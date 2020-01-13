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13 января • обновлено в 05:54
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. На витрине всё должно быть красиво, пусть даже ненатурально и просрочено

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1. Большая Митридатская лестница в Керчи частично обрушилась в 2015 году из-за вибраций от забивания свай моста. Теперь оккупанты принялись восстанавливать лестницу, и, похоже, мы навсегда потеряем ее исторический облик. Даже Гоблин в сентябре 2018 года признал, что работы на Митридатской лестнице проводили с нарушениями, а на изображении бурной деятельности по ремонту исторической достопримечательности распилили 167 миллионов рублей дорогих россиян, так ничего и не сделав, а лишь усугубив состояние лестницы. Тогда же все работы были остановлены. Крымский историк Андрей Иванец подчеркнул, что Митридатская лестница является “очень знаковым объектом” для Керчи, который определяет историческую среду и историко-архитектурный облик города, и напомнил, что проводимые работы являются нарушением Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года. В общем, варвары пришли.

Новости Крымнаша. На витрине всё должно быть красиво, пусть даже ненатурально и просрочено
Новости Крымнаша. На витрине всё должно быть красиво, пусть даже ненатурально и просрочено
Новости Крымнаша. На витрине всё должно быть красиво, пусть даже ненатурально и просрочено
Новости Крымнаша. На витрине всё должно быть красиво, пусть даже ненатурально и просрочено

2. Жители Симферополя возмутились рекламой крематория в общественном транспорте города. А после выставок гробов и ярмарок похоронных принадлежностей, которые оккупанты проводят в Крыму, такая реклама разве должна удивлять?

Новости Крымнаша. На витрине всё должно быть красиво, пусть даже ненатурально и просрочено

3. Замостовые традиции пришли к нам. Уже шестой год как… С новогодней елки в центре оккупированного Севастополя (на Нахимова) украли часть украшений, оставшиеся стеклянные шары разбили. Новогодние украшения украли также с елок в парке Победы и в Нахимовском районе.

Новости Крымнаша. На витрине всё должно быть красиво, пусть даже ненатурально и просрочено
Новости Крымнаша. На витрине всё должно быть красиво, пусть даже ненатурально и просрочено
Новости Крымнаша. На витрине всё должно быть красиво, пусть даже ненатурально и просрочено

4. За пять лет меня ни разу не спросили на админкордоне рашен “таможни” ни про наркотики, ни про оружие… Только — мясо-масло-колбаса. И лекарства — чтобы сдыхали крымчане побыстрее, не задерживались. Это же по-прежнему возмущает жителей Крыма, которые недовольство выплескивают в соцсетях: “Уже давно ходят слухи, что в Крым со всей россии свозят некачественный и неликвидный товар сомнительного происхождения и качества. Сотрудники Россельхознадзора выявили на территории полуострова тонны сомнительного мяса из Московской области. Кроме того, специалистам удалось обнаружить 750 кг сыра и 620 кг “грудки индейки”, происхождение которых вообще невозможно отследить. Если ситуацию не держать под контролем, можно только представить количество левой продукции, которая хлынет в Крым с запуском ЖД сообщения”, “Н-да. А на границе, когда из Украины едешь, кусок колбасы нельзя провезти”, “А молочная продукция? Это просто пц. Молоко похоже на водоэмульсионку. Его даже дождь смыть не может и коты”.

Новости Крымнаша. На витрине всё должно быть красиво, пусть даже ненатурально и просрочено

