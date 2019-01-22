1. Оккупанты в Евпатории устроили показательный милитари-шабаш, но многих уже тошнит от военщины. Кстати, выступление отлично смотрится на фоне жилых домов, из-за которых российские оккупанты всегда открывают огонь по позициям украинских военных на Донбассе, используя мирных жителей в качестве живого щита, как путин велел: “Что за бредятина!!! Смотреть стыдно”, “Как-то место выбрали не то”, “Актуально, "мирное" развлечение. Больше нам ничего и не светит”, “Везде милитаризация. Жить мирно, видимо, не хотят. Печаль-беда”, “Служил, видел, лопатой работать и чинить машины, которые в неисправном состоянии. Вот на чем базируется 68 ОМИП. А техники у них такой даже и в помине нет”, “(Понаехавшая из Воронежа. Учителем работает) Были, видели, великолепно! Ребята молодцы!”

2. Возле Керченской паромной переправы на железнодорожных путях замечены десятки БТРов оккупантов

3. “Когда в 2014 году наши мужья были нужны, стояли грудью за Крым, было много обещано, а в итоге сейчас их выкидывают на улицу. Несправедливо, что в нашем государстве получают всё лишь те, у кого есть деньги. Нам просто некуда будет идти, по сути мы бомжи” — скулят ватные женки преступников из т.н. “самообороны Крыма”, которых оккупанты выкидывают на улицу из общежития. Отработанный материал

4. Нациста Горного настигают камни с неба. Оказывается, понаехавшего возмутило то, что в Крыму началась “охота на пророссийских блогеров и общественников”. Охота на проукраинских блогеров и общественников, которая идет пятый год, нациста не волновала. Но, судя по всему, Горный почувствовал, что запахло жареным. Возмущается, что таких, как он, в Крыму все чаще оккупанты называют “агентами СБУ и Госдепа”. Закон бумеранга в действии

5. Экстремист Талипов мешает новые полезные санкции зазывать и боится взращенных россией террористов: “Все эти показательные контакты с Сирией до добра не доведут. Вначале делегация Крыма, потом Севастополя полетели туда. Теперь Сирия нанесет ответный визит. По результатам встреч принято решение об организации грузопассажирских перевозок между республиками. Зачем это так рекламировать и показывать на весь мир? Привлечь внимание к Крыму? Так, боюсь, можно привлечь внимание не тех и получить совсем другой результат”

6. Севастопольские пропагандоны с новостями процветания: “Уже сегодня из кранов севастопольцев потечет святая вода, сообщает пресс-служба правительства. Это чудо стало возможным благодаря специальной церемонии, которую провели на городском водохранилище благочинный Сергей Халюта, губернатор Дмитрий Овсянников, депутаты заксобрания и глава "Водоканала". После использования святая вода попадет прямиком в море, потому что деньги на очистные в Севастополе пропали. Но это не страшно, ведь вода же была освящена. Напомним, что после отключения Северо-Крымского канала Украиной пять лет назад Севастополь и Крым в прямом смысле могут рассчитывать только на воду с небес”

7. Севастопольские пропагандоны о радостях Крымнаша: “2019 год ознаменовался поднятием, казалось бы, всех известных народу сборов. Но это не так. О многих грядущих повышениях люди даже не подозревают. По маленькой жменьке отщипывать будут почти за все”. Детали по ссылке

8. Ватостопольцы угодили в страну заборов. Диалог в теме о Херсонесе: “Если даже прихожан пытаются обилетить, то за просто погулять точно возьмут деньги. Вам разрешают сегодня ходить гулять только в строго определённое время. Потом его будут уменьшать до нескольких часов. А потом вообще скажут: гуляйте раз в неделю. Именно такая тенденция уже просматривается”, “В 2014 году на волне революционных настроений снесли достаточное количество заборов. Сегодня все они стоят на месте, только стали куда выше и мощнее. Мало того, они стали размножаться в геометрической прогрессии. Страна заборов какая-то”

