1. Денег нет, но вы держитесь: несмотря на неоднократные заверения оккупантов о том, что медики Крыма получили обещанные путиным надбавки, медики “скорой помощи” Симферополя, вслед за Керчью, Феодосией и Евпаторией, записали очередное видеообращение к Гоблину с просьбой выплатить обещанные путиным надбавки

2. В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подсчитали, что с 2015 года оккупанты в Крыму призвали в свою армию 22,5 тысячи человек. При этом возбуждено около 80 уголовных дел против лиц, которые избегали незаконного призыва. Большую часть призывников оккупанты отправляют в россию. Напомню, согласно Женевской конвенции ООН, призыв в армию на оккупированной территории является военным преступлением

3. Кум путина Медведчук, мечтающий о ликвидации Украины как независимого государства, задекларировал бизнес и недвижимость в Крыму с “российской” регистрацией. Часть “российского” бизнеса в Крыму записана на женку Медведчука — Оксану Марченко

4. Оккупанты предъявили обвинение владельцу телеканала АТR Ленуру Ислямову. Его обвиняют “в создании незаконного вооруженного формирования, подготовке диверсий, а также в публичных призывах к нарушению территориальной целостности россии”

5. Прокуратура АРК направила в суд обвинение в госизмене относительно очередной крымской судьи, которая предала Украину и изменила присяге, перейдя на сторону оккупантов в 2014 году. Имя преступницы в мантии в ведомстве не назвали

6. Из Евпатории человек пишет: “Крымчане уже давно перестроились на культуру с континента (прим — из россии), перестали модно и красиво одеваться, как раньше. Многие стали безразличны к своему внешнему виду. Вы видели в городе девушек в остроносой обуви на шпильке? Все обуты в лучшем случае в стиле кэжуал, а чаще — вообще в кедах или слипонах. Дешевейшие ноунэйм кроссовки стали считаться достойной обувью. Весь город в них ходит, а раньше в таких постеснялись бы на дачу поехать, огород копать. Закрылось за ненадобностью бесчисленное количество хороших обувных и одежных магазинчиков. Весь город теперь одевается и обувается, как и на континенте, в трех сетевых помойках. Результат, как говорится, налицо”

7. В оккупированном россией Крыму выявлены 6 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — 2. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 503 человек, в том числе 157 в Севастополе. За последние сутки в Крыму умерли 2 человека и 1 в Севастополе. Всего умерших — 14 человек, в том числе 3 — в Севастополе

8. Скучающие вожатые военного лагеря “Артек” устроили флешмоб. Ватоголовые фотографируются с плакатами, на которых написаны их сокровенные желания. Например, вожатые тоскуют за вот этим: “Никто не просит включить лезгинку на массовке”. Очень исконно…

9. Окупований Сімферополь, 23/05/2020. Путлєр’югенд, змучений “режимом підвищеної готовності” (так називають в Криму карантин), вийшов нарешті на пошуки та знищення коронавірусу. Вдаримо по інфекції розбиранням-збиранням АК та стріляниною з пневматичної гвинтівки!

10. Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія, 24/05/2020. Як тільки послабили “карантин”, путлєр’югенд негайно вирвався в ліс відпрацьовувати ведення бою в горах, мінування, риття окопів і маскування. Маскування є особливо важливим, коли потрібно сховатися від вірусу!

11. Жители оккупированной Ялты тоскуют по временам, когда морской порт города напоминал порт, а не то уныние, в которое порт превращен сейчас

12. Неизвестные в Кацивели (Большая Ялта) нарисовали на камне большой украинский Тризуб

13. Жители Крыма обсуждают свои бытовые проблемы: “С полгода назад в Судаке обнаружилось около тридцати человек, якобы взявших кредиты в каком-то башкирском банке. Люди, никогда в Москву даже не выезжавшие. Среди них несовершеннолетний на тот момент парень — ему по закону никак не могли кредит одобрить. Ни в какой стране. Но облапошить, обдурить, обобрать, ободрать и просто наеб*ть новых граждан великой-прекрасной считает своим долгом каждый жулик и мошенник. Те самые жители Судака бегают по прокуратурам, судам и разным там полициям, доказывают, что ничего не брали, банка такого знать не знают, но при этом у них взыскивают деньги даже с детских пособий и грозят карами небесными. У каждого от 10 до 15 тысяч долларов “кредит”. Любопытно, кто торгует нашими базами данных, как думаете?”, “(Пострадавший пишет) Этот вопрос не решается. В Крыму ответили, что нужно ехать в россию, но в Краснодаре тоже извинились и развели руками. Номера МТС, приобретенные в Крыму, зарегистрированы на других людей. Договоры, которые мы заключали при покупке, не действительны! Полгода ежедневного террора от коллекторов за кредит на незнакомого человека! Выбросила карточку и не отвечаю на звонки с российских номеров”, “Нотариально заверить документ на международный уровень — езжай на материк. Закончилось действие карты — туда же”, “На какой материк? Херсон?”

P.S. Еще одним сообщением из последнего пункта дайджеста завершу сегодняшний выпуск: “А у нас все фейк в Крыму, начиная с липовых судов, органов власти, “законов”, заканчивая банками, операторами связи и всем остальным. Нас нет. Зона отчуждения”…

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