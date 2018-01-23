1. Оккупанты приговорили 55-летнего жителя Керчи к 2,5 годам лишения свободы условно и штрафу 50 тысяч рублей за высказывания против россии в интернете. И, естественно, у керчанина якобы “нашли тротил и патроны”. Имя репрессируемого не называют. Один из крымчан прокомментировал обвинение: “Вот так посмотришь, каждый, прежде чем выступить против оккупации, запасается тротилом и патронами, а то вдруг не поверят и не признают виновным”

2. Сегодня в Феодосии началось судилище над крымскотатарским активистом Сулейманом Кадыровым. Он обвиняется “в призывах к нарушению территориальной целостности россии” за комментарий в Facebook: “Крым всегда был украинским и таким же останется”. Кроме того, оккупанты традиционно обвиняют репрессируемого в “террористической деятельности”

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3. Двух фигурантов сфабрикованного дела “Хизб ут-Тахрир” Сейрана Салиева и отца 12-ти детей Сервера Зекирьяева оккупанты на 28 дней поместили в больницу для прохождения “психиатрической экспертизы”. Напомню, Сейрана Салиева, Тимура Ибрагимова, Марлена (Сулеймана) Асанова, Мемета Белялова, Сервера Зекирьяева и Эрнеса Аметова оккупанты арестовали 12 октября 2017 года

4. Три года назад, в январе 2015 года, задержали первую так называемую “севастопольскую четверку” по “делу Хизб ут-Тахрир”. Четырех крымских мусульман обвинили в “терроризме”. “Доказательствами” стали разговоры о религии и политике на кухне. Максимальный срок, 15 лет, получил Руслан Зейтуллаев.

5. Православный ИГИЛ: в Крыму военные оккупанты провели “мастер-класс” по установке мин для детей, самому младшему из которых было 12 лет. Всех детей одели в военную форму. Детям показывали не только как обезвреживать, но и как устанавливать мины. Также среди наглядного материала были самодельные взрывные устройства и пояса смертников. Оккупанты говорят, что таким образом они пытаются привлечь детей к службе по контракту в свою армию убийц . Российские пропагандоны в восторге от подготовки мяса на убой. Оказалось, что это “школа молодых сапёров”. На видеосюжет наложили веселенькую музычку. А потом эти твари удивляются, что дети в школах стреляют и с топорами носятся

6. Друг путина и Ротенбергов Владимир Зарицкий, ранее командовавший Ракетными войсками и артиллерией россии, построит отель на месте санатория “Жемчужина” вблизи Ласточкиного гнезда, сотрудников которого выкидывают на улицу. Ранее оккупанты тут планировали игорную зону. Снесут 48 зданий санатория. На территории сохранились отдельные участки старинного Харакского парка. Парку, скорей всего, тоже придёт конец

7. Порядка 50% молочной продукции в детских садах и школах оккупированного россией Крыма является фальсификатом. Такие данные обнародовали сами оккупанты. За полгода количество фальсифицированной молочной продукции в детском питании выросло с 24 до 50%

8. Ватники тяжело вздыхают: “После прочтения постов в этой теме (“Понаехавшие глазами севастопольцев”) подумалось: вот если бы в марте 2014 года кто бы сказал, что нас так начнут доставать наши же материковые сограждане (россияне), никто бы не поверил и тапками бы закидали. Встречаю свою знакомую, она в ЖКХ-сфере работает бухгалтером. В укр. времена яростно всё российское отстаивала: флаги на балконе и всё такое. Так вот, печаль в глазах, проблемы с получением лекарств для мамы-диабетика, сын в порту раньше работал — сейчас без работы, и прочее. Но главное — риторический вопрос прозвучал из ее уст: кто ж знал, что так все получится? Повздыхали, разошлись”. На это сообщение другой ваторылый предложил выметаться в Херсон, если что-то не устраивает, но признал, что жить стало сложнее. А также начал стращать, мол, если бы не россия, то у нас был бы “сценарий ДНР/ЛНР”. Ватники делают вид, что не понимают, что войну на востоке Украины развязала все та же россия, которая готова была развязать войну и в Крыму

9. Ватники устали от блэкаутов, поэтому приступили к любимому занятию — поиску “врагов народа”. Всё новое — хорошо забытое старое: “Дорогой Крымэнерго, если тебя снова одолевают злобные бармалеи-меджлисовцы типа Джемилева-Чубарова, так и скажи нам. Мы защитим, грудью встанем, чтобы во всех районах Евпатории не отключался свет по 10 раз! А то складывается какое-то странное впечатление, что у вас там до сих пор фашисты подрывают ЛЭПы, чтобы вернуть Крым в Украину. Или это в головах??? Или что?”, “Хунта в городе? Или им пизд*лей надо хороших? При оккупации маманя жила в Евпатории, но то фашисты были, а здесь саботаж”, “(Пишет крымский ватник, проживающий в Испании) Проукраински настроенные подонки также сидят в Крымэнерго, поэтому и издеваются над людьми, прикрываясь техническими неполадками!”, “Не только в Крымэнерго, а всюду наблюдается саботаж. Чтобы все четко заработали, нужно поступать, как китайцы у себя”

10. Оккупанты в Керчи на ОСВЕЩЕНИЕ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ потратят более 5 млн рублей. В комментариях местных жителей ощутите все величие страны-оккупанта, восторг от “спасения”, доверие к пропагандонам и рапортам в духе СССР: “Говоря проще, пять лямов на фейк-ньюс!”, “Кому они нужны с освещением своей деятельности? А то мы живём в другом городе и не видим сами город, погрязший по уши в грязи, с недоделками по Орджоникидзе, с "завтраками и послезавтраками" на Будённого, полностью убитым Героев Сталинграда, раздетыми трубами, порванными водоводами, реками и озёрами дерьма, неработающими лифтами, разгулом и безнаказанностью МУПов и водоканала”, “На прославление своей деятельности 5 млн. Не слабо! Хотя, сам себя не похвалишь — будешь ходить весь оплёванный. Может, там надо Оду хвалебную сочинить высоким стихом? Вполне смогу за недорого — даже несколько высокопарных патетических Од: Нам солнца не надо, Нам партия светит, Нам хлеба не надо, Работу давай, На Кирова 9 великие люди, История вспомнит их имена! Наверное, скромновато. Но можно переделать — пафосу добавить”, “Коту под хвост пять миллионов. Киселева пригласите. Он за три минуты все потратит”, “Лучше бы на чистоту в городе эти деньги потратили, тогда и "освещать" ничего не надо было. Порядок в городе и так за себя всё скажет. А то безобразие, что сейчас, как не свети, всё одно”

11. Оккупанты назвали Алупку “русской Ривьерой”. А Бахчисарай — это, наверное, колыбель православия. Эски Къырым — родина кокошников. Карасубазар — то такой русский рынок скреп… Как мне надоел этот бред. “Будучи пьян, тут наш царь мордой в грязь упал. Теперь это наша земля!”

12. Если Крым для путина был, как Судеты для Гитлера, то раздел Сирии — это уже раздел Польши. Что там еще осталось из аналогий до начала очередной мировой войны?

13. Ватники, если вы до сих пор не определились, идти вам на “выборы” путина или не идти, то это не имеет никакого значения.

14. В Симферополе представители Украинского культурного центра возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко в рамках празднования Дня Соборности Украины . А в Киеве крымчане присоединились к традиционной акции “Живая цепь единства”

P.S. 100 лет назад, 22 января 1918 года, Четвёртым Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость УНР. Годом позже, 22 января 1919 года, в Киеве был обнародован Универсал Директории УНР, так называемый “Акт Злуки про об’єднання українських земель УНР i ЗУНР в єдину Україну”. Через две недели после этого Киев захватили большевики. Россия тогда, как и сто лет спустя, не признала присутствие своих оккупантов на территории Украины. Сегодня россия продолжает репрессировать украинцев, стремящихся жить в едином независимом государстве. Судя по всему, новая волна репрессий в Крыму приурочена ко Дню Соборности Украины. Но я уверен, что нынешняя военная агрессия россии против Украины закончится поджаркой двуглавой курицы-мутанта.