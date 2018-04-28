1. Оккупанты в Керчи недавно разобрали часть установленного нового забора на автовокзале, чтобы теперь снова его установить. Процесс тюремизации Крыма продолжается. Посмотрите, как выглядит новый контактный зоопарк

2. Оккупанты в Севастополе приостановили деятельность “российской партии РОТ Фронт” из-за того, что её руководителя Валерия Большакова объявили экстремистом. В 2014 году Большаков орал, что “в Украине фашизм”, поддерживал “наваросию” и российских террористов, а после оккупации орки начали его репрессировать. Дело дошло до жестоких избиений и пыток со стороны ментов и кизяков самого Большакова и его матери. Официальная причина — “ему инкриминируют разжигание ненависти в отношении терских казаков”. Реальная причина — Большаков требовал, чтобы в Крым пришла телевизионная версия россии

3. Оккупанты сообщили, что “гарантийный срок службы моста — 100 лет. А гарантийный срок службы дорожного полотна на мосту — 4 года”. Местные комментируют: “День юмора продолжается”, “Ого! Не сильно ли переоценили свои возможности?”, “А чё не 200? Или не 3000? Можно же врать что угодно — все равно никто не проверит”, “Можно молоть шо попало — отвечать всё равно некому будет”, “Гарант 100 лет дал на изделие. Гаранту было 75”, “Ха-ха. Не смешите народ. Ахаха. Никогда не говорите гоп. Особенно раньше времени. До первой хорошей зимы гарантия. ДО ПЕРВОЙ!!!!!”, “А там или падишах, или осёл сдохнут”

Новости В России основательно припекло

4. Любимый многими “дикий” пляж Немецкой балки в Севастополе уничтожен оккупантами. Пляж превращён в карьер по добыче песка для строительства трассы “Таврида” в ущерб экологии и здравому смыслу. По ссылке фото- и видеорепортаж

5. Оккупанты в Севастополе закрыли 15 торгово-развлекательных центров “из-за нарушений правил пожарной безопасности”. Владельцы центров понесли мешки с деньгами в ФСБ, МЧС и далее по списку. Отмечу, что торговые центры за прошедшие двое суток начали массово закрывать по всему Крыму

6. Около 500 человек из числа предпринимателей намерены обратиться к путину “за защитой своих рабочих мест и требованием принять необходимые для работы бизнеса законы”. Митинг разрешен оккупантами и пройдет сегодня в Севастополе с 17 до 18 часов. Ватники говорят, что “депутатов не волнует, что многие мелкие предприниматели Севастополя уже разорены, а многие уже готовятся к разорению”. Все подробности читайте в завтрашнем дайджесте

Новости Союзники опять предают Россию

7. В Евпатории оккупанты расчищают место для силиконовой долины: “Говорят, что сегодня на рынке Универсам объявляли в громкоговоритель, что происходит рейдерский захват рынка администрацией города. Кто что знает? Анон”. Ответы: “Беспредел”, “Слышал, вчера какие-то люди привезли и поставили туда свой ларёк на морозе, не согласовав с рынком. Вроде кто-то из ментов или администрации, но это не точно”, “Будет то же самое, что и с рынком возле Красной горки”

8. Саранча прорывается в Симферополь: “Анонимно. Думаю переезжать в Симферополь. Какие вузы есть у вас в городе?”. Ей ответили “Даже не думай”. Другая саранча рвётся в Феодосию всего на месяц. Но даже таким незваным гостям тут не рады, да и цивилизация давно покинула нас: “Хочу приехать в Феодосию на месяц примерно. Скажите, как обстоят дела с мобильным интернетом? Можно ли подключить Хайп или какие-то подобные безлимитные тарифы с нормальной скоростью? Анон”. Ответы: “Нет”, “Однозначно! Нет!”, “Не мобильный, а говно”, “Не вздумай сюда ехать”, “Вы вообще-то знаете, куда едете? Точно в Феодосию? Если знаете, тогда и вопросов не должно быть”, “Безлимита в Крыму нет”, “Нет”, “Тариф "очко". Мегафон, Ёта, МТС нет… Тариф "очко"! Очко вам, а не интернет”

Новости Игра России с самого начала была грязной

9. Понаехавший из Краснодара написал жителям Феодосии: “Просто хотел написать, чтобы люди такие хмурые не ходили, лето же скоро!”. Ему ответили: “Радуйся, что хоть не хамят”, “И не бьют!”, “Россия для грустных”, “А чему улыбаться? Зарплата мизерная, на автостанции, как на зоне, путин и его чиновники все разворовали”

10. Алушта наслаждается ароматами “русского мира”: “У нас есть общественные организации, которые представляют интересы алуштинских граждан??? Уже надоело, что все пляжи обоссаны!!! Утром на набережной смрад. Куда нужно обратиться, чтобы поставили биотуалеты по всей набережной КРУГЛОСУТОЧНЫЕ и желательно бесплатные. Неужели нельзя выделить из бюджета денег для естественных нужд??? А платные туалеты после десяти закрыты. Когда темно, люди лучше на пляж сходят, чтобы не тратить деньги. Скоро лето, будет еще хуже”

11. Осмелюсь доложить, шо украинский довоенный турист было гораздо более лучше, чем теперешний. Кацапский турист: а) ленив; б) труслив; в) жаден; г) нищ.

12. У Ялті (як і по всьому Криму) вчора майже півдня лунали сирени чи то цивільної оборони, чи то повітряної тревоги. Курорт а-ля рюс, хай йому грець…

13. Евпатория готовится к первомайской демонстрации: “Что слышно по поводу первомайской демонстрации в городе?”. Ответы: “Будет!”, “Что будем демонстрировать?”, “Слабоумие и отвагу — как всегда”, “Можно ещё дать по ведру и венику, как раз дороги подметут. Ещё кисточку и краски. Вообще столько можно всего организовать полезного такой толпе людей”

14. Оккупанты проводят мастер-классы по изготовлению колорадских брошей, которыми ватники скоро обвешаются, как гирляндами. А детей продолжают вовлекать в безумное победобесие.. Естественно, с оружием в руках

15. В советское время тоже были желающие прикинуться ветеранами и пощеголять с фальшивыми медальками. Но их было мало, и их быстро “вычисляли” ветераны настоящие. А сейчас на волне победобесия все эти проходимцы — в чести. Одна фальшь порождает другую фальшь.

16. Севастополь. Заехал к теще. Телевизор: “Ын — молодец. Химатаки — инсценировка. Репетиция парада, мощь, сила, деды…”. Уехал от тещи.

17. Устал я. Что делать — не знаю. Да зачем это все? Некому выговориться. П*здец какой-то. Сансара… Гребаная сансара… Тяжело… Грань…

P.S. Уничтожение пляжа Немецкой балки в Севастополе оккупанты назвали “строительством лучшего в городе пляжа”. Разорённый и погрязший во лжи Крым — это единственная витрина, которая могла получиться у российских оккупантов в Крыму. Зато всю мощь своей пропаганды лапти бросили на три инфраструктурных объекта — мост, аэропорт и трасса Таврида, при этом приводя в запущение, уничтожая и ограждая заборами всё остальное, лишая людей земли, домов, мест отдыха и будущего… “Не моё — не жалко!” — под таким девизом оккупанты вторглись в Крым.