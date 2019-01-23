1. Вчера вечером у входа в Керченский пролив, который пятый год находится под контролем российских оккупантов, произошло очередное масштабное ЧП с человеческими жертвами и ущербом для экологии.

Горели газовоз “Маэстро” и танкер “Канди” под флагами Танзании. Пожар начался во время передачи топлива с борта на борт. Все члены экипажей — граждане Турции и Индии. Погибли 14 человек, 12 спаслись, 5 пропали без вести. Горящие танкеры никто не тушил, а т.н. “спасательная операция” в самом начале пожара, которому предшествовал мощный взрыв, носила вялотекущий характер. Это вам не за украинскими катерами гоняться, ради которых пол-россии на уши подняли. Крымчане обратили внимание и на это: “Интересно, что пожар и крушение трактуют как ЧП в нейтральных водах, а когда наших моряков захватывали, называли эти воды — территориальными водами россии”. Оба судна находились в сирийском санкционном списке США и крымском “черном списке”. Промышляли незаконной перевозкой газа (в том числе добытого на захваченном россией украинском шельфе) в Сирию и Ливан из Керчи

2. 14:00. С момента ЧП прошел 21 час. Оккупанты до сих пор не доставили в больницы спасшихся моряков. В 9 утра говорили, что “погода мешает”. Однако, погода была великолепная, и не могла мешать передвижению судов. Поиски выживших к этому времени уже были прекращены. После обеда оккупанты заявили, что “пострадавших собирают с семи судов, они разбросаны по акватории, находятся не рядом”. Уверен, что оккупанты держали спасенных моряков в море и не доставляли в больницы, чтобы запугать их и предупредить о последствиях, если они взболтнут лишнего, хотя вся информация о преступной деятельности горящих до сих пор танкеров уже имеется. Жизнь человека для оккупантов — НИЧТО, а морякам, обслуживающим интересы путинского террористического режима, стоит задуматься о своей безопасности!

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3. Российские пропагандоны сообщили, что “якорная стоянка, где находились загоревшиеся суда под Керчью, была нелегальной”. В Крыму теперь все нелегально. А кто поверит в то, что перекачка сворованного украинского газа для Сирии осуществлялась без ведома оккупантов?

4. Севастопольские пропагандоны опубликовали статью под названием: “Горящие в Черном море суда тайно переливали газ для Сирии”. Крымчанин прокомментировал: “Гениально. Под носом аналоГовнет военной группировки ВКС, ВМС, ФСБ, ГРУ индийско-турецкие пираты перегружают сжиженный газ, и этого никто не знает, не видит и не слышит. Ватка, ты только что опустила понаехавших свинособак на самое дно выгребной ямы. Браво!”

5. Очередной прорыв. Гоблин сообщил, что Крым будет способствовать поставкам товаров из “Л/ДНР” в Сирию

6. Оккупанты вынесли приговор четырем крымским татарам по “делу Таблиги Джамаат”. Ренат Сулейманов приговорен к 4 годам лишения свободы. Талят Абдурахманов, Сейран Мустафаев и Арсен Кубединов получили условные сроки. Репрессируемые отрицают свою вину и утверждают, что “не вели разговоры экстремистского характера”

7. “Следственный комитет Алушты” отказал крымскотатарской активистке Гульсум Алиевой в прекращении сфабрикованного уголовного дела. Также Алиеву отказались исключать из списка “экстремистов и террористов”, мотивируя тем, что “она находится в розыске”. В данный момент девушка находится на лечении на материковой Украине, а уголовное дело против нее возбудили уже после её отъезда из Крыма

8. “Профилактика терроризма и экстремизма” — такие плакаты теперь по всему Крыму, а на предприятиях проводят соответствующие лекции. На самом деле, я рада, что знаю, что делать с террором в Украине — надо выгнать страну-носителя терроризма с нашей территории

9. В Керчи российские оккупанты возводят “базу ОМОН для осуществления функций по охране общественного порядка и борьбе с экстремизмом”, о котором до оккупации мы ничего не слышали и не знали

10. Не все ватники Яны-Капу (Красноперекопска) поняли, что это такое: “Сижу в поликлинике в очереди. Подошла бабуля за результатом, а ей сказали: "Приходите завтра или послезавтра". А знаете по какой причине? НЕТ БУМАГИ!!!!!!!!! B компьютере запись есть, а распечатать не на чем?!?!?!?!?! Что это такое??????”. Ответы: “Это все наши налоги, платим, наверное, мало”, “А.С. Пушкин: свободы сеятель пустынный!! Ещё великий поэт прохавал, что или ты стрижешь, или тебя стригут”, “Ну, зная, как теперь проходят закупки, то все может быть”, “Конченая больница!”, “Да, закупка и бюджет рулят. Деньги выделят в июле, придут они в декабре, а потом надо провести тендер (неделя) и до самого тендера проходит по закону не менее месяца, а 1 января деньги изымаются в казну как неосвоенные. Вот где жопа, а не в больнице, школах, горсоветах и т.д.”, “Так вот почему все городские маршрутки забиты до отказа. Всё из-за того, что бумаги нет в больнице. Вот и ездят бабули каждый день, в надежде анализы забрать. А всё никак”

11. Севастопольские пропагандоны описали погружение города в русский мир: “Наше молчание превращает Севастополь в Мухосранск. Овсянников превращает город в пыльное, замусоренное захолустье. Если мы все будем молчать, как бараны, нас превратят в свиней. Уже превращают: мы живем в неубранном, неопрятном городе и словно не замечаем этого”. При этом “на уборку” города выпиливают из бюджета мордора миллиарды рублей

12. Крымскотатарское радио Meydan FM, которое вещает на территорию оккупированного Крыма из Киева, стало еще доступнее. Благодаря усилению передатчиков радио можно теперь слушать на волне 101.4 FM в Симферополе и за пределами города

13. З Днем Соборності, Україна! Вірю, колись ти знову збереш всі свої землі, і ми разом відсвяткуємо цей “НОВИЙ ДЕНЬ СОБОРНОСТІ”!

14. Як душа плаче. Як хочеться прокинутись в вільній Україні, без війни та окупації!!!

15. Поздравляю всех с Днем Сборности Украины! Прикладываю фото 100 грн УНР, которые хранились в моей семье (уже 100 лет прошло) в память о борьбе украинцев за свою свободу. Думаю, мало кто такое видел. В детстве тайком бабушка показывала мне, чтобы сохранить память о борьбе за независимость Украины

P.S. “Пожар в море — это, конечно же, страшно, но пожар в доме, городе, стране — это ещё страшнее. Почему-то жалости нет. Только гнев!”, — написал крымчанин. Уверен, нам удастся потушить пожар в нашем общем доме. И в один из Дней Соборности мы построим “цепь единства” от Ялты на юге до Чернигова на севере, от Ужгорода на западе до Луганска на востоке. Мы вынесем уроки из наших ошибок и станем сильнее, чтобы больше никто не смог разжечь пламя войны на нашей земле. С Днем Соборности!

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