Новости Крымнаша. Не пытайтесь предлагать падальщикам хлеб и соль

1. Российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что этапированный из аннексированного Крыма политзаключенный Владимир Балух “нашелся” в Ярославле, откуда его вывезли, предположительно, в Тверь. Подальше от Крыма везут, от нас, от поддержки крымчан и близких

2. Пограничники совместно с Национальной полицией Украины задержали предателя, который пытался пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом в сторону материковой Украины. Ватник воевал на Донбассе на стороне российских оккупантов

3. Задержанного 11 марта в Херсонской области подозреваемого в дезертирстве бывшего украинского военнослужащего, который после российской аннексии Крыма перешел на службу в армию оккупантов, арестовали на два месяца

4. Суд в Киеве оставил под арестом экс-главу Апелляционного суда Крыма, который перешел на сторону оккупантов, но они же позже от него избавились

5. Прокуратура АРК направила в суд 87 обвинительных актов в отношении 21 депутата Севастопольского городского совета и 66 в отношении депутатов Верховной Рады АР Крым, которые 5 лет назад способствовали оккупации полуострова. Действия депутатов квалифицированы как государственная измена

6. “Для вас приватизация закончена”: почти все севастопольские пенсионеры “Золотой балки” проиграли в “суде первой инстанции” дела о праве на приватизацию земли, которую оккупанты отобрали для последующей застройки

7. В оккупированном Симферополе ватоголовый Эдуард Шеимкер с флагом СССР в руках провел одиночный пикет против “беспредела власти”. К ватнику подходили полицаи режима — изучали буквы на плакате у сталиниста

8. В центре Симферополя у здания оккупационного “правительства” снова прошел одиночный пикет жителя Ялты, бывшего военного внутренних войск СССР Алексея Яковлева, объявившего голодовку из-за “маленькой пенсии и коррупции в Пенсионном фонде Крыма”. Говорит, что доведут его до самоубийства

9. Оккупанты снова притащили в Крым фашистов из Франции во главе с Тьерри Мариани, который заявил: “Крым рванул вперед по многим вопросам. До 2014 года Крым был похож на спящую красавицу — никакого развития. Территория, будто застывшая в вечном сне”. Жители Евпатории прокомментировали эту ересь: “Цель: коснуться кончика носа — тест на политическую вменяемость малоизвестных ультраправых французских деятелей”, “Хто это такой??”, “Какой-то черт”, “Сук@, рассмешил”, “Точно "не спим сейчас" — уже как на пороховой бочке! Посмеялся над нами Мариани, шутник жестокий!”, “Багет ему в прованс, что этот лягушатник несет? Чем напоили гостя заморского, окаянные? Мочассандрой?”, “Рванули так, что по экономике на 100 лет откатились назад. Это прорыв или ещё нет?”

10. Появилась информация о том, что путин может приехать в Крым на празднование преступного позора россии — пятую годовщину оккупации Крыма, жители которого прокомментировали новость так: “Ухххх сам солнцеликий едет! Как? Ему же в Набережных Челнах надгробие поставили”, “Как-то удивительно, что еще никто из молящихся на царя не рассказал нам о том, как он нас всех спас от неминучей гибели, как что-то там с колен поднял, а мы такие-сякие неблагодарные, негожими словами о царе отзываемся”, “В жопу их всех”, “"сПАСИТЕЛЬ"”, “Да и х*й с ним!”, “Царь едет, Царь едет — ха-ха!”, “Очередная проблема от лжецаря!”, “Пора ему на отдых, дедушке! Дома, в Москве!”, “Я, честно, даже и не запоминал, когда именно был этот референдум. Он был не для крымчан, это точно, тогда и запоминать дату понту нет”

11. Всю первую половину марта 2014 года в разных концах Крыма проходили митинги за Украину. Участник одной из таких акций, которая прошла ровно пять лет назад в Судаке, прокомментировал опубликованное видео так: “Акция протеста жителей судакского района против референдума 16.03.2014 года. По данным всеукраинской переписи населения 2001 года, население региона составляло 29448 человек, из них 14800 жило в Судаке. Акция собрала около 3000 жителей района, у каждого приехавшего на акцию дома остались родители, дети. Это вторая подобная акция, и с каждым разом она все больше и больше. У людей открываются глаза!!!”

P.S. Хочу завершить сегодняшний выпуск мнением жителя Ялты: “Наивный лепет о том, что вот сейчас мы добудем безвиз, построим дороги, заводы, повысим зарплаты/пенсии и адепты руцкава мира, увидев всё это, мгновенно позитивно реморализуются (изменят систему своих ценностей), вызывает желание долбануть чем-то тяжелым авторов этих теорий. Сообщаю вам очевидную вещь: гиены — плотоядные. Их не манят горячие круассаны, ароматные Венские булочки и сочный Киевский торт. Гиены любят мясо, особенно падаль с душком. А вы пытаетесь предложить падальщикам хлеб и соль. ОРДЛО вовсе не стало ошибкой планирования или исполнения проекта "Некророссия". Получилось именно то, чего хотелось глубинному руцкому народу: умирающий организм, еще теплый, еще с искрой сознания в глазах, от которого можно отрывать куски тёплой плоти и жрать, кровавя морду. Это в Крыму как раз не получилось, что хотелось. Не получилось кровавого беспредела, не получилось грабить, насиловать, пытать, убивать и глумиться в масштабах "Некророссии". Пришлось строить мост, решать кучу созданных ими же проблем. Суета и тоска… Гиен с той стороны границы удалось отогнать на расстояние выстрела. Но гиен, которые бродят среди жителей свободной Украины, тоже немало. Им не нужны безвиз, честные суды, свобода прессы, приятный бизнес-климат и лоукосты в Париж. Им нужно именно то, что в открытую декларируют по сей день гепы, допы, мураевы, бойки, мертветчуки — мясо, человечина. А вы их маните сахаром. Думаю, все вы знаете поговорку "не мечите бисер перед свиньями". В оригинале она звучит так: "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас". "Не растерзали вас" — вот ключевой посыл притчи. Я не призываю к судам Линча. Просто напоминаю очевидные вещи: наиболее толерантен и лоялен к бактериям, опарышам и падальщикам — мёртвый организм. Не нужны им ни процент роста ВВП, ни благосостояние, ни рабочие места. Мучить, издеваться, унижать, отжимать, убивать — вот наивысшая сладость для адептов "руцкава мира", которому "цивилизованный мир" ничего не может предложить, кроме самого себя в качестве жертвы”.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram