1. Политзаключённый второго Симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Асан Яников уже 2 месяца находится на карантине в камере СИЗО №1 Симферополя в антисанитарных условиях, в связи с чем у крымчанина ухудшилось состояние здоровья

2. В Симферополе невозможно откачать выгребные ямы — ассенизаторы остановили работу из-за преследований оккупантов, которые натравили ментов на ассенизаторские машины: “ГАИ догоняют с мигалками, останавливают, забирают документы и везут в райотдел. Я был (в отделении) на ул. Жуковского. Подержали с полчасика (в отделении), отдали документы и отпустили. Я на стоянку машину поставил и больше не трогал, потому что нет смысла кому-то объяснять что-то. Никак (задержание) не обосновывают. С пятницы (2 октября) никто не работает фактически”, — жалуется водитель. Видимо, Гоблин теперь и этот бизнес под себя подожмет или под очередных понаехов почву готовят. А вы пока хоть в дерьме захлебнитесь!

3. Понаехавший из Москвы в Крым нацист Александр Горный обнаружил захват Крыма Турцией: “Сегодня утром произошел захват Крыма Турцией, информационно. В Феодосии на частоте 104,2 вместо пропагандиста Соловьёва упорно вещает турецкая радиостанция, музыка, новости. Началось? Начали с Армении и продолжили Крымом??? Ну вот как так?”, — спрашивает оккупант. Горному спокойно поясняют наши ватники, что это нормально! Открытое пространство через море — у нас всегда что-то турецкое можно было словить. Но представьте, в каком страхе понаехи живут в Крыму только от одной мысли о деоккупации полуострова

4. Радовавшийся оккупации Крыма и кричавший перед путиным “Крым — российский. И точка. Вопрос закрыт” Гарик Мартиросян теперь осознал, что война — это плохо: “Остановите войну! Мы хотим только мира! Война — это самое страшное. Нет насилию и агрессии! Армения за мир”. Какие-то непоследовательные эти ватники — сначала радуются одной войне, а потом ужасаются — другой

5. Оккупанты разработали “проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя”. В чем суть этого наноплана так и не рассказали, но сотку даю, что количество новых скважин увеличат в геометрической прогрессии — вот и весь план. Кстати, на всем этом деле распилят 5 млрд рублей

6. Снова отключили весь Симферополь от воды! Типа ремонт какой-то придонной задвижки или ремонт на какой-то ТЭЦ. Оккупанты даже не могут придумать правдоподобную отговорку

7. На острове 404 теперь квартиры на нижних этажах, куда добирается вода по графику, должны оцениваться дороже, чем остальное жилье. Законы рынка теперь здесь такие же сказочные, как и правитель-многоходовочник.

8. Филипп Киркоров, Алсу, Олег Газманов, Лариса Долина, Игорь Крутой, Лера Кудрявцева, Давид Манукян (DAVA) и другие рашисты понаехали в оккупированный их страной Крым на коронавирусный шабаш “Детская Новая волна 2020”, и попали в гастрольный список СБУ

9. Это просто ПРАЗДНИК какой-то! У Аксенова раздвоение сознания? Открыл в Артеке “Детскую Новую волну” и усилил борьбу с ковидом: ограничил массовые мероприятия, масочный режим и призвал держать дистанцию одновременно? Охренеть просто

10. Новый день и снова антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 125 новых случаев коронавирусной инфекции (+ 1 смерть). В Севастополе — 30 (+ 2 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 6634 человек, в том числе 1221 в Севастополе. Умерло 128 человек, в том числе 35 — в Севастополе

11. В оккупированной Феодосии люди безрезультатно пробуют брать штурмом поликлинику, в которой практически не осталось врачей

12. Оккупированная Евпатория. Я один вижу здесь нацистскую Германию и Гитлерюгенд? Или ещё в какой-то стране Европы дети, накачанные под завязку милитаристской пропагандой, стоят в военной форме с оружием в карауле и произносят заученные бессмысленные клятвы давно закончившейся войне?

13. В этот день, 8 октября 2013 года, круизные лайнеры “ARTANIA” и “М. Ломоносов” спешили с утра в свободную от рашизма Ялту. Помним. Скучаем. Ждем

14. Понаехавшая спросила, где лучше снять жилье в Севастополе. Посыпались такие ответы: “Неплохие дома сдаются в Краснодарском крае. Рекомендую”, “Да, и не так дорого, и климат отличный”, “(Еще одна понаехавшая) Не ждите добрых слов от так называемых местных. Скоро все поймете. Но! Нас уже много, и мы их победим”, “Много на себя берете. Севастополь не всех принимает, и люди тут не при чем. То, что вы сюда приехали, не делает вас севастопольцами. Хабалистость у нас не в почете. Как приехали, так и отчалите”, “(Снова понаехавшая пишет) Не дождетесь!”

P.S. “Не ждите добрых слов от так называемых местных. Скоро все поймете. Но! Нас уже много, и мы их победим” — вот в этой фразе вся суть понаехавших колонизаторов, которые собрались нас победить. И именно поэтому я не испытываю никакой жалости к тем армянам, которые сейчас со слезами на глазах бегут из Нагорного Карабаха, который по международным законам принадлежит Азербайджану. Нечего обустраиваться на оккупированных землях, чтобы потом, убегая, лить крокодильи слезы! И чем дольше будет длиться оккупация, тем тяжелей и больней вам, понаехавшим, будет отсюда бежать… но придется!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.