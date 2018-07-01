1. Пока Украина готовится к отмене кассовых аппаратов и упрощению ведения бизнеса с помощью планшетов и смартфонов, предпринимателей оккупированного Крыма топят в чужой говени: “Знакомая работает на рынке, держит ларёк с одеждой. При Украине брала за копейки, а сейчас человек в возрасте, с кучей болячек и инвалидностью даже кассу купить не может. Покупательская способность очень снизилась. Кассу купить заставляют. Первая ошибка — штраф 20 тыс, вторая — миллион! Продать ларёк самому невозможно, охране уже платить нечем. Не думала, что на старости лет будет думать, как выжить в россии”. Комментарии: “Эти кассы доведут людей! Уже многие закрывают свои ларьки. Это полный пипец!!!! Почему малый бизнес молчит, ведь это смертельно именно для него!!!!!! Это полный абзац и маразм!!!! Чем дальше, тем хуже!!! Что говорить, смертность растёт, сколько сейчас, особенно мужчин, и до 50 лет не доживают, а они пенсионный возраст повышают!!! Это вообще аут полный!!”, “Слава путену!”, “Эйфория начала проходить, началась суровая реальность”, “Просто выживают людей. Просто зачем?? Люди у нас нищие, зарплаты маленькие. Люди на рынке собираются группами и едут в Херсон за укр. паспортами. Тут только на митинги, как в Греции, выходить! По городу них*я не делают, так ещё и тупо людей гробят”, “(Понаехавший из Санкт-Петербурга пишет) В россии с рождения надо задумываться, как выжить, если вы не знали”, “Один человек, который работает в мебельном магазине в Таире, приехал жить в Крым. И, общаясь со мной, он ясно сказал: в россии бизнеса нет. Все ИП (индивидуальные предприниматели) в долгах, в кредитах и работают за копейки. Удивлялся, чего это Крым решил в россию”, “Начните с себя сначала. Цены заоблачные ставите, а потом жалуетесь на покупательскую способность. Давно уже понятно: не мост всему виной и не путин, а мы сами”, “До задницы митинги, пора уже мост перекрывать. Такое "шило" в мешке не утаишь. Тогда власти сразу зачешутся!!”

2. Жители оккупированной Евпатории продолжают приходить в себя от захвата самого популярного парка в городе: “Народ, кто знает, что происходит с парком развлечений на Фрунзе/Пушкина? Хотели с пацанами пошляться, покататься на аттракционах, отдохнуть. Парк закрыт. Стоят какие-то люди в форме, на вопросы не отвечают. ЧЕ ЗА БОРОДАЙ????? Че вообще происходит в городе, куда смотрят власти??? Его че, собираются закрывать?? Крутой парк для отдыха, единственный в городе. Если че-то знаете, пишите в комментах”. Ответы: “Невежливые люди захватили курзал?”, “Всё уничтожили”, “Отжим как рынков и т.п. в городе продолжается”, “Наглый отжим. Говорят, мы пришли навести порядок, а с 2014 они что-то вложили?”, “Кто что знает про отжим парка аттракционов? Заберут или смогут отбиться? Прям 90-е какие-то”, “Кто-нибудь знает, что происходит с дендропарком???! Что это, рэкет?? Или рейдерский захват??! Парк закрыли, никого не пускают. Или вернулись лихие 90-е??? Что за беспредел, куда смотрит администрация???”, “А что за угрозы по поводу отправки девушки на Украину!!!! Ей что снимать (на видео) нельзя?”, “А кто будущий владелец? Наверное, чеченец? Продали Крым чеченцам, вернее, подарили”, “И Аксенов их (чеченцев) первый друг”

Новости Ни одна дрянь не восстала

3. В Крыму произошло очередное резонансное убийство. Все полицаи заняты поиском неправильных лайков в соцсетях. А вообще, криминогенная ситуация плачевная и ухудшается с каждым годом оккупации. Понаехало впопулченцев с Донбасса и российского быдла. Очень много педофилов стало: “Сегодня ночью на Дзержинского в районе 12-этажного дома убили девушку. Убили и изнасиловали. Полицейские ходят толпами, опрашивают местных жителей. По фотографиям можно понять, что девушка молодая, лица не рассмотреть”, — написала жительница Ялты. Комментарии: “Господи, неужели это про Ялту? У меня шок”, “Там же отделение полиции в двух шагах”, “Давно в Ялте такого не случалось. Убийства, изнасилования, кражи с магазинов, ограбление банка Рублев. Многовато для тихой когда-то Ялты. Может, полиции пора начать работать!!!”, “А зачем им работать? Оптимизация, в поселках отделения полиции закрываются”, “По мне, так это залетный какой-то”, “То ли еще будет, когда запустят игровую зону”, “Раньше наряды полиции ходили по улице, сейчас полиция заперлась в кабинете. Город без защиты”, “Полиция уже просто вообще НИХ*РА не делает”, “Что за жесть происходит?”, “Страшно в нашей Ялте стало!!!”

