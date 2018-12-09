1. На съезде “Единой россии” в Москве Гоблин “еще раз поблагодарил всех псковских десантников и спецназовцев за умелые действия весной 2014 года по воссоединению Крыма с россией”, сообщил мэр Пскова Иван Цецерский. Только крымской вате не говорите, многие из них до сих пор думают, что это они что-то “решали”

2. С мостом что-то не так: Гоблин подписал указ об ОТМЕНЕ ликвидации паромной переправы через Керченский пролив

3. Думаю, надо обращаться к путину: “Ситуация такая, может, кто-то подскажет, куда можно обратиться по моему вопросу? А дело вот в чем: я живу в Симферопольском районе, и очень часто над нами пролетают самолеты, которые переключают свой звуковой барьер прямо над селом. Но всё бы ничего, если бы у меня от этого взрыва не боялись дети каждый раз, когда они переключают свой звуковой барьер. У меня дети аж вздрагивают. Я слышала, что они должны это делать над океаном или хотя бы над морем, но не над нашими домами!”

4. В Крыму оккупанты создали пятую по счету “народную дружину”. Члены этой ОПГ будут помогать оккупантам разгонять митинги недовольных, заниматься стукачеством, отжимами и запугиванием местного населения

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5. Дидываивали: в Симферополе прошел концерт, посвященный “Дню Героев Отечества”. На сцене плясали дети в военной форме, а в зрительном зале сидели “исконно крымские” кизяки). Военная форма на детях сменялась униформой пионеров

6. Милитари шабаши для детей оккупанты проводят по всему Крыму. Производство детей для войны поставлено на поток. Ихтамнеты приходят с оружием в школы, где проводят “уроки патриотического воспитания” . С оружием детей знакомят и попы секты ФСБ РПЦ на уроках “Основы православной культуры”

7. Руководство санатория “Утёс” при поддержке оккупантов продолжает издеваться над местными жителями. В магазин пускают только по пропуску. При себе нужно иметь паспорт с местной регистрацией. Если сначала на покупки утесовцам давали час, то теперь время сократили до получаса: “Когда ввели такой режим, я отказалась туда ходить и терпеть эти унижения. Это просто какой-то геноцид по отношению к местным жителям”, “И ладно бы за решеткой оказался только мемориальный парк, в котором мы выросли, он для нас родной, мы там каждую травинку знаем, но за частоколом остался и единственный в округе магазин”, — негодуют местные жители. “Вот уже три года как жизнь обитателей поселка превратилась в ад. В 2015 году санаторий наглухо закрыл ворота и калитки от посторонних, для прочей убедительности тут и там обмазав забор солидолом”, — пишут пропагандоны

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8. Вопрос из Ялты с надеждой: “Пограничники не выпускают лодки в море. Гарри Трумэн Босфор прошел, что ли?)”

9. В Крыму продолжают орудовать маньяки: “Уважаемые родители, следите за своими детьми и не оставляйте их одних. Попросила сына помочь по дому, чтобы выбросил мусор, и к нему пристал какой-то мужчина в кепке и чёрной куртке, задавал вопросы, как зовут, где живет, есть ли мама или папа, будет ли он сладости. Спасибо огромное, что в школе беседы проводят, и ребёнок сразу побежал домой, но это днём, даже не вечер”. Оккупанты никак не реагируют на подобные сообщения и отказываются принимать заявления перепуганных родителей https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1071391413437427712 (скрин).

10. В Севастополе освещения нет для вашей же безопасности: “В сквере Севастопольских курсантов по ул. Ефремова уже несколько дней нет освещения вечером и ночью. Обращались в Горсвет, заявку приняли, но действий никаких. Видимо, надо ждать, пока кого-то убьют или ограбят. Анонимно”. Комментирует упоротая ватница: “Меня там как раз под фонарем убить и пытались. Дальше света фонарей я не видела, а для него я как на ладони. В темноте с тех пор уютней — им тоже плохо видно, кто там идет. Но вот споткнуться и навернуться — это да, легко” https://twitter.com/KrimRt/status/1071008724389715969 (скрин).

