1. Цель россии — колонизация и изменение состава населения в Крыму. Прочтите большое интервью с прокурором АРК и Севастополя Игорем Поночовным о деле Гааги "Ситуация в Украине", военных преступлениях россии, а также о том, почему "крымские дела" не расследуют национальные суды Украины

2. Оккупанты снова нагрянули в дома крымскотатарских активистов. Запугивать пытались Айдера Куртбекова, Эрнеста Джелилова и Руслана Рустемова

3. На судилище в Ростове-на-Дону прокурор запросил для крымчанина Олега Приходько 11 лет колонии строгого режима с отбыванием трех лет в тюрьме, а также — 200 тысяч рублей штрафа. Против крымчанина за его проукраинскую позицию оккупанты сфабриковали дело о "терроризме"

4. Послы Евросоюза одобрили продление экономических санкций в отношении россии из-за агрессии в Украине, в частности, из-за оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей

5. На процветающем до оккупации заводе "Титан" в Армянске начинается новая волна увольнений. На улицу вышвырнут еще около 400 человек. 120 уже уволились сами с начала текущего года. РАСИЯ! РАСИЯ! РАСИЯ!

6. Понаехавшие из Анапы рашисты ограбили ювелирный магазин в Алуште. А помните, как до оккупации к нам со всей Украины ехали грабители? Вот и я не помню. А в родной говени это стало обыденностью

7. Из-за водного дефицита Севастополь начал забор воды из озера у горы Гасфорта, которое обильно пополняется сточными скрепами байкеров при проведении байк-шоу Хирурга и Co. И зацените, как эту новость подали севастопольские пропагандоны: "Хирург дал севастопольцам отпить из шламохранилища у горы Гасфорта. Развожаев и Залдостанов высоко оценили благородство байкеров и спасение ими города-героя от неминуемой засухи"

8. Жители оккупированного Крыма по-разному изощряются, чтобы обеспечить себя водой, придумывая всякие системы. Но все это и хлопотно, и затратно. Зато без бандер!

9. На улицах Ялты продолжается установка синих бочек, которые оккупанты убирают с улиц Симферополя "в места зимнего хранения". На одной из бочек неизвестные приклеили лист бумаги с надписью: "Воды нет, но вы держитесь!"

10. Паблик ВК на фоне катастрофы с водой: "Крымская власть обосралась. С чего вдруг им взять и начать работать? Плевать на все — на цены, на людей. Как хотите, так и живите!!!", "Нет никакой крымской власти в Крыму, есть кремлевская власть, для которой Крым — это госдачи ЮБК и территория военных баз. Все остальное — люди, вода — да насрать", "Ау, народ!!!! Че вы ноете??? Только и слышу нытье! Пора уже что-то делать, а не нытье и просить эту систему вам помочь! В 2014 нех*й было тянуть на себя одеяло! А то "россия, помоги, россия, помоги". НАТЕ, СУКА, ПОМОЩЬ! Наслаждайтесь теперь! И нех*й ныть!"

11. Еще одно ватоголовое упрекнуло всех за нытье: "Да как вам не стыдно! Вас от бандеровцев спасли, а вы постоянно на что-то жалуетесь, что-то требуете!". Комментарии: "Мы не просили, чтобы нас спасали!! Лучше бы Украиной остались!!!!", "Лично я была против аннексии Крыма, и спасать меня ни от кого не нужно было", "Хм. Это при россии за 6 лет больницу до такого состояния довели? Вы не ух*ели?", "Представь себе, да. Ухуели оккупанты" .

12. В Ялте скончалась тяжелобольная пожилая женщина, которую отказывались госпитализировать медики Ливадийской больницы, а оккупанты не пропустили к больной единственную родственницу с материковой Украины

13. Снова рекорд: в оккупированном россией Крыму за сутки выявили 354 новых случая коронавирусной инфекции (+7 смертей). В Севастополе — 81 (+5 смертей). Количество зараженных увеличилось до 25 514 человек, в том числе 5 526 в Севастополе. Умерло 584 человека, в том числе 180 — в Севастополе

14. Оккупанты сообщили, что отсутствие воды в Крыму помогает распространению коронавируса, т.к. нет возможности проводить нормальную дезинфекцию в очагах заболевания. А я добавлю, что у многих крымчан нет возможности даже руки помыть. Зато из-за моста прут толпами

15. Глава оккупационного "Министерства здравоохранения Крыма" Александр Остапенко сообщил, что крымские "чиновники", как и путин, не изъявляли желание делать прививки от COVID-19 российской вакциной, которая не прошла всех необходимых испытаний. Но челядь уже прививают

16. Севастополь. Сначала оккупанты вышвырнули всех из культурного и общественного центра на пл. Восставших и сделали там отделение полицаев. Потом вырубили деревья (30-летние ели, восточные туи, кустарники…) и обнесли все забором. Теперь по периметру добавят колючую проволоку и установят памятник самим себе, на который заставили скинуться полицаев

P.S. "Нет никакой крымской власти в Крыму, есть кремлевская власть, для которой Крым — это госдачи ЮБК и территория военных баз. Все остальное — люди, вода — да насрать", — написал один из жителей Крыма. И ведь совершенно правильно написал. Вот только особо упоротые ватники в Крыму даже на седьмом году оккупации во всех проблемах винят "крымскую власть", и готовы с воплем "при чем тут россия!?" глаза выцарапать оппоненту, который перечисляет список камней с неба, обвиняя во всем россию. Так, например, один ватник мне с пеной у рта доказывал, что "россия в Крым по-настоящему еще не пришла", а потому, по его мнению, мы так плохо живем, а виновата во всем "крымская власть".