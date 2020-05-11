1. “У меня нет надежды на то, что моих детей эта власть отпустит”, “Я осталась одна с маленьким ребенком”, “Мой народ не является тем, что нам предъявляют”. 11 марта 2020 года жизнь этих людей перевернулась. В тот день оккупанты провели в Крыму очередные массовые обыски, задержав несколько крымских татар по сфабрикованным обвинениям в “терроризме”. Посмотрите, как теперь живут семьи политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова.

2. Мониторинговая группа “Института Черноморских стратегических исследований”, “Майдана иностранных дел” и редакции BlackSeaNews обнародовала исследование “Как действуют крымские санкции” на украинском и английском языках. Один из авторов исследования Андрей Клименко рассказал о том, какие убытки несет россия после аннексии Крыма, как пострадали секторы российской экономики, и какими должны быть следующие шаги Украины и мирового сообщества для усиления санкций, от которых безуспешно пытается избавиться россия все 6 лет, несмотря на громкие заявления об их “полезности”. Предлагаю прочесть по ссылке с некоторыми цифрами.

3. В оккупированном россией Крыму выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусом. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 315 человек, в том числе 122 в Севастополе. Четыре человека умерли.

4. Саки. Про состояние медицины и спасенного от бандер русского языка: “Хочу в нести в черный списак больницу в городе Саки это издевательство знакомый попал в хирургию прооперировали но обезбаливающих не дают жаропонижающих тоже у них нет выйти купить нельзя передачки тоже нельзя .кушать то же почти сутки не давали так как видетили они до опредиленного времини на еду записывают выйти нельзя.это че за конц лагерь!?вы что на нас опыты ставити!?еще и полиция окружила здание алее чс не был в веден!куда можно пожаловатся что б помогли?”.

5. У севастопольской ваты снова бояре виноваты — хозяина ищут: “В городе ПОЛНАЯ бесхозяйственность. ШЕСТЬ ЛЕТ, и никто не чешется. Похоже, специально вредят, чтобы потом на водовозках озолотиться. Когда в городе НЕТ хозяина, порядка нет нигде”. Другие же ватники, обговаривая тему воды, пришли к выводу, что остались надежды только на… нет, не путина, а на Бога и дожди.

6. Сарказм и реалии на севастопольском ватофоруме: “Август 2020. Каждые две минуты аэропорт им. Айвазовского принимает борта со всей россии. От Ростова до Севастополя — сплошная пробка, где желающие попасть в Крым простаивают по 2-3 суток. Заполняемость самых дорогих отелей и просто "сараев" — 120%. Предприимчивые местные сдают раскладушки и надувные матрасы на балконе, чердаке, а то и просто под открытым небом в саду. Очередь на пляж приходится занимать с двух часов ночи. От количества купающихся море нагрелось сильнее, чем предсказывали синоптики”, “Скорее, с 2-х ночи придётся занимать очередь, чтобы зубы почистить, так как воды в Крыму не будет”.

7. Понаехавшая решила поинтересоваться у жителей Севастополя: “Я могу выехать из города?? Я не местная и прописки нет. Заранее спасибо. Анонимно”. Ответы: “Только насовсем”, “Да, можно, в Москву. Почихай на них всех от нас”.

8. В Керчи с некоторых пор стало опасно произносить слово “Москва”. Кто бы мог подумать о таком еще несколько лет назад: “Подскажите, кто приезжает из Москвы на поезде, если есть в Крыму свое жилье, но нет прописки — на самоизоляции дома или отвезут в обсерватор? Где находится в Керчи обсерватор? Он платный или бесплатный? На вокзале прямо с вагона встречают и под белы рученьки, или никто никого не трогает? Как дела на самом деле обстоят?”, — спросил собравшийся понаехать и получил ответы: “Ска, че вы сюда лезете все сейчас… Заразу эту сюда тащите?”, “(Понаехавшая из Москвы пишет) Ооо, сейчас на вас дикари набросятся. В Керчи вообще опасно произносить слово "Москва". Здесь зомби полощут тех, кто из Москвы едет. Забыли, как туда ездили на заработки за куском хлеба, видимо”, “Обсерватора в Керчи нет! Отличный обсерватор в Евпатории! Если есть "своё жильё", предъявляете документы (в оригинале) на недвижимость и будете самоизолированы по адресу этой недвижимости, готовьтесь к проверкам только!”.

9. Людей на набережной Ялты вчера вечером почти не было (менты стояли почти на всех входах), но фейерверк отстреляли аж примерно на 7 минут. Вороны оценили, наверное. Бабки-то выделены, не отменять же распил из-за какого-то “карантина”.

P.S. Слова “Москва” и “москвич” в последнее время стали в Крыму произноситься все чаще в негативном ключе. А на днях я даже услышал, как ватная знакомая кричала своему мужу: “Не вздумай надевать шорты, чтобы тебя не приняли за россиянина и не побили”. Обычно в это время года, когда жара еще окончательно не вошла в свои права, а выглядывающее солнце — обманчиво, приезжие первыми прыгали в шорты и летние платья, в отличие от местных, которые все еще мерзли в своих кофтах и штанах. В нынешнем Крыму неприязнь к россиянам достигла таких высот, что шутить начали и про шорты. Уверяю вас, до оккупации так точно не шутили.