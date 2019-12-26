1. В Симферополе прошли одиночные пикеты упоротых ватников в защиту закрытого оккупантами парка львов “Тайган”. На каждого пикетчика слетались, как стервятники, с десяток полицаев и преступников из т.н. “самообороны Крыма”. Одним из пикетчиком, который привлек особое внимание, был некий доктор наук Гвоздодеров, который в 2014 году был активным пособником российских оккупантов

2. Ватным пикетчикам в поддержку закрытого “Тайгана” повезло — их не забрали в гестапо, т.к. рядом оказались понаехавшие пропагандоны из “Рупора Москвы”, которые стали снимать происходящее. Кроме того, на площади оказался (случайно ли?) “общественник и политик” Борис Лурье, который сказал полицаям, что они “и так уже прославили туристический Крым такими действиями”. В отличие от пропагандонов из “Рупора Москвы”, находившаяся на площади съемочная группа прогнувшегося под оккупантов телеканала “Крым-24” “будто ослепла и оглохла: когда к ним подошли активисты и спросили, почему они не снимают происходящее, то те отказались что-либо комментировать”. Крымчанка подытожила произошедшее на площади: “А мне вспомнились времена до "родной гавани", когда пророссийские активисты проводили по всему Крыму, в том числе и на площади Ленина, акции, митинги и другие мероприятия совершенно свободно. И чем же им плохо было тогда? Кто же ущемлял их? Зато теперь вдыхают полной грудью "свободный воздух" в "российском Крыму". Вот только, если не захотят ходить строем, сразу получат по ребрам полицейскими дубинками. Хотя, как гласит русская пословица, "бьют — значит любят"…”.

3. Оккупанты готовят крымскую вату к тому, что цены не снизятся и после запуска грузового ЖД сообщения по мосту-скрепе. Собственно, даже вата в Крыму в это почти не верит, но тайком все же надеется: “О снижении цен на продукты можно забыть. Товары, требующие рефрижераторной перевозки, в обычных вагонах не поедут, для этого нужны изотермические вагоны, а они очень дорогие. Колбасу и вино в вагоне никто не повезет”, — сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин

4. СБУ выявила незаконный канал поставки б/у техники из оккупированного россией Крыма в филиалы “Укрзалізниці”. Поставки осуществлялись с 2015 года. Стоимость техники составила более 100 млн грн

Новости Путинская безопасность пришла ко всем

5. Оккупанты отрапортовали о старте продаж нанокруизов в оккупированную Абхазию через оккупированный Севастополь. Рашистов будет возить все та же лохань “Князь Владимир”, которая то горит, то не заводится. Круизы, которые они заслужили

6. Кримська резервація. Ялтинський ДОСААФ урочисто відкрив два нових приміщення. Тут збираються виховувати нових стрільців. Як той, що був на Луб’янці, але більш влучних

7. Окупований Сімферополь, пл. чЛеніна, головна Йолка… До слухняних хлопчиків та дівчаток на Новий рік прилітають відомі співаки та артисти, а до неслухняних приходять поліцаї

8. Живая ель, которая до оккупации по праву считалась одной из лучших на Новый год (ибо — живая), в этом году тоже наряжена оккупантами, но выглядит все очень печально. Оккупация россией убивает все живое

9. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией “Гранд-Экспресс”, которая является оператором ЖД перевозок из россии в аннексированный Крым. “Такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права”

10. Упоротые орали, что “теперь вокзалы Крыма заживут”. На фото лохань на колесах из Санкт-Петербурга доковыляла до оккупированного мразией Джанкоя. Это вам вместо ста поездов в сутки до оккупации. Ну как, зажили?

11. Согнанная и самосогнанная вата встречала мордорский поезд в Севастополе. Оккупанты устроили масштабное пропагандистское шоу — с песнями, плясками, оркестром, бурными аплодисментами и криками “УРА” — как будто никогда в жизни поездов не видели

12. Появилось видео, как упоротая ватница красит губы красной помадой и много раз целует грязный вагон скрепного поезда. Таким образом ватница губами на вагоне написала два слова: “Крым” и “Ура”. Думаю, что ватница из числа понаехавших

13. Празднуют так, как будто они на Марс раньше “пиндосов” высадились.

P.S. Ополоумевшие ватники, целующие поезд и орущие “ура”, могли бы сниматься в массовке документального фильма про нацистскую Германию конца 30-х годов прошлого века. Тогда немцы были так же слепы, глухи, безумны, верили в свое превосходство и величие, ходили стройными рядами на парады, обожествляли фюрера, а весь мир считали врагами. Уже спустя несколько лет немцы потерпели поражение и были осуждены всем миром. Но до этого нацисты, подобные тем, которых сегодня принято называть ватниками, успели уничтожить миллионы людей под крики “ура”… Бедный мой, несчастный Крым. Сколько же сюда понаехало быдла, которое решило, что оно тут “исконное”.

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