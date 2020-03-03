1. Прокуратура АРК на материковой части Украины объявила о подозрении крымским “судьям”, которые выносили решения по “делу 26 февраля”. Всего под подозрением оказались 10 коллаборантов​, которые до 2014 года выносили решения именем Украины.

2. Оккупанты возбудили уголовное дело в отношении сотрудников украинской Нацполиции и прокуратуры в ответ на открытие уголовного производства в отношении “следователей”, которые преследовали граждан Украины за участие в митинге за территориальную целостность Украины 26 февраля 2014 года в Симферополе

3. Оккупанты сообщили, что в Крыму из-за коронавируса на карантине находятся 50 человек, прибывшие из Китая. Кроме того, оккупанты приняли решение о принудительной госпитализации сбежавшей пациентки с подозрением на коронавирус в Севастополе. Беглянку объявили в розыск, но она, скрываясь от рашистов, изложила в соцсетях свою версию событий с описанием ужасов медицины Севастополя и условий карантина.

4. Ватная подача новостей на пабликах Крыма жутко бесит крымчан. Любая мелочь в стиле раша-ТВ про Украину, и крымчан тут же слышно: “С особым пристрастием украинские пограничники ищут симптомы коронавируса на границе с Крымом”, — сообщили пропагандоны. Комментарии не заставили себя ждать: “А российские с особым пристрастием выворачивают все сумки в надежде найти кусочек украинского вкусного сала!!!”, “С пристрастием даже из машины не попросили выйти при прохождении контроля”

5. Блин, в этом году в Крыму зима была 3 дня. Осень, 3 дня зимы и сразу весна… Без понятия, как Партизанское водохранилище (Симферополь) будет выглядеть в конце лета. А вот такое оно сейчас

6. Покращились анализы уже сегодня: “Ходят упорные слухи, что в Алупке и в других поселках, таких как Гаспра, Кореиз, и т.д., собираются в ближайшее время закрыть лаборатории, а анализы делать в Ялте. Почему-то никого не беспокоит, что забор крови на общий анализ будет осуществляться из вены как у взрослых, так и детей. У всех вены такие хорошие? У меня плохие, а представьте, как совсем малышу взять кровь из вены. Это издевательство, и меня очень волнует этот вопрос”. Добавлю, что это не слухи. Оккупанты давно начали закрывать лаборатории в небольших населенных пунктах, включая поселки Большой Ялты

7. Алогичность? Нет, это логика концлагеря — территории, на которой мы теперь живем: “Сходила в Херсонес. Нашла новые заборы. Алогичность зашкаливает. То ли заборов было много лишних, то ли техзадание не слишком грамотно поставили подрядчику, но четыре из пяти пешеходных дорожек теперь упираются прямо в ограду”

8. Свежими заборами обнесли и санаторий Курпаты (бывший пансионат Дружба), который подмяли под “управление делами президента рф”. В санатории отдыхают ФСБшники и прочая шушера со своими выводками — поэтому удивляться надо не новому забору, а тому, что здесь до сих пор не поставили вышки с автоматчиками

9. Крым — не россия. В Залесье это знают все, особенно “коммерсанты”: “Пришло приглашение от КоммерсантЪ принять участие в опросе для потребителей деловой информации. Займет, дескать, 20 минут. Ну, ок, интересно же, что там за маркетинг, может, я себе что уведу. Спросили пол, день рождения и город. Я, не найдя в списке Севастополь, как честная Маша кликаю на строку “Другое”. И ввожу название. И вуаля — “Спасибо за интерес к нашему исследованию”. Мой опрос продлился меньше минуты. Не потребители мы тут в Севастополе деловой информации. Или надеяться на то, что полом и возрастом не вышла?”, “Есть сайты с платными опросами. Так вот, они почти все, после того как доходишь до вопроса, где проживаете, говорят: спасибо, опрос закончен”, “Любые "выборы" российские в Крыму — мина под легитимность власти в самой рф. А уж референдум по конституции — юридический "медный таз", каким и накроется в конце концов империя. Незаконные процессы, незаконны итоги. Все незаконно в этой стране будет, даже конституция”

10. Оккупанты в Крыму продолжают готовить мясо на убой. До оккупации дети росли в здоровой атмосфере, а теперь — в казармах и на маршах

11. Паблик Севастополя. Как гардемарины хвашистов искали. И нашли… за окном: “Стесняюсь спросить, фашисты еще украинцы или уже турки?”. На этот вопрос ответом решил блеснуть запоребриковый ватник: “Для дебилов, которые стесняются: фашисты — это гуманоиды, пытающиеся с помощью оружия навязывать свои желания (территориальные, языковые и другие) другим народам!”. Признавшему преступления россии ватнику ответили: “Спалился!”, “Так и есть. Россияне”

12. Ничто так не объединяет украинцев, как бомбежки турецких войск по силам Асада и русни. За двое суток ни одного срача.

13. Сьогодні 2177-ий день каменепаду в Криму.

P.S. Знакомая ватница выехала на материковую Украину делать биометрический загранпаспорт. Ватница начиталась страшилок о том, что “Украина в Крым больше не будет пускать по внутреннему паспорту, ведь в россию с 1 марта можно только по заграну въезжать”. Я напомнил ватнице, что Крым — это неотъемлемая часть Украины, пусть и временно оккупированная, и зачитал ватнице сообщения Госпогранслужбы Украины с опровержением ее слов, но… все мои доводы, аргументы, пруфы обошли вниманием ватный мозг. Теперь ватница строчит, что “в Украине отменяют пенсии и запрещают праздновать 8 марта”. Какой там мозг, напомнил я себе — только тлен. Больше объяснять ничего не стал. Да и нет времени у нее особо со мной общаться — бегает по магазинам и аптекам со списками того, что нужно купить в “процветающий” Крым.

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