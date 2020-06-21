1. “Складывается впечатление, что в Москве просто закрыли глаза на Крым и те коррупционные схемы, которые использует Аксенов и компания. Скорее всего, здесь несколько причин: ему нет реальной замены в Москве, поскольку никто не хочет ехать в депрессивный санкционный регион, который к тому же очень не любит "варягов". С другой стороны, в условиях нынешнего кризиса Москве уж точно не до крымской коррупции такого размера. Тем более, что такая семейственность для россии не новость — вспомнить хотя бы республики Кавказа. А мастер-класс госуправления Аксенов брал у Рамзана Кадырова”. По ссылке прочтите о том, как Гоблин с ближайшим окружением дерибанят украинскую госсобственность

2. Политзаключенный Узеир Абдуллаев, осужденный оккупантами на 12,5 лет колонии строгого режима, совершил официальный звонок семье из колонии в Башкирии. “Сообщил, что его и Эмиля Джемаденова вызвали к врачу и взяли анализы. Для чего — не пояснили. Узеира осматривал врач, поскольку ранее он жаловался на объемное уплотнение на левом запястье. Врач диагностировал грыжу сухожилия, которая образовалась в результате травмы от наручников. Предложил прооперировать”, — сообщила супруга политузника Фера Абдуллаева, которая добавила, что Узеира уже два раза помещали в ШИЗО.

https://krymsos.com/ru/news/u-politvyaznya-uzeyira-abdullayeva-diagnostuvali-grizhu-na-zapyasti-yaka-vinikla-cherez-travmu-vid-naruchnikiv/

3. В Южном окружном военном “суде” в Ростове-на-Дону на судилище по делу проукраинского активиста Олега Приходько допросили сотрудника ФСБ Дмитрия Перепелицу, который заявил, что крымчанин “хотел устроить Майдан в россии” и “чтобы Крым вернулся в Украину”. Перепелица добавил, что “Приходько не единственный человек, которого рассматривают по террористическому делу, обо всех не упомнишь”. При этом Перепелица подтвердил, что все, что он говорил на “суде”, ему стало известно лишь из материалов дела. С самим Приходько ФСБшник никогда не контактировал.

4. Вопрос Крыма и ситуация с украинскими политзаключенными находятся на повестке дня турецкой дипломатии. Посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере во время встречи с первым заместителем главы МИД Украины Эмине Джеппар отметил, что Анкара постоянно поднимает эти вопросы при контактах с россией.

5. Россия в аннексированном Крыму совершает военные преступления, нарушает международное гуманитарное право и права человека. Об этом во время 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве сообщил посол Юрий Клименко.

6. Оккупанты намерены построить 60-километровый водовод из Тайганского водохранилища в Белогорском районе для водоснабжения Симферополя. Сейчас вода из почти опустевшего водохранилища используется для нужд восточного Крыма, на который, похоже, решено забить окончательно. Напомню, в начале июня оккупанты остановили сброс воды с Белогорского водохранилища, которое соседствует с Тайганским.

Тайганское водохранилище Твиттер Крымского б*ндеровца

7. Коллаборант Сергей Цеков, отрабатывая кремлевскую похлебку и изо всех сил прогибаясь под оккупантами, пожаловался генеральному прокурору россии Игорю Краснову на “засилье иностранных слов” в документах. Воет что русский язык — “это наша родина”.

8. В оккупированном россией Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 786 человек, в том числе 196 в Севастополе. Умерли 23 человека, в том числе 3 — в Севастополе.

9. Жители оккупированной россией части Донбасса настолько суровы, что в обсерватор ездят как в санаторий: “К знакомой приехала мама из ДНР. День побыла у дочки, потом за ней приехали и отвезли в Мисхорский обсерватор. Я не знаю, с какими она претензиями, но обсерватором и питанием в нем очень довольна”, “Учитывая, откуда она прибыла, неудивительно”.

Новости Крымнаша. Не все, кто уехал — патриоты; не все, кто остался — предатели

10. Ще пара років окупації, і кожне малятко-путінятко виглядатиме як 70-річний Брежнєв у парадній формі.

Фото из Ялты Твиттер Крымской Жужелицы

Фото из Ялты Твиттер Крымской Жужелицы

Фото из Ялты Твиттер Крымской Жужелицы

Фото из Ялты Твиттер Крымской Жужелицы

Фото из Симферополя Твиттер Крымской Жужелицы

Фото из Симферополя Твиттер Крымской Жужелицы

Фото из Симферополя Твиттер Крымской Жужелицы

Фото из Симферополя Твиттер Крымской Жужелицы

11. Стою, слушаю музыку для ушей — ватница причитает: “5 лет плачу эту медстраховку, еще ничего бесплатно не сделали. Сегодня сходила к лору — 1200 руб. Нах*й рф”.

12. В Ялте уже чуть ли не каждый второй троллейбус подвергнут такому вот брендированию: “Общероссийское голосование 1 июля 2020. Наша страна. Наша конституция. Наше решение!”. Добавлю, что такому “брендированию” оккупанты подвергли не только троллейбусы и не только в Ялте.

Новости Крымнаша. Не все, кто уехал — патриоты; не все, кто остался — предатели Твиттер Wasily Crimea

Новости Крымнаша. Не все, кто уехал — патриоты; не все, кто остался — предатели Твиттер Wasily Crimea

13. Ялта. Запоребрики упорно тянут сюда свой залесский диалект… Не сидится им в парадных на родных болотах.

Новости Крымнаша. Не все, кто уехал — патриоты; не все, кто остался — предатели Твиттер Wasily Crimea

P.S. “Не все, кто уехал — патриоты; не все, кто остался — предатели” — так крымчанин прокомментировал пост, в котором описывались стереотипы о Крыме.

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