11. Симферополь. Декабрьские попило-ремонты… Я ЗА воровство денег из бюджета рф, НО НЕ ТРОГАЙТЕ НИЧЕГО РУКАМИ! Просто воруйте! https://twitter.com/KrimRt/status/1071077232528015362 (фото) и https://twitter.com/KrimRt/status/1071078226343149570 (фото). Не лучше картина и в других городах Крыма

12. Крым, обсуждая повышение налогов и появление новых, а также грядущее увеличение тарифов на коммуналку, бьется в радостном припадке от оккупации ядерной смехдержавой: “А как вы хотели. скоро за воздух будем платить”, “Дебилы!!!!”, “Нет слов, одни патроны”, “Расстрелять!”, “Скоро точно за то, что воздухом дышим, платить будем”, “Ну а как вы хотели? Если в стране одни терпилы, которые смотрят телек и верят в светлое будущее, вот оно будущее. Но ведь ничего, мы потерпим. Главное, чтобы войны не было”, “А чему вы удивляетесь? 18 марта 2018 года вы сами сделали свой выбор в пользу этого. Пожинайте теперь плоды своего патриотизма и гражданского долга”, “Пора давно закрыть Думу. Зачем вообще нужны эти депутаты? Избранники народа много обещают, увы, мало, да и просто ничего не делают. Думу думают не в пользу народа!”, “Умер после операции — конфискация”, “И эти "люди" ещё хотят, чтобы население было дееспособно до 60-65 лет. Ха-ха”, “Кто-то еще удивляется?”, “АХАХА, ТЕРПИЛКИ В КОММЕНТАХ ПОВОЗМУЩАЮТСЯ, ДА И ПРОГОЛОТЯТ? ДА, ТЕРПИЛКИ?”, “Сук@, да когда это закончится!”, “Наверно, скоро будем жить, как в сказке про Чиполино. Кажется, там помидор кричал: с тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!”, “Похоже на то”

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13. В терминалах по оплате услуг оккупанты подняли комиссию с 5 до 7-10%. Талипов скулит, копейки считает, мелочным стал. Что, не кормят хозяева новые, бАгатые?

14. Понаехавшая прет в Керчь: “Здравствуйте, уважаемые жители города Керчь. В скором времени я получу профессию учителя начальных классов, и уже этим летом планирую переехать в ваш город на ПМЖ. Подскажите, пожалуйста, как в городе и сельской местности обстоят дела со школами? Что касается финансовой стороны, меня интересует средняя зп учителя начальных классов и стоимость съёмной квартиры как в черте города, так и за ним. Будьте добры, анонимно”. Комментарии: “15 зп. 15 аренда квартиры. Добро пожаДовать)))))))))”, “12 зп молодой училки, 15 хата на задворках”, “Почему вы сюда планируете приезжать и ничегошеньки не знаете о городе????”, “Приезжай — не бойся, уезжай — не плачь”. И чему такие крысы, нарушающие законы других стран, научат детей? А понаехавших среди учителей у нас уже море. У многих из них мужья — ихтамнеты

15. В Керчи десятки семей оккупанты планируют выселить в бараки. Территорию в центре города продали вместе с людьми какому-то понаехавшему, который будет строить торговый центр. Построить новый дом для людей обещают года через 2, через 3… может быть

P.S. Закончу выпуск атмосферным для говени сообщением из Ялты: “Умные крымские котики, месседж именно вам. Вооружайтесь, чем можете. Хотя бы легальным: шокеры, баллончики, арматура… Потому что мои вечерние прогулки по ялтинским улочкам говорят, шо народ очень воодушевлён вставанием с колен, и прилететь может откуда угодно и когда угодно”.