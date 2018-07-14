1. Сегодня Олегу Сенцову исполняется 42 года! Впервые за два года можно увидеть политзаключенного в заточении. Посмотрите, как он выглядел примерно месяц назад, в восемнадцатый день голодовки. Жизнь Сенцова оккупанты поддерживают специальным медицинским питанием. Но как долго он продержится на таких капельницах? Подходит к концу 61-ый день голодовки режиссера. Мать Сенцова сегодня попросила путина о помиловании сына

2. Оккупанты приговорили фигуранта дела “украинских диверсантов” Евгения Панова к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима!

3. Оккупанты, запугивая крымчан выдуманными “террористами”, пытаются отвлечь их внимание от экономических и социальных проблем: повышение пенсионного возраста, предстоящий провал курортного сезона, рост цен, коррупция. Не исключено, что после заявлений Николая Патрушева о том, что “украинские националисты готовят диверсии в Крыму”, чекисты могут инсценировать очередной “террористический акт” или поймать свежую “группу диверсантов”

4. Севастопольские ватники нашли “плюсы” от повышения пенсионного возраста: “Потому что деньги членов правительства находятся в Западных банках и через банки правительством можно вертеть как угодно. Дело в том, что манипуляция общественным мнением относительно повышения пенсионного возраста раскрыта. Правительство показало себя абсолютно недоговороспособным членом государства, продолжая продавливать пенсионную реформу. Это значит, что именно правительство ничего не поняло из предупреждений верховного и решилось на бунт. Это значит, что будет некий управленческий кризис, который простому народу только на руку. Есть возможность сделать откат к сталинской модели управления. И я думаю, что именно это и будет делать путин”

5. На севастопольском форуме ватники ударились во все тяжкие — в сравнение пенсионной реформы Украины и россии. Оказалось, что Украина о своих гражданах заботится гораздо лучше: “В Украине отпуск по уходу за ребенком оплачивается до 3-летнего возраста и зачисляется в стаж, в отличие от рф. А также и годы обучения в ВУЗе. Так что 30 лет стажа у официально работающих женщин спокойно набирается к 50 годам”, “Тоже сегодня сравнивал от нечего делать. Да, согласен, гибче. А вообще, капец, посчитал свой стаж 30 лет, твою ж мать. Ну откинуть 6 лет институт, армия. Этот сколько на дядю пропахал и оздоровил сынков ушлепков? А ещё понравилось, что уравняли спец. пенсии: судьи, админ и т.д. Полностью за. Это про Укр. реформу, если что”

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6. Внешнеторговый оборот оккупированного россией Крыма в первом квартале 2018 года снизился еще на 15% (до $17,5 млн) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В свободном от рашизма 2013 году годовой экспорт Крыма составлял $904 млн, импорт — $1,144 млрд. Почувствуйте разницу

7. Оккупанты продолжают отжимать бизнес, расчищая дорогу понаехавшим и тем, кто ближе к кормушке. Прочтите, как живет оккупированная Евпатория: “11 июля парк развлечений ПЫТАЛСЯ открыть вход и работать для посетителей, но какие-то странные ребята в одежде из 90-х решили поставить на вход в парк свои заборы, а на один из входов на тротуар нагло заехал автомобиль!!!!!!! Где же эвакуаторы, когда они так нужны??? Беспредел в самом центре города и на глазах у курортников!!!”, “Вот уже и аптеку на Катыке забрала администрация!!! Ни одной аптеки на районе! Спасибо!!!”, “Рынки отжали, кучу помещений под магазины и кафе забрали, парк развлечений забирают. Интересная у нас в городе россия получается. Как думаете, что дальше?”, “Да, плохо как-то, бардак какой-то”, “Дык это же начало бизнес плана”, “Уважаемое руководство города!!! Как можно в такую жару выключать свет и так надолго??????????”

