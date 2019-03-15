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Новости Крымнаша. Не пытайтесь предлагать падальщикам хлеб и соль

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1. Российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что этапированный из аннексированного Крыма политзаключенный Владимир Балух “нашелся” в Ярославле, откуда его вывезли, предположительно, в Тверь. Подальше от Крыма везут, от нас, от поддержки крымчан и близких

Новости Крымнаша. Не пытайтесь предлагать падальщикам хлеб и соль

2. Пограничники совместно с Национальной полицией Украины задержали предателя, который пытался пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом в сторону материковой Украины. Ватник воевал на Донбассе на стороне российских оккупантов

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3. Задержанного 11 марта в Херсонской области подозреваемого в дезертирстве бывшего украинского военнослужащего, который после российской аннексии Крыма перешел на службу в армию оккупантов, арестовали на два месяца

4. Суд в Киеве оставил под арестом экс-главу Апелляционного суда Крыма, который перешел на сторону оккупантов, но они же позже от него избавились

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5. Прокуратура АРК направила в суд 87 обвинительных актов в отношении 21 депутата Севастопольского городского совета и 66 в отношении депутатов Верховной Рады АР Крым, которые 5 лет назад способствовали оккупации полуострова. Действия депутатов квалифицированы как государственная измена

6. “Для вас приватизация закончена”: почти все севастопольские пенсионеры “Золотой балки” проиграли в “суде первой инстанции” дела о праве на приватизацию земли, которую оккупанты отобрали для последующей застройки

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7. В оккупированном Симферополе ватоголовый Эдуард Шеимкер с флагом СССР в руках провел одиночный пикет против “беспредела власти”. К ватнику подходили полицаи режима — изучали буквы на плакате у сталиниста

Новости Крымнаша. Не пытайтесь предлагать падальщикам хлеб и соль

8. В центре Симферополя у здания оккупационного “правительства” снова прошел одиночный пикет жителя Ялты, бывшего военного внутренних войск СССР Алексея Яковлева, объявившего голодовку из-за “маленькой пенсии и коррупции в Пенсионном фонде Крыма”. Говорит, что доведут его до самоубийства

9. Оккупанты снова притащили в Крым фашистов из Франции во главе с Тьерри Мариани, который заявил: “Крым рванул вперед по многим вопросам. До 2014 года Крым был похож на спящую красавицу — никакого развития. Территория, будто застывшая в вечном сне”. Жители Евпатории прокомментировали эту ересь: “Цель: коснуться кончика носа — тест на политическую вменяемость малоизвестных ультраправых французских деятелей”, “Хто это такой??”, “Какой-то черт”, “Сук@, рассмешил”, “Точно "не спим сейчас" — уже как на пороховой бочке! Посмеялся над нами Мариани, шутник жестокий!”, “Багет ему в прованс, что этот лягушатник несет? Чем напоили гостя заморского, окаянные? Мочассандрой?”, “Рванули так, что по экономике на 100 лет откатились назад. Это прорыв или ещё нет?”

Новости Крымнаша. Не пытайтесь предлагать падальщикам хлеб и соль

10. Появилась информация о том, что путин может приехать в Крым на празднование преступного позора россии — пятую годовщину оккупации Крыма, жители которого прокомментировали новость так: “Ухххх сам солнцеликий едет! Как? Ему же в Набережных Челнах надгробие поставили”, “Как-то удивительно, что еще никто из молящихся на царя не рассказал нам о том, как он нас всех спас от неминучей гибели, как что-то там с колен поднял, а мы такие-сякие неблагодарные, негожими словами о царе отзываемся”, “В жопу их всех”, “"сПАСИТЕЛЬ"”, “Да и х*й с ним!”, “Царь едет, Царь едет — ха-ха!”, “Очередная проблема от лжецаря!”, “Пора ему на отдых, дедушке! Дома, в Москве!”, “Я, честно, даже и не запоминал, когда именно был этот референдум. Он был не для крымчан, это точно, тогда и запоминать дату понту нет”

Новости Крымнаша. Не пытайтесь предлагать падальщикам хлеб и соль

11. Всю первую половину марта 2014 года в разных концах Крыма проходили митинги за Украину. Участник одной из таких акций, которая прошла ровно пять лет назад в Судаке, прокомментировал опубликованное видео так: “Акция протеста жителей судакского района против референдума 16.03.2014 года. По данным всеукраинской переписи населения 2001 года, население региона составляло 29448 человек, из них 14800 жило в Судаке. Акция собрала около 3000 жителей района, у каждого приехавшего на акцию дома остались родители, дети. Это вторая подобная акция, и с каждым разом она все больше и больше. У людей открываются глаза!!!”

P.S. Хочу завершить сегодняшний выпуск мнением жителя Ялты: “Наивный лепет о том, что вот сейчас мы добудем безвиз, построим дороги, заводы, повысим зарплаты/пенсии и адепты руцкава мира, увидев всё это, мгновенно позитивно реморализуются (изменят систему своих ценностей), вызывает желание долбануть чем-то тяжелым авторов этих теорий. Сообщаю вам очевидную вещь: гиены — плотоядные. Их не манят горячие круассаны, ароматные Венские булочки и сочный Киевский торт. Гиены любят мясо, особенно падаль с душком. А вы пытаетесь предложить падальщикам хлеб и соль. ОРДЛО вовсе не стало ошибкой планирования или исполнения проекта "Некророссия". Получилось именно то, чего хотелось глубинному руцкому народу: умирающий организм, еще теплый, еще с искрой сознания в глазах, от которого можно отрывать куски тёплой плоти и жрать, кровавя морду. Это в Крыму как раз не получилось, что хотелось. Не получилось кровавого беспредела, не получилось грабить, насиловать, пытать, убивать и глумиться в масштабах "Некророссии". Пришлось строить мост, решать кучу созданных ими же проблем. Суета и тоска… Гиен с той стороны границы удалось отогнать на расстояние выстрела. Но гиен, которые бродят среди жителей свободной Украины, тоже немало. Им не нужны безвиз, честные суды, свобода прессы, приятный бизнес-климат и лоукосты в Париж. Им нужно именно то, что в открытую декларируют по сей день гепы, допы, мураевы, бойки, мертветчуки — мясо, человечина. А вы их маните сахаром. Думаю, все вы знаете поговорку "не мечите бисер перед свиньями". В оригинале она звучит так: "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас". "Не растерзали вас" — вот ключевой посыл притчи. Я не призываю к судам Линча. Просто напоминаю очевидные вещи: наиболее толерантен и лоялен к бактериям, опарышам и падальщикам — мёртвый организм. Не нужны им ни процент роста ВВП, ни благосостояние, ни рабочие места. Мучить, издеваться, унижать, отжимать, убивать — вот наивысшая сладость для адептов "руцкава мира", которому "цивилизованный мир" ничего не может предложить, кроме самого себя в качестве жертвы”.

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