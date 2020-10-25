Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
3,3 т.
Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!

1. Фильм "1944. Депортация" о крымских татарах получил главный приз на международном кинофестивале Antakya Film Festival, который прошел в Турции. К сожалению, к сегодняшнему дню в живых уже нет двух из четырех героев фильма. Это Фетие, отца которой расстреляли немцы за помощь партизанам; и Садик Аджи Селимов, которому в феврале должно было исполниться 90 лет. В течение 20 лет крымский татарин рисовал воспоминания, из-за которых его преследовали советские спецслужбы, но ему каким-то чудом удалось сохранить картины. Они появляются в течение всего фильма, показывая историю депортации.

Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!

2. Первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар сообщила, что частное определение Южного окружного военного "суда" в Ростове-на-Дону о привлечении к ответственности крымского адвоката Лили Гемеджи является очередным "проявлением давления на правозащитников, которые защищают от произвола оккупантов".

3. Севастополь: обвиняемому в экстремизме Валерию Большакову оккупанты хотят увеличить срок. Напомню, в 2014 году в*тник радостно встречал оккупантов, а Украину называл фашистской. Потом начал выть от камней с неба, был вместе с матерью жестоко избит оккупантами, лишен средств к существованию (заморожены все счета и соцвыплаты), а теперь подвергается гонениям через "суд".

Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!
Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!

4. Украина собирается судиться с россией из-за продажи "Массандры" в Крыму: "Успешных судебных кейсов будет много. Я хочу привести пример дела "Сбербанка" — победный. Они уже имеют судебные решения на взыскание с россии средств, которые потерял банк. Дело НАК "Нафтогаз". Так же и вопрос ограбления в том числе нашей Массандры войдет в этот перечень… Мы точно это фиксируем, и мы знаем об этом факте", — заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

5. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил путину собрать всё своё барахло и выметаться из Крыма — тогда полуостров заживет спокойной и свободной жизнью… с водой: "Путин берет свои войска, свои танки, забирает их и идет на свою территорию. Есть граница Украины, мы не приходили в россию. Эта позиция является очень четкой и понятной для россии… Мы не можем давать воду оккупанту, чтобы он увеличивал свой военный потенциал и получил возможность нападать на Украину. Оккупант несет полную ответственность за территории, которые он оккупировал, и поставки воды в Крым являются проблемой россии в настоящее время. Не может украинский народ обеспечивать водой войска российской федерации, это просто нонсенс".

6. Бахчисарайское — одно из малых водохранилищ Крыма (до 7 млн кубов). Находится в устье реки Кача под Бахчисараем, на балке Эгиз-Оба. Вода отступила от привычной границы на десятки метров, оголив дно, которые потрескалось от обезвоживания.

Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!
Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!
Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!
Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!

7. Севастополь. Чернореченское водохранилище. Воды мало, зато понаехов — сотни тысяч!

Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!
Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!
Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!

8. Преступницу Поклонскую оккупанты снова выпустили, чтобы та тявкнула про нехорошую Украину, которая перекрыла воду, создав проблемы хорошей россии и несчастным крымчанам, которых Украина, по словам Поклонской, намеревалась "физически уничтожить" в 2014 году. Вот это штырит тетку. Прочтите.

Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!

9. Где тот мост, который должны были открыть? А то в*тники его найти не могут: "Обещали после открытия моста понизить цены на продукты. Сказали, будет легче. Дорогой господин Аксенов, когда это наступит? Где тот мост, который должны открыть? Цены в магазинах растут в арифметической прогрессии, не по дням, а по секундам", "То за мост в небеса говорилось, а вы уши развесили", "Ну, сейчас торговый пул построят и точно снизят!", "Ему по х…", "Почему цены в Крыму на хлебобулочные поднимают? По крымским новостям сказали. А на россия-1 трезвонят о хорошем урожае. Крым — это отдельное государство? Или СМИ заодно с нашими крымскими властями? По указивке вещают. Припоминаю, в июне были так же оповещения о повышении тарифов на электроэнергию. Че творится в Крыму?", "А цены в аптеке никого не смущают???????????????", "И цены, и то, что пропали эффективные лекарства с малой стоимостью. Я так понял, кто-то очень хорошо Крыму крышует этот бизнес. Только дорогое в продажу!"

Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!

10. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 204 новых случая коронавирусной инфекции (+1 смерть). В Севастополе — 57 (+1 смерть). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 10 070 человек, в том числе 1 913 в Севастополе. Умерло 190 человек, в том числе 56 — в Севастополе.

11. Евпатория. Оккупанты провели для детей "урок патриотизма". Вот почему на карантин не надо детям, о чем пару дней назад заявлял Гоблин.

Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!
Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!

12. Украина в 4 утра 25 октября перейдет на зимнее время (стрелки на час назад), но готова отказаться от этой практики вместе с ЕС, где к 2021 году страны должны определиться, на каком времени они останутся — зимнем или летнем. Оккупированные россией территории Украины (Крым и часть Донецкой и Луганской областей) стрелки не переводят, снова на оккупированных будет на 1 час вперед.

P.S. При абсолютной недоступности квалифицированной медпомощи умереть в Крыму можно от любого чиха. Нас убивают не вирусы, а говень: "Сегодня были вынуждены обратиться в Пионерскую больницу Симферопольского района! Хотели вызвать врача для бабушки 88-ми лет! Нам ответили, что вчера уволился последний врач! Прием ведет один терапевт — студентка последнего курса, а главврач — растерянный и неопытный аспирант! Врача, понятное дело, мы так и не дождались. Живите, как хотите!!!". Подобные истории стали в оккупации типичными.

Новости Крымнаша. Нам ответили, что вчера уволился последний врач!

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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