1. Коммерческий суд Швейцарии признал законной заморозку долларовых активов холдинга Lamesa российского бизнесмена Виктора Вексельберга в банке Julius Baer: "Вексельберг пытался получить доступ к активам, замороженным из-за санкций США, чтобы погасить долг по кредиту в размере $160 млн. Суд приравнял (холдинг) Lamesa, формально не включенной в санкционные списки США, к самому господину Вексельбергу. Таким образом, банк имеет право и обязанность заморозить активы, отказывать в транзакциях и выплатах дивидендов по ценным бумагам". Это крымский пакет санкций. Нехай щастить.

2. Не является чем-то новым понимание того, что российская оккупация крымского полуострова имела целью не только и не столько "собирание земель русских", но и в первую очередь создание огромной военной базы. Оккупированный Крым стал местом базирования войск и вооружения, важным логистическим элементом российских военных операций в Сирии и местом удобного расположения большой части военно-промышленного комплекса, состоящей из захваченных украинских предприятий. Еще в начале 2019 года Мониторинговой группой Института Черноморских стратегических исследований было зафиксировано не менее 150 российских предприятий из всех регионов рф, сотрудничающих с крымскими предприятиями, участвующими в выполнении военных заказов.

3. Российскому рок-музыканту Петру Мамонову на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Рашиста и его жену остановили 5 декабря в киевском аэропорту "Борисполь" и выслали из страны. Тем временем София Ротару снова поперлась выступать в россию и поздравлять напавшую на Украину страну с Новым годом.

4. Оккупанты намерены продать уникальные детские санатории "Юность" и "Пионер" в Симеизе, специализирующиеся на лечении туберкулеза и других болезней дыхательных путей.

5. В Крыму пересохли реки, которые питают водохранилища. На фото — все, что осталось от реки Сафун-Узень, впадающей в Изобильненское водохранилище, которое снабжает Большую Алушту. Регион уже на графике по воде. Пока ее нет только ночью, но все еще впереди.

6. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 263 новых случая коронавирусной инфекции (+6 смертей). В Севастополе — 75 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 21 607 человек, в том числе 4 769 в Севастополе. Умерло 480 человек, в том числе 140 — в Севастополе.

7. "Советую несведущим людям поинтересоваться, сколько террористических актов было предотвращено в Крыму только за один год сотрудниками ФСБ. Да и про теракт в Керчи все стали забывать. Там, кстати, мотивы до сих пор до конца не выяснены", — написало рашистское чудо. Советую несведущим понаехам поинтересоваться, сколько терактов было в Крыму до оккупации.

8. Керчь. Похолодало и сильный ветер. Всего -1, а чувствуется как -10-11, но и это фигня — дикая влажность воздуха. К чему я это. Встретил соседа, который год назад сюда из Сибири приперся. Говорит: как вы тут живете, у них типа переносил свободно холод. Мораль — нех*р было сюда ехать, валите обратно.

9. Оккупанты в Севастополе приняли закон о налоге на имущество физических лиц (дома, квартиры, гаражи и т.д.). Жители города, в том числе ватники, в соцсетях проклинают оккупантов, добрым словом вспоминают Украину и совсем не горят желанием расставаться со своими кровными за свою же недвижимость: "Мы не подписывались в 14-м на грабеж. В Украине мы ничего не платили — это раз! Мое жилье дал моим родителям и нам Советский Союз. С какого такого перепугу нас обирают?", "90% голосовавших за вхождение в рф даже не догадывались, что собой представляет современная россия. Украина по уровню коррупции и беззаконию в сравнении с рф — это детский сад, младшая группа", "А какое отношение имеет россия к имуществу СССР или имуществу, приобретенному при Украине?", "0,1% — это дох*ра.

У всех проголосовавших (за такую ставку) депутатов низкая социальная ответственность, впрочем, как и у севастопольцев, проголосовавших за них", "Рукожопые и пришлые будут "осваивать и дерибанить" деньги севастопольцев", "А налог на роскошь слабо??? Вместо того, чтобы с нищих три шкуры сдирать", "Это элементарное вторжение в личную жизнь людей. Пока явно, физически, не выгоняют из квартир.

Начинают "неявно" — налог, видите ли! Как тут не вспомнить слова начальника уголовного розыска Романа Шилова из сериала "Ментовские войны: "Сейчас они отнимают заводы, комбинаты. Потом пойдут в чайные и булочные. А когда закончатся чайные и булочные, они придут к нам в квартиры". Вот, уже пришли", "Это раскулачка и геноцид", "Вот, началось! Это инициатива заезжих. А потом потихоньку собранные налоговые денежки будут оседать в карманах этих же заезжих чинуш", "А как же *никто ничего не должен потерять, а только приобрести*? Если бы не севастопольцы, в нашем городе была бы стоянка НАТОвских кораблей. Спасибо.

Отблагодарили! Ночным шакалам бесплатно землю вместе со стратегическим водным объектом; нам — налог. Им — все; нам, вышедшим весной 14 года на защиту города и пришедшим на референдум — последние портки отберут! Не стыдно? Совесть есть? Где созданные рабочие места? Вы безработных решили обобрать?", "Это россия, детка", "Новые камни с неба", "С каждым годом они все крупнее", "Арендная ставка коммерческой и жилой недвижимости вырастет в цене. В Севастополе, помимо текущего, уже выросшего рынка стоимости земли, вырастет и рынок аренды", "Это нам всем повысит аренду. А мы повысим цены. Все расходы в товаре", "Грабь, раскулачивай, глумись — девиз слуг народа", "Почему нас обложили оброкомна советские дома? Что происходит?", "Это "родная гавань")))".

P.S. Завершу выпуск сообщением евпаторийца, который прокомментировал вой ватников в связи с введением очередного оброка: "Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал… Нашли-таки на седьмом году оккупации, "что нам дала Украина". Ну, а пока ватники воют, я спешу поздравить наших воинов с Днем ВСУ! СПАСИБО вам за службу, защиту и надежду!

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