5. Несколько дней назад Гоблин громко заявил, что “в 2019 году на крымских курортах отдохнули 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года”. В дооккупационных 2012-2013 годах в Крыму отдыхало по 6 млн человек, и крымчане помнят, каким был тогда Крым, какими были сами туристы и какими были кошельки в конце сезона. Поэтому даже ватники таким цифрам не верят, и бурно комментируют: “Бла, бла, бла… Поток народа вырос, а благосостояние народа ниже и ниже, цены — как в Москве, а зарплаты — как в Нижнем Волочке((((”, “Ну, не ведитесь Вы на лукавые цифры от ваших подчиненных. Правда — она же как хороший дефект в авто — всегда наружу вылезет — не так, так этак”, “Статистика взяла всех к общему объёму и привязала к туристам? Конечно, существует рабочий туризм, но нас не интересует тот поток, который едет по работе, с товаром и т.д. Я вырос в туристическом городке, и смело заявляю, что это самый настоящий обман! Туризм вымер”, “Скороговорящая голова ударно проанонсировала и упомянула, что, дескать, скептики не верят цифрам… Зачем нам цифры? Мы верим своим глазам, а глаза видят, как вы бетонируете и застраиваете санитарные и водоохранные зоны морского побережья и грязевых озер, вырубаете деревья, уничтожаете парки и скверы, процветает незаконная застройка, карьеры занимаются незаконной разработкой… И все никак не можете утолить жажду наживы”, “Система подсчета несовершенна! Я трижды выехала за пределы Крыма — тоже ведь размножилась”, “Так у них счетчик хороший: всех, кто прилетел на самолете и проехал через Крымский мост, считают за туристов. Даже если это крымчане или командировочные. Поэтому у них и зимой в Крыму сотни тысяч "отдыхают"…”, “Какая ересь. Или они все сосредоточились где-то в определённом месте. Пусто было в Крыму. Так ещё не было”, “Это ему приснилось”, “В Крыму активно развивается виртуальный туризм! Владельцы гостиниц, отелей, частных домовладений курортных городов и посёлков к данной цифре относятся весьма скептически. Где отдыхали эти миллионы туристов и чем занимались в Крыму, для них большая загадка”, “Да, с такими ценами в Крыму — отдых скоро действительно станет виртуальным”, “А у нас пенсии и зарплаты тоже виртуальные… ужо привыкли”, “Это был виртуальный отдых. Походив по бывшим красотам Крыма, которых больше нет, повспоминав о прошлом, вот и набралось 7 млн… Просмотров”, “Многие отельеры ЮБК в шоке. Они эту толпу не заметили, как и мы, торгаши”, “В этом году туристов в Феодосии было значительно меньше. Не могу понять, где же 7 млн”, “Как будто количество туристов на что-то влияет. Методика та же, что и с надоем скота в советское время!”

6. Два каких-то иранских пропагандона подали в отставку под давлением общественности за публичную ложь о крушении украинского самолета. А что там кисель, соловьеб и сливной бачок?

7. Если бы из Ирана в Германию шла труба с газом, Меркель бы щаз топила за Иран, шо аж обои бы отклеивались.

8. А они не сдаются… Какое же днище: “Признание Ирана в гибели украинского Боинга кишит нестыковками”, — пишут российские пропагандоны, публикуя мнения рашистских “экспертов”

Новости Крымнаша. На витрине всё должно быть красиво, пусть даже ненатурально и просрочено

9. Хочется напомнить, что россия до сих пор не признала, что сбила самолет Малайзийских авиалиний в небе над оккупированной частью Донбасса, как не признала и наличие своих войск там, как когда-то не признавала их и в Крыму. Может, поэтому рашистов так корежит признание Ирана?

P.S. Еще двумя сообщениями ватников из пятого пункта о туристах завершу сегодняшний выпуск: “Похоже, мы опять возвращаемся во времена беспросветной пропаганды и популизма, когда только и слышим от чиновников разных мастей, что Крым по всем показателям идет впереди планеты всей”, “Дитрих (прим — министра транспорта россии) сказал же, что Крым — это витрина! А на витрине всё должно быть красиво, пусть даже и ненатурально и просрочено”.

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Темы
Северный поток-2 Крушение украинского Boeing 737 в Иране российская пропаганда Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Ангела Меркель Сергей Аксенов Владимир Соловьев Ольга Скабеева Дмитрий Киселев
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Новости России
Источник
Источник: crimeaua1.wordpress.com
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