Новости Вида и Вуко затянули удавку на шее Путина

8. Почти вся Феодосия осталась без воды. Возможно, до завтра. ТурЫсты скулят, мол, не для того на отдых приехали, чтобы искать воду, а местные жалуются, что и качество связи нынче такое, что трудно куда-то дозвониться, чтобы выяснить причину и сроки отключения

9. Жители Керчи устали от улучшений жизни по-российски: “Мало того, что электричество отключают на 5 часов (в центре!), так вчера вечером ещё и пляски с напряжением устроили! Прям светомузыка — то потухнет, то погаснет! С каких это пор скачки напряжения тоже стали нам на пользу?!”. Ответы: “В Анапе то же самое было. Автор, не ной. Нытики всем надоели”, “Нытики надоели? А то, что творится абсолютно во всём, нравится?! Пофиг, что там в Анапе или даже в Париже. Если бытовую технику сожгут, то никто не возместит. А у меня с моей пенсией ни новой не купить, ни старую не отремонтировать”, “Откладывайте с пенсии на стабилизатор!”, “Я уже даже от лекарств отказалась, но явно не ради защиты от Керчьэнерго”

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10. Жители в Феодосии о сезоне: “Город совершенно не готов к сезону! Постоянные отключения воды, перебои с напряжением, горящая свалка, ямы, отсутствие разметки и хаос на дорогах, своры собак и грязные улицы. Неужели нельзя задуматься о капитальном ремонте коммуникаций? Еще и море холодное (низовка пошла). Бедные туристы”

11. Оккупанты всегда и все превращают в помойку — потому что иначе не умеют: “Прошу занести в ЧС организацию МБУ Город. Мусор на улицах не убирается, площади не озеленяются, бурьяны не косят. Для чего создана эта организация, если они НИЧЕГО не делают? Столица республики выглядит, как помойка! Позор!”. Так и есть сейчас. Так как крыть нечем, специально обученные люди под подобными постами пишут: “Ну и что? Он и при Украине был помойкой!”. При Украине мой город был провинциальной столичкой АРК. Не идеально, но по-домашнему уютно и в РАЗЫ чище). Утопает в “русском мире” и Судак

Новости Запад додавит Россию

12. Специально для понаехавшей Анастасии из Калуги — Сбербанк россии официально заявил, что КРЫМ — это УКРАИНА: “Есть ли сейчас в Алуште терминалы Сбербанка и работают ли? А то, когда последний раз были, с этим было проблемно”

13. Понаехавшие принесли с собой смерть на дорогах, что отражается и в статистике оккупантов. Поэтому появляются такие посты: “Уважаемые россияне, которые планируют ехать в Крым, огромная просьба по пути следования отдыхайте, ночуйте, не летите всю ночь, а то задолбали аварии с вашим участием на симферопольской трассе. Анон”. Комментарии: “Я хоть и не водитель, но плюсую. Подтверждаю, чуть ли не каждый день авария”, “Местные жители знают все нюансы городов и трасс Крыма”, “А лучше отдыхайте на Волге и Енисее”

Новости Россия между двумя поражениями

14. Севастополь. Фиолент. Остановился купить воды. За магазином полигон. Стреляют из всего что только можно. Подъезжает машина. Туристы с мАсковским акцентом спрашивают дорогу к морю. Показал, но спросил, не смущает ли их стрельба? Ответили: “Всё нормально, подумаешь…”. А чего не поехали сразу на пляжи Сирии?

15. В горах Крыма крымчане оставляют патриотические надписи и рисунки в виде флага Украины

P.S. Иногда кажется, что ватники начинают прозревать, как тут же появляется такое: “Кризис, который простому народу только на руку. Есть возможность сделать откат к сталинской модели управления. И я думаю, что именно это и будет делать путин”, — написали на севастопольском форуме. Некоторым не поможет и лоботомия. А откат к сталинской модели, действительно, происходит. И радующегося ватника загребут наравне с теми, кто этому совсем не рад. Ничему история людей не учит.