1. Фильм "1944. Депортация" о крымских татарах получил главный приз на международном кинофестивале Antakya Film Festival, который прошел в Турции. К сожалению, к сегодняшнему дню в живых уже нет двух из четырех героев фильма. Это Фетие, отца которой расстреляли немцы за помощь партизанам; и Садик Аджи Селимов, которому в феврале должно было исполниться 90 лет. В течение 20 лет крымский татарин рисовал воспоминания, из-за которых его преследовали советские спецслужбы, но ему каким-то чудом удалось сохранить картины. Они появляются в течение всего фильма, показывая историю депортации.

2. Первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар сообщила, что частное определение Южного окружного военного "суда" в Ростове-на-Дону о привлечении к ответственности крымского адвоката Лили Гемеджи является очередным "проявлением давления на правозащитников, которые защищают от произвола оккупантов".

3. Севастополь: обвиняемому в экстремизме Валерию Большакову оккупанты хотят увеличить срок. Напомню, в 2014 году в*тник радостно встречал оккупантов, а Украину называл фашистской. Потом начал выть от камней с неба, был вместе с матерью жестоко избит оккупантами, лишен средств к существованию (заморожены все счета и соцвыплаты), а теперь подвергается гонениям через "суд".

4. Украина собирается судиться с россией из-за продажи "Массандры" в Крыму: "Успешных судебных кейсов будет много. Я хочу привести пример дела "Сбербанка" — победный. Они уже имеют судебные решения на взыскание с россии средств, которые потерял банк. Дело НАК "Нафтогаз". Так же и вопрос ограбления в том числе нашей Массандры войдет в этот перечень… Мы точно это фиксируем, и мы знаем об этом факте", — заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

5. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил путину собрать всё своё барахло и выметаться из Крыма — тогда полуостров заживет спокойной и свободной жизнью… с водой: "Путин берет свои войска, свои танки, забирает их и идет на свою территорию. Есть граница Украины, мы не приходили в россию. Эта позиция является очень четкой и понятной для россии… Мы не можем давать воду оккупанту, чтобы он увеличивал свой военный потенциал и получил возможность нападать на Украину. Оккупант несет полную ответственность за территории, которые он оккупировал, и поставки воды в Крым являются проблемой россии в настоящее время. Не может украинский народ обеспечивать водой войска российской федерации, это просто нонсенс".

6. Бахчисарайское — одно из малых водохранилищ Крыма (до 7 млн кубов). Находится в устье реки Кача под Бахчисараем, на балке Эгиз-Оба. Вода отступила от привычной границы на десятки метров, оголив дно, которые потрескалось от обезвоживания.

7. Севастополь. Чернореченское водохранилище. Воды мало, зато понаехов — сотни тысяч!

8. Преступницу Поклонскую оккупанты снова выпустили, чтобы та тявкнула про нехорошую Украину, которая перекрыла воду, создав проблемы хорошей россии и несчастным крымчанам, которых Украина, по словам Поклонской, намеревалась "физически уничтожить" в 2014 году. Вот это штырит тетку. Прочтите.

9. Где тот мост, который должны были открыть? А то в*тники его найти не могут: "Обещали после открытия моста понизить цены на продукты. Сказали, будет легче. Дорогой господин Аксенов, когда это наступит? Где тот мост, который должны открыть? Цены в магазинах растут в арифметической прогрессии, не по дням, а по секундам", "То за мост в небеса говорилось, а вы уши развесили", "Ну, сейчас торговый пул построят и точно снизят!", "Ему по х…", "Почему цены в Крыму на хлебобулочные поднимают? По крымским новостям сказали. А на россия-1 трезвонят о хорошем урожае. Крым — это отдельное государство? Или СМИ заодно с нашими крымскими властями? По указивке вещают. Припоминаю, в июне были так же оповещения о повышении тарифов на электроэнергию. Че творится в Крыму?", "А цены в аптеке никого не смущают???????????????", "И цены, и то, что пропали эффективные лекарства с малой стоимостью. Я так понял, кто-то очень хорошо Крыму крышует этот бизнес. Только дорогое в продажу!"

10. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 204 новых случая коронавирусной инфекции (+1 смерть). В Севастополе — 57 (+1 смерть). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 10 070 человек, в том числе 1 913 в Севастополе. Умерло 190 человек, в том числе 56 — в Севастополе.

11. Евпатория. Оккупанты провели для детей "урок патриотизма". Вот почему на карантин не надо детям, о чем пару дней назад заявлял Гоблин.

12. Украина в 4 утра 25 октября перейдет на зимнее время (стрелки на час назад), но готова отказаться от этой практики вместе с ЕС, где к 2021 году страны должны определиться, на каком времени они останутся — зимнем или летнем. Оккупированные россией территории Украины (Крым и часть Донецкой и Луганской областей) стрелки не переводят, снова на оккупированных будет на 1 час вперед.

P.S. При абсолютной недоступности квалифицированной медпомощи умереть в Крыму можно от любого чиха. Нас убивают не вирусы, а говень: "Сегодня были вынуждены обратиться в Пионерскую больницу Симферопольского района! Хотели вызвать врача для бабушки 88-ми лет! Нам ответили, что вчера уволился последний врач! Прием ведет один терапевт — студентка последнего курса, а главврач — растерянный и неопытный аспирант! Врача, понятное дело, мы так и не дождались. Живите, как хотите!!!". Подобные истории стали в оккупации типичными.