9. Крик души из оккупированной Керчи: “Влезли в Керчь, все разрушили, разрешили всем строителям "коммунизма" рыть эти затопленные колодцы, все разрыли, бросили. Дроч*т Айвазовского. Касается, естественно, не только этой улицы. Всю дорогу перековыряли. Тоже пи*ц! Все деревья срезали, все голое, розы уничтожили, весь город снесли. И все они: "Ой, как у вас грязно". Так это же ваша власть наделала, дорогие приезжие!”. Комментарии: “Чья ваша?”, “Да это, похоже, о россии”, “Власть держит людей за дураков, боится доверить им выбрать себе мера, который будет отвечать за свои дела”, “Смех. 5 лет назад ездил в Новороссийск. Чистейший город был. На днях ехал там. Все в говне и дерьме. Вспомнил сразу про Керчь”, “Вчера поехала проведать бабушку в Новоотрадное. Месяц не была. Мало того, что там дорога и так никогда не была хорошей, но сейчас ее просто нет. За месяц даже такие разрушения, что я в шоке. Дорога в Багерово напоминает минное поле после бомбежки, и скоро там проехать будет просто невозможно”, “Поздравляю с возвращением в родную говень. Это руський мир”, “Суки, на х*й валите с нашего города. Осадчего обратно (прим — украинский мэр города). Остальных всех в тюрьму”

Новости Награда нашла героя

10. “И так сойдёт”. Затянувшийся наноремонт центральной части Симферополя оккупанты объявили оконченным. Крымчане в соцсетях оценивают качество выполненных работ, не стесняясь выражений

11. В оккупированной Феодосии украли уличный терминал пополнения счета: “Дожились”, “Пошла жара”, “Каждый выживает, как может”, “Мне кажется, что это только начало. Дальше только хуже будет, скорее всего”, “Это что-то новое”, — прокомментировали жители города. Видимо, залетные осваиваются

12. Накликали ватники раисю. Теперь мутят схемы, чтобы за кордон попасть: “Ситуация. Папа с ребенком 13-ти лет хочет выехать в Украину, потом за границу и вернуться. Мама крымчанка. У нее есть и рос, и действующий украинский паспорт, но она не может въехать в Украину. Вопрос: можно ли в Краснодаре сделать по укр паспорту доверенность, чтобы ребенка с папой выпустили из Украины за границу и потом впустили в Крым?”. Ответ: “Передо мной в очереди на украинском КПП стояла женщина с такой вот доверенностью. Ее пропустили, но мозг ей выели знатно. Главный вопрос был: почему доверенность сделана в Ростове, почему не может выехать отец? Но по закону разрешено и они впустили в Крым. Главное (из ошибок, которые допускают при оформлении этого разрешения): 1) Только материковый нотариус, крымские не рассматривать; 2) Второй родитель (который дает согласие) в ней должен быть указан как гражданин Украины, ни в коем случае не россиянин, т.е. у нотариуса мать предъявляет пусть украинский паспорт. Не российский; 3) Обязательно проверяйте, чтобы там стоял "вывоз ИЗ УКРАИНЫ". Нотариусы в Анапе регулярно пишут разрешение, в котором разрешают вывоз из россии; 4) Куда — вывоз в АР Крым. Придерутся, потому что просят сейчас "на оккупированную территорию, в АР Крым", но и просто в "АР Крым" пропускают, хотя кобенятся”

13. Сейчас очень большой процент тех, кто “все знал и предвидел, но на референдум не ходил”!

14. Ватники понимают, что обгадились, но сказать или боятся, или просто, чтоб не уступить (стоят на своем).

P.S. “Самое противное из жизни после 2014 года — это наблюдать, как люди, ещё недавно казавшиеся нормальными, на твоих глазах превращаются в зомби. Одни — из-за страха перед карательной машиной, другие — из-за боязни потерять теплое место, третьи растворяются в телевизоре. Прозревшие встречаются реже… Те, кто надел на глаза шоры, должны помнить, что в комплект входят ещё узда и кнут — Ежи Лец”.

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