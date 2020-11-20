1. “Неизвестные два раза настоятельно рекомендовали уехать из Крыма, но он так и не успел. Последней в живых его видела соседка по лестничной клетке”. Прочтите историю о Василии Черныше, активном участнике Революции Достоинства, пропавшем 15 марта 2014 года в Севастополе

2. Третий комитет 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект пятой, обновленной и усиленной резолюции “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина” с призывом усилить международное давление на россию с целью заставить ее выполнять свои международные обязательства как государства-оккупанта. Отмечу, ЗА эту резолюцию проголосовали 65 стран, воздержались — 85. Против проголосовали 22 страны: Армения, россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Ангола, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Мьянма, Филиппины, Судан, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Зимбабве

3. Госдура россии приняла поправки в уголовный и административный кодексы о делах, направленных на “отчуждение части территорий рф” и призывы к таким действиям. Теперь за фразу “Крым — Украина” можно сесть, хотя сажали и раньше — например, по террористическим статьям

4. Российскому актеру Кириллу Гребенщикову запретили въезд на территорию Украины на три года. Сегодня он пытался попасть в нашу страну на съемки, но пограничники выяснили, что рашист незаконно и многократно посещал оккупированный его страной Крым

5. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия россии во встречах “Большой семерки” (G7) и восстановления формата G8 с участием россии. Одной из причин нежелания видеть Москву в данном формате сотрудничества назвали продолжающуюся аннексию Крыма. Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат

6. Ватника из Судака Рустема Абкадырова, который выступает против уничтожения и застройки мыса Меганом для путинского форума “Таврида”, оккупанты вызвали на “профилактическую беседу” и вручили ему предостережение “о недопустимости экстремистской деятельности”

7. Пропагандона из Ялты Сергея Сардыко оккупанты обвинили в “мелком хулиганстве” из-за того, что он якобы нецензурно выражался в адрес заместителя главы оккупационной администрации Ялты Станислава Шапортова. Сардыко грозит 15 суток ареста. Свою вину отрицает

8. Оккупанты сообщили о критически малых объемах воды в водохранилищах Симферополя и обвинили во всем засуху, которая “превзошла все ожидания”: “На сегодняшний день основными источниками водоснабжения города Симферополя являются водохранилища. Это Аянское, Симферопольское и Партизанское. Сегодня при проектном объеме 36 млн Симферопольского водохранилища осталось 4,900. Партизанское — 34 млн проектного, осталось 5 млн кубов. И в Аянском — 3,900 проектный объём. Осталось всего лишь 300 тысяч метров кубических”

9. Загорское водохранилище — один из главных водных источников, которые снабжают Ялту питьевой водой — превратилось в лужу

10. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 214 новых случаев коронавирусной инфекции (+6 смертей). В Севастополе — 59. Количество зараженных увеличилось до 16 642 человек, в том числе 3 695 в Севастополе. Умерло 339 человек, в том числе 99 — в Севастополе

11. До ватника понемногу доходит: “Вот только передали по Первому каналу очень радостной интонацией диктора (мол, хорошие новости), что Крым ОЖИДАЕТ на новогодние праздники НЕБЫВАЛОЕ количество туристов. Вы там серьезно? Вы издеваетесь? Вы серьезно думаете, что весь Крым сидит и ждёт вас? Помимо того, что самим дышать нечем в прямом смысле, вам плевать, что здесь красная зона? Там у вас все позакрывали не зря, наверное? Так вы сюда решили двинуть тела? Понятно, зачем вам Крым был нужен… а мы-то думали "благими намерениями". Анон”

12. На въезде в Керчь почти год висит баннер, который поздравляет “с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым”. И такая ситуация — не редкость в оккупации. Все дело в том, что бизнес — в заднице, а потому с рекламодателями проблема — потому и висят старые баннеры неделями и месяцами

13. Ватники продолжают активно радоваться продаже винзавода “Массандра”, что до оккупации невозможно было представить: “Для друзей путина дисконт”, “Стыдно и позорно. Завод с винотекой. Коллекцией вин. Имения князя Голицына. Все, что создавалось, созидалось, накапливалось, работало, приносило немалую прибыль в госбюджет, отдают в частный карман за 5 копеек необеспеченных ничем деревянных, по цене квартиры Сечина в Москве. Ужас!”, “Бесконечный позор, просто бесконечный. Ну, после продажи "Нового Света" — это было вопросом времени. Вслед за "Массандрой" с молотка пойдет вообще все, что осталось в Ялте. Почву подготовили прекрасную. Остались последние шаги. Пока все безмолвствуют”, “Нет слов! Готовы все продать”, “Ау, ялтинцы!! Мы же против!! Требую референдум всего Крыма!! Хорош борзеть!!!”, “При Украине на части рвали Крым, но "Массандру" боялись тронуть. А вот "герои" Крымской весны плевать хотели на легенды и достояния, всё с молотка пускают за копейки. Сначала "Новый свет", теперь "Массандру". Гнусные подпевалы уже затянули свои песни, что так лучше для предприятия и виноделия в Крыму. И опять промолчим, и опять стерпим”, “Продажа “Массандры” — это плевок в крымчан”, “А дальше-то что продавать? Всё. Больше не осталось ничего. Не думаешь, что именно эти все шесть лет и были нужны для того, чтобы продать вот это вот всё? Наверное, у них и предназначение такое”, “Россия всё забрала, самое дорогое”, “Крым заплатит двойную цену и за мосты, и за дороги, и за электричество! Увы, но, видимо, дальше будет еще хуже”, “Обидно за Крым!”, “Кто же кукловод и сколько мы будем терпеть это воровство? Все идет с молотка. А мнение людей, которые всю жизнь работали на процветание???”

P.S. Как вы уже прочли, один из ватников, комментируя дерибан “Массандры”, написал: “При Украине на части рвали Крым, но "Массандру" боялись тронуть”. Ответом на это сообщение завершу сегодняшний выпуск: “При Украине цены были нормальные и валюта не росла как грибы под дождем. И чтобы рвали Крым? Приведите пример. Ни в какое сравнение не идет ситуация до 14 и сейчас. Понаехали, ни пройти, ни проехать. Еще и третьим сортом называют. Я не говорю, где лучше, где хуже. Но такой коррупции и обдирания народа я ни в одной стране не видела. Да еще и не признает нас никто и никогда, кроме Никарагуа. Все познается в трудную минуту. Обманутые крымчане, бедные”. Самое интересное, что громче всех про “обманутых крымчан” кричат те, кто, в целом, до сих пор рад обманываться. А то прям смешно читать, как они до сих пор кукловода ищут.