньски — бессмысленная и беспощадная! Отмечу, что официально в Крыму заболевших якобы нет. Гоблин готовится рисовать 10 млн туристов.

12. Когда попрёт счётчик заболевших, Гоблин начнёт рассказывать про медицинский туризм, бгг))).

13. Должен заметить, Мразия идеально выбрала время для того, шоп навернуть остатки своего суверенитета. Коронавирус, нефтяные войны и финансовый кризис… Как всегда — ма-лад-цы

14. Граждане рф, вас кинули. Вове обнулили все, но вам не обнулили долги по ЖКХ, кредитам, не обнулили ипотеку… Теперь ждите пенсию в 75, новые налоги поголовно на все. Нефть — фсьо! Теперь вы для бояр с царем и нефть, и деньги, и оффшоры!

15. Всiх кацапiв вiтаю з обнуленiним. Тепер у вас є цар! На колiна, холопи! Фу!

P.S. “Либо вы обнуляете президента, либо он обнуляет вас”, — написал севастополец. Россияне выбрали второе. Покорно, без единого выстрела и даже с одобрением…

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся