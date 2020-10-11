1. Обвиняемый в убийстве симферопольца житель Чечни написал явку с повинной. Судом оккупантов ему избрана мера пресечения в виде… домашнего ареста — ведь он не с плакатом стоял на пикете! А всего лишь убил человека!

2. Еще один накрылся медным тазом: "Севастопольский морской банк" закрывает все свои отделения в Крыму и Севастополе. Из недобанковской системы мордора на захваченном полуострове остается всего 5 недобанков с пониженной социальной ответственностью: "РОССИЯ", "РНКБ", "ГЕНБАНК", "ИС Банк" и "ЧБРР". До 2014 года в Крыму успешно работало более 70 украинских банков, среди которых были не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом. После аннексии Крыма россией украинские банки прекратили свою работу на полуострове. С воплями "Крымнаш" в Крым зашло 36 финансовых учреждений страны-агрессора, но большинство из них практически сразу загнулись под тяжестью камней с неба и полезных санкций. На сегодняшний день в гетто работает всего 5 банков мордора, которые держатся на плаву исключительно благодаря вливаниям из россии.

3. "Состояние банковской системы Крыма и реальная природа инвестиций в оккупированную территорию свидетельствуют о том, что в условиях международных санкций Крым по определению не может стать инвестиционно привлекательной территорией. Он будет оставаться финансовым бременем для бюджета государства-оккупанта". О том, как российские недобанки работают в Крыму и висят гирей на шее россиян.

4. Кабмин Украины предлагает ввести санкции против Никарагуа из-за открытия "почетного консульства" в Крыму. Предложенный пакет санкций рассмотрит СНБО, президент Украины должен ввести это решение в действие, а Верховной Раде нужно проголосовать за введение санкций. Кстати, пока это т.н. "почетное консульство Никарагуа" в Крыму существует только на бумаге — и то не факт. Нигде еще не попадалась информация об открытии, а то бы русня уже вопила и постила фотографии сего прорыва.

5. В ответ на оглашенные намерения Украины ввести санкции против Никарагуа Гоблин по указке Кремля объявил (уже во второй раз) о назначении рашиста Олега Белавенцева "почетным консулом Никарагуа" в Крыму и традиционно, выслуживаясь перед хозяевами, вылил три короба дерьма на Украину.

6. В лесах Крыма теперь страшно гулять — оккупанты могут увлечься и подстрелить: "В ходе проведения практического занятия на полигоне "Ангарский" (близ села Перевальное, Симферопольского района), военнослужащие совершенствовали навыки скрытного передвижения к месту выполнения учебно-боевой задачи, подготовки огневой позиции и её маскировки с использованием подручных и специальных средств", — сообщили оккупанты.

7. Партизанское водохранилище почти фсьо! Вот такая вот фигня, малята… И что нас убьёт быстрее… кто знает.

8. Жители села Украинка Симферопольского района пожаловались оккупантам на отсутствие воды. Оккупанты в ответ прислали письмо, в котором говорится: "На сегодняшний день предприятие ("Вода Крыма") не имеет технической возможности осуществить подвоз питьевой воды".

9. Снова антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 157 новых случаев коронавирусной инфекции (+ 5 смертей). В Севастополе — 33 (+ 2 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 6996 человек, в том числе 1286 в Севастополе. Умер 141 человек, в том числе 38 — в Севастополе.

10. Знакомая загремела с короной в больницу. Парикмахер, работала до последнего, будучи уверенной, что её это не коснется. Всем с красивыми стрижками большой привет.

11. Симферополь. Инсулина диабетикам "нет и будет не скоро, т.к. склады пустые" — отвечают в аптеках. И помрут диабетики, если что, не от коронки. Их убьёт "родная говень", заставившая людей из группы риска колесить по всему городу в поисках лекарств. "В Севастополе (инсулин) пока есть, но с другими расходниками уже настала жопа. Люди покупают в инете на специализированных сайтах. Сам помогал им заказывать".

12. Отфестивалили: оккупанты в Севастополе ввели обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет.

13. Аквафреш еще никому удачи не принес: в Новом Свете во время шторма на берег выбросило прогулочную шхуну "Гулёна", владелец которой (Вячеслав Савеличев) прицепил на судно огромный сриколор.

P.S. Завершу выпуск увлекательной историей рашиста, который обнаружил, что Крым — Украина: "BMW российской сборки считает Крым украинским. Это с удивлением узнал москвич Олег Якушкин, отправившийся на полуостров на только что купленном автомобиле BMW, собранном калининградским "Автотором". Как рассказал Олег, посередине Крымского моста навигационная система его автомобиля вдруг заявила, что он пересек украинскую границу. Впрочем, еще до того навигатор машины проявлял явные проукраинские взгляды, прикладывая маршрут Москва-Севастополь исключительно по украинской территории и игнорируя альтернативный маршрут через Краснодарский край по трассе "Дон".

Когда же автовладелец все-таки убедил свою машину совершить "нелегальный переход границы" и уже ехал по Крыму, навигатор упрямо показывал населенные пункты лишь после ввода названия "Украина". После возвращения в столицу Олег обратился в автосалон, где он в июне приобрел свидомую машину. Однако там, по словам автовладельца, "мне никто не смог ответить что-либо вразумительное"…". Тот случай, когда "навигатор с явно проукраинскими взглядами" и "свидомая машина" оказались умней большинства россиян, которые, похоже, окончательно свихнулись. Предлагаю идиоту либо купить "Приору", либо прицепить на свое авто немецкой марки табличку "на Берлин"… И взять штурмом Рейхстаг… За дидов!