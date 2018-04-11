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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Ну как вам наш Крым?

1.1т

1. Оккупанты запросили два года условного срока для украинского активиста Игоря Мовенко, которого в сентябре 2016 года за украинскую символику жестоко избил беркутовец Владимир Суходольский. Игоря Мовенко обвиняют в “экстремизме”. Кроме того, сегодня оккупанты продлили еще на 2 месяца срок содержания под стражей фигурантам “симферопольского дела Хизб ут-Тахрир” — Теймуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Айдеру Салединову, Рустему Исмаилову и Эмилю Джемаденову

2. Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” начала инвестиционный спор с россией по поводу потерянных активов в аннексированном Крыму. Потерянные активы оцениваются в $1 млрд

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3. Обсуждать Генплан с Севастополем оккупанты больше не собираются (хотя обещали). Если его внедрят, то десятки тысяч жителей лишатся домов, участков и квартир. Пропагандоны дерзко резюмируют: “Ведь все выборы закончились и об обещаниях социальным низам можно забыть”. Напомню, что в мае 2017 года по Севастополю прокатилась волна масштабных митингов против Генплана, на которых ватники взывали к путину спасти их и требовали, чтобы понаехавшие чиновники убирались в свои мухосрански. Ватников не стали разгонять, т.к. приближались т.н. “выборы губернатора Севастополя”, которые состоялись в сентябре при крайне низкой явке

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4. Ялтинская вата шокирована обновленным сайтом “правительства Крыма”, где выложили генплан Ялты на украинском языке. Версии на русском языке нет: “У кого-то еще есть сомнения, в какой стране мы живем? Полюбуйтесь”, — возмущенно заскулила ватная общественница Алла Кирячек — член “русской общины Крыма”

5. Евпатория. Оккупанты засыпают солёное озеро в Заозёрном, чтобы застроить его. Ранее оккупанты обещали, что озеро не пострадает. Уничтожение Крыма продолжается

6. Дерзкие холопы протестуют! Жители Симеиза выйдут загорать вдоль трассы Ялта-Севастополь, протестуя против очередного забора, огородившего их пляж. Хорошая мысль. Но нужно чтобы бабушки были топлес — так резонанса будет больше

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7. Посмотрите, во что оккупанты превратили нижнюю набережную в Ялте. В комментариях прочтите сообщения крымчан, а то ватники из-за поребрика набегут и расскажут нам, что это “украинское наследие”

8. В Ялте забором перегородили очередной пляж. Если бы не заборы, то на пляжах отдыхали бы солдаты НАТО

9. Феодосия в оккупации запроцветала. Скоро будем конкурс проводить, кто запроцветал больше, а кому еще пока повезло: “Спасибо нашей администрации и мэру, что забили на когда-то шикарный фонтан нашего города. Хотя, судя по последним событиям, вы даже забили на мемориал, к которому 9 мая придут ветераны, их осталось так мало. Оторвитесь от дележки бюджетных средств и посмотрите вокруг. Или вы считаете, что, с позволения сказать, фонтанчик и две кривых лавочки на Земской людям хватит? Город превратился в свалку, а по телевизору нам говорят, деньги выделяются”. Ответы: “(Из Санкт-Петербурга крыса советует) Можно написать в приёмную В.В. путина”, “Можно написать и в ассоциацию голубых и розовых в ЕС”, “Наивные студентики. Может, вам ещё и дороги подчинить? Ахаха”, “Феодосия стала самым забытым городом нашего полуострова”, “Помним, скорбим, держимся”

10. “Крымская налоговая снова пойдёт по квартиросдатчикам”. Казна пустеет, милорд! За прошлый год оккупантам удалось выявить более 6 тысяч владельцев жилья, которые получали с него нелегальный доход. Нарушители выплатили около 40 миллионов руб. Зато в “родной гавани”

11. Мазохист и двустульежопый повздорили на ватофоруме: “Короче, нах тот биометрический укропаспорт крымчанам не нужен. Разве что очень хочется с проблемами добираться в Украину и обратно. Цены на перелет (прим. При выезде за границу с материковой Украины) тут роли особой не играют”, “Т.е. лучше сделать дороже, дольше и с проблемами (рус паспорт), чем дешевле, быстрее и без проблем (укр биометрия), по-твоему? Ты мазохист или просто дурачок?”

12. “Крымские свиньи вздрогнули от новой вспышки АЧС”, — сообщили пропагандоны. Я сразу подумал о других свиньях. Вот что оккупация с человеком делает

13. Сегодня оккупанты в Ялте снова назначили нового т.н. “мэра”. Протеже Константинова Елену Сотникову, которую назначили на должность 18 декабря, сменил протеже Гоблина Алексей Челпанов — предатель, который до оккупации был замначальника службы охраны Украины в АР Крым

Новости
Мы дошли до...

14. 50 богатейших россиян потеряли за день почти $12 млрд после введения новых санкций США. Причем кошельки похудели и у тех, кто не попал под санкции. Где-то на просторах мразии слышен сиплый хохот Искандеров. Тем временем спасение российских олигархов от санкций снова оплатят налогоплательщики. Крыму отдельный привет

15. В россии “обещают на параде 9 мая попугать иностранцев военной мощью”. Попугали вчера — фондовый рынок рф обвалился, курс доллара подскочил максимально за 1,5 года, а зарубежные фонды начали распродажу долговых бумаг российского правительства

16. Рубль продолжает валиться, а ведь это ещё американцы по Сирии не ударили, и новые санкции не озвучили. Это к вопросу об устойчивости “с колен вставшей” экономики Тем временем российские поставщики бытовой техники и электроники сообщили торговым сетям о повышении цен на 5-10% из-за последствий от полезных санкций, которые изнасиловали рубль

17. А им ведь еще Крымский мост достраивать…

18. Аксенов пригласил санкционных олигархов раздерибанить Крым: “Мы Крым постоянно предлагаем, чтоб он стал такой территорией. Если не опережающего развития, то внедрения таких технологий”. Опережающего развития???)))))))))

P.S. Крымчанин, комментируя введение новых санкций США и истошную реакцию на них российских оккупантов, написал: “Снова повторю свой любимый вопрос: НУ КАК ВАМ НАШ КРЫМ?”. Ведь именно Крым стал для россии точкой невозврата и началом спарринга с цивилизованным миром в явно неравных весовых категориях в пользу Запада.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
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Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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