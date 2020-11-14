1. На следующем фото вы сможете увидеть: Халасыс-Оба, Ювань-Кая (Улан-Кая), хребет Орта-Сырт: Лялель-Оба, Сунгурэгрек-Кая, Теркез-Оба. Фото сделано с Сан-Алан. Вот вам и вся “исконная русскость” Крыма, о которой вопят ватоголовые

2. На сегодня количество граждан Украины, преследуемых россией по политическим мотивам, составляет 130 человек, в том числе 76 — крымские татары, сообщили в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

3. Оккупанты в Крыму вручили обвинительное заключение активисту из Судака Ридвану Умерову. Его обвиняют по ст. 205.6 УК рф (“Несообщение о преступлении” — недоносительстве). В ближайшее время в “Судакском районном суде” начнется судилище по этому делу

4. Оккупанты приговорили жителя Севастополя к 30 часам обязательных работ за публикации в соцсетях, которые, по версии оккупантов, были “направлены на возбуждение ненависти и вражды по отношению к определенной группе лиц”. К понаехавшим, что ли?

5. Оккупанты в Крыму вчера уменьшили прожиточный минимум из-за… “снижения стоимости продуктов”. Ну вот, а вы говорите, что мост не помог)))

6. Оккупанты, которые вчера уменьшили прожиточный минимум в Крыму из-за, цитата, “снижения стоимости продуктов”, сегодня подтвердили, что рост цен на продукты продолжается, причем ежемесячно, а также сообщили о стремительном росте инфляции. Не удивляйтесь, просто разные оккупационные департаменты не согласовали между собой лапшу на уши, поэтому у одних — снижение цен и, как следствие, прожиточного минимума, а у других — рост цен из месяца в месяц

7. Гоблин предложил гендиректору предприятия “Массандра” Янине Павленко принять участие в конкурсе на пост “главы” оккупационной администрации Ялты — в качестве поощрения за верную службу рейху, и чтобы остаться у корыта, когда “Массандру” продадут с потрохами, что оккупанты намереваются сделать до конца текущего года. Павленко находится в розыске СБУ. Напомню, выборов в Крыму нет с момента захвата полуострова россией. Бояр назначают, а холопы терпят назначение

8. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 214 новых случаев коронавирусной инфекции (+5 смертей). В Севастополе — 52 (+3 смерти). Количество зараженных увеличилось до 15 156 человек, в том числе 3 358 в Севастополе. Умер 301 человек, в том числе 90 — в Севастополе

9. Наши крымчане о текущей ситуации: “Разговаривала со знакомой, которая работает в ковидном госпитале — в красной зоне и в реанимации. Говорит, что люди (от коронавируса) мрут пачками только в Симферополе. Морги забиты”, “В 7-ой горбольнице и Железнодорожной такая ситуация уже месяц. Трупы складывают уже не в морге, а в соседних помещениях”.

10. Очередные улучшения. В Феодосии ушёл последний детский окулист. Новые идти не хотят. Теперь только платно. В аптеке мужик набирает кучу всего, чём можно сбить давление. Фармацевт говорит, что обычно берут то, что врач прописал. Мужик ответил, что у жены давление 270, а скорая уже ТРИ ЧАСА едет — пока врач приедет, жена помрет. На что фармацевт ответила: “Вы уже не первый мне рассказываете подобную историю”… Да, чуть не забыл: скорых не хватает, так как часть из них отправили в командировку в Симферополь. Это сказала диспетчер скорой, на которую спустил палкана пациент. А так, в Крыму всё хорошо.

11. В аптеках Крыма появляются объявления, которые предупреждают посетителей о тех медпрепаратах, которых нет в наличии в связи с высоким спросом из-за пандемии. И список этот с каждым днем растет

12. Еще один этап уничтожения Крыма. Наивные ватники ищут смысл. Они так и не поняли, что все, что россия делает в Крыму, делается для военной логистики (новая дорога к Перевальному — тоже), пиару и попилу (строит ротенберговский ВАД). О вас, дуралеях, речи не было и нет: “Проектируемая юго-восточная трасса, протяженностью 27 км, призвана отвести весь транспортный поток в обход Симферополя. Но то, что произойдет после обхода Симферополя, не подлежит логическому пониманию. По проекту дорога пройдет вдоль земель Минобороны и пересекает Ялтинскую трассу в селе Перевальное. На этом логично закончить! Однако дорога пересекает трассу и идет по живому, проходя вдоль реки Ангара, по живописному холму и дачному поселку ялтинцев, чтобы опять выйти на существующую ялтинскую трассу в районе лесничества, не доезжая Перевала. При этом под изъятие попадут минимум 172 участка, многие с жилыми домами. Этот участок трассы — по обходу Перевального — всего 4 км, пересекая жилой массив, пересекает пять улиц. Люди будут вынуждены жить в непосредственной близости от моста, высотой 20 м. Весь дачный массив потеряет тишину, так как трасса будет возвышаться и пересекать его. В селе Перевальное люди будут зажаты коридором из двух трасс — существующей и новой. Конечно, эта дорога вызывает огромную волну недовольства людей. Впереди много слез, горя, потерь материальных и физических, кто-то может не переживет это вообще. В чем логика прокладки этого куска новой скоростной трассы параллельно существующей, чтобы пересечь ее и через 4 км опять в нее влиться??? Влиться в дорогу, которая не будет расширяться и по которой ходят троллейбусы? Люди не получили от руководства Крыма никакого внятного объяснения, поэтому выражают недоверие и протест”, “И останутся от зеленого Крыма ножки да рожки”, “Безумные уверенно убивают Крым”

13. В совке говорили “пошью костюм с отливом и в Ялту”. Теперь в оккупированный Крым прут рашисты с футболками “СССР” и прочей неактуальной для цивилизованной части человечества ересью

P.S. Ровно 6 лет назад, 13 ноября 2014 года, вышел первый ежедневный дайджест новостей Крымнаша. Новости для тех, кто готов слушать и слышать; ради тех, кому есть что сказать. Спасибо всем, кто все эти годы оставался с крымчанами, которые нуждаются в вашей поддержке. Крым является неотъемлемой территорией Украины, и здесь живут далеко не только предатели! Слава Украине!

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