4. В Керчи, как и во всем Крыму, не хватает инсулина. Жители комментируют: “В поликлинике №1 врача-эндокринолога давно нет. О каком лечении можно говорить!”, “Вот такой вот мягкий геноцидик”, “Бывает. Но вы типа держитесь”, “Зато в избытке попов”, “Вместо лекарств в аптеках продают placebo из мела”, “Больных не должно быть, их и не будет, они все вымрут от такой медицины”, “"П…, который всегда с тобой" — Э. Хемингуэй”

5. На евпаторийском паблике пытаются подбодрить ватников: “Добрый день, патриоты! Сегодня хочется поговорить о самом важном для россиян вопросе. Почему? Потому что сегодня, к сожалению, россияне начинают терять надежду, так как цены растут, повышаются налоги и многие уже не верят в будущее. Друзья, уверяю вас, это все временные трудности и так будет не всегда. Если обратиться к истории, то мы обязательно вспомним, что наш многонациональный народ переживал”. Но в комментариях что-то пошло не так: “Достаточно вспомнить крепостное время”, “Неудачная попытка, тролль. Скачи мимо”, “Будущее с феодализмом. И оно уже наступило”, “И так поколение за поколением. Люди чего-то ждут, на что-то надеются. А по факту, что было, то есть и будет!”, “Кто говорит, что когда-то будет хорошо, — олени! Нами пользуются! Хотя зачем я все это объясняю серой массе!”, “Родился, немного потерпел и умер”, “Да идите в жопу, философы, со своими размышлениями и мечтами о лучшем!”, “Автор 100% из Единой россии с зарплатой депутатской и льготами на всё. Ему всегда будет легко говорить”, “Боюсь, что не успею насладиться светлым будущим, ибо придется умирать на рабочих местах”, “Шо за хню я прочитал?”, “Бред”, “Надо было за путина голосовать, вот он бы навел порядок в стране”, “Дальше будет только хуже!”, “Согласен. Денег нет, но вы терпите”, “Будто фашисты всё-таки победили — вот какие мысли. Патриоты, млин, да нас уничтожают полным ходом, а все в ладоши хлопают, будто так и надо”

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6. Константинов поддержал пенсионный геноцид россиян и жителей оккупированного Крыма. А все митинги против пенсионной реформы в Крыму оккупанты запретили

7. Сегодня в Кизилташе “росгвардия” оккупантов пополнилась сотней ублюдков из числа местных и понаехавших. Будут разгонять голодные бунты крымчан, помогать ФСБ на обысках и охранять высокоценные тела из россии. На шабаше присутствовали попы ФСБ РПЦ

8. В Крыму продолжаются блэкауты. Темнота — друг скрепного курортника

9. Месяц назад оккупанты ввели режим ЧС из-за засухи и призвали молиться о дождях. Но, видимо, переусердствовали с молитвами. Град в Джанкойском районе уничтожил все, что ещё осталось от безводья

10. Понаехавшие в Крым хвастаются в соцсетях, как обворовывают сады и огороды!!! Только дустом мы их отсюда вытравим потом!

11. Воровство — российская скрепа: “Папаша, который со своим сыном взял у моего ребенка игрушку "Забиваку" и благополучно с ней слинял, знай, тебе это вернется. Не анонимно”, — написал житель Евпатории

12. Давно не выбиралась в Симферополь, сегодня сподобилась. Проезжала парк им. Шевченко. У памятника лежат цветы! Душа поет!

P.S. Несмотря на потуги лживой пропаганды, все больше ватников в Крыму считают, что дальше будет только хуже. У некоторых, как вы могли заметить, даже закрались подозрения, “будто фашисты всё-таки победили, нас уничтожают полным ходом, а все в ладоши хлопают”. И снова звучат призывы митинговать и перекрывать мост. Мы вас, предателей, ещё в 2014 году предупреждали обо всем, что случится, а теперь наблюдаем, как разбиваются ваши мерзкие мечты о суровую реальность.