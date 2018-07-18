1. Оккупант понаехал в Крым и ужаснулся изменениям, которые произошли с момента его последнего визита на свободный от его страны полуостров. Но причин изменения так и не понял: “Приезжал к вам в 10 году, было намного интереснее. На набережной было очень много народу, стояли палатки с сувенирами, едой и т.д. Работали аттракционы, клубы, куча баров. Город бешено жил. Сегодня приехал, как-то даже расстроился. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? Сам из Ярославля”. Ответы: “Потому что ты приезжал в другую страну”, “Россия случилась. Всё нельзя”, “Тогда была Украина, зато теперь россия”, “А теперь в городе делать реально нефиг”, “(Понаехавший из Питера отвечает) 10 лет назад сам ежегодно ездил в Казантип, Ялту, Алушту. Было классно. Сейчас я постарел и в упор не вижу, чем заняться молодежи”, “(Из Москвы отвечает) А я приезжал в 2012. Запомнились жутко симпатичные украинки с материка. В дзюдохерии (прим. В россии) таких не встретишь. Еще запомнилось вино крымское, супер дешевое на розлив, отсутствие полное полиции, качественные украинские продукты, не сравнимые по качеству с дзюдохерийными. Вообще, круто было”, “(Москвичу отвечает ольгинская крыса) Не хочешь в сраину? Ну ладно, тебя и так найдут”, “(Крысе отвечает местный ватник) А вот почему все наши патриоты с фейковых страниц других людей оскорбляют? Может, вы просто боитесь, что хохлы, даже если и не вернутся, то есть шанс попасть, как та дама с волонтеров победы, которая и за путина жопу рвала, и к родственникам на Украину съездить хотела? А может, и биометрический паспорт заодно сделать? А теперь ей там десятка светит, а россия даже не пошевелилась, чтобы своего гражданина в Украине защитить”, “К сожалению, автор прав”, “А цены не хотите вспомнить?”, “(Из Питера отвечает) Помню, пиво в баре за 6-10 грн, что тогда было 25-40 рублей. Куча клубов и баров, интересных туристов из Харькова. Особенно при удаленной работе в Питере, был рай”, “(Пишет крымская ватница, проживающая в США) Как ни печально это осознавать, но при Украине было гораздо веселее. Сейчас приезжаю в Фео, реальная деревня, скукотища, городом не занимаются вообще. Обидно”, “Сама из Ярика, живу уже здесь 3 года. Действительно, скукота и грязь”, “Бары и клубы закрывают от отсутствия приезжих гостей. Так же, как и сувенирные лавки”, “Россия, детка”, “(Понаехавший) У нас в Яре не могут один из главных проспектов города проасфальтировать. Все деньги уходят на вас”, “Ничего не случилось, просто мы теперь в россии((((”, “Ну так надо развивать Крым, чтобы был движ”, “Это как развивать? Военщину с полицайщиной и заборы тут создавать?”.

2. Жители Гурзуфа сообщают: “У "росгвардії" є казарми в Артеку. Їздять по табору на вантажівках, накритих тентом”. Раньше тут было детское веселье. Теперь — казармы и военные грузовики. Кстати, в “Артеке” в основном дети оккупантов отдыхают. Им не привыкать.

3. Сотрудники крупнейшего предприятия Севастополя — 13-го судоремонтного завода — потребовали от путина отозвать законопроект о пенсионной реформе. Говорят, если уж отбирать деньги, то не только у бедных, но и у богатых. Какие дерзкие холопы.

4. Не знаю, что у нас в Крыму из зерновых собрали. Но вот что я увидел. Комбайн даже не везде взять смог. Ну, а выводы делайте сами. И да, на соседнем поле трещины такие, что рука входит.

5. То, что в Керчи иногда появляется в кранах, — не питьевая вода: “Это что за вода из кранов льется? Где ее нарыли?! Мало того, что продукты отстой, так еще и вода явно не питьевая!”.

6. Продолжает ухудшаться качество воды и в Яны-Капу (Красноперекопске): “У кого заказываете воду питьевую? Скиньте, пожалуйста, номера. Фильтр-кувшин с водопроводной больше не справляется”.

7. В Крыму продолжаются блэкауты, но кого это удивляет? Жители Феодосии и окрестностей устроили традиционную перекличку.

8. Здоровья и хорошего настроениям вам, жители Алушты: “Кто планировал записаться на УЗИ в нашей горбольнице по направлениям, до октября запись не производится по причине отсутствия врачей!”.

9. Оккупанты, не щадя никого, создают картинку, как “украинцы массово едут в Крым”: “Вчера утром проходили пешим переходом. На укр КПП — 10 минут, на рф КПП — 3,5 часа под палящим солнцем. Очередь была от домика с пограничниками до самого входа (начало коридора из сетки). Из Крыма стояла поменьше, но тоже человек 30”, “Ну, как я и думал. Украинская быстро, а на российской хоть рекламный ролик о миллионах туристов снимай”.

10. По поводу “украинских туристов” в Крыму. “Лугандонцы-новоотбросы”, по мнению ФМС мразии, — 100% украинцы. Это самая нищая, забитая и до предела опущенная категория ватных “туристов” в оккупации. И это при том, шо до весны-14 “Дамбац рулил” нагибал в Крыму всех и вся.

11. В Заозерном (Евпатория) все еще не сезон.

Тем временем Арабатская стрелка, свободная от рашизма, пятый год подряд ломится от туристов.

12. Русо-туристо, что были в Крыму до катастрофы, разницу видят. Во всем видят: “Кто сейчас в Щёлкино отдыхает? Много народу? Как вода?”. Ответ: “Народа не много. Вода супер. В бытность “прежней власти” народа здесь всегда было битком”, — ответил понаехавший.

13. Умная запоребриковая ватница знала, что нет Сбербанка в оккупации, а потому, понаехав, всунула карту Сбербанка в терминал недобанка РНКБ. Деньги списали, но не выдали. В комментариях одни запоребрики спросили, а что, совсем-совсем нет Сбербанка в Крыму? Другие написали, что возят наличку.

14. А сакские сырки какие были, помните? С оберткой можно было проглотить. И вот такое дерьмо теперь везут в Крым.

15. Хорошо, что на месяц в отпуске. Не буду слышать ватных уродов на работе. Я так думал… Но стоило только без наушников проехать в автобусе… Да ну нах… Лечить ватных пенсов в Керчи — бесполезная трата сил. Теперь без наушников даже в магазин не хожу.

P.S. “МЫ ПРОВЕЛИ референдум в строгом соответствии с международным правом. Вопрос принадлежности Крыма для россии закрыт”, — сказал путин об оккупации Крыма вчера на пресс-конференции с Трампом. Один из крымчан прокомментировал слова всемирно известного лжеца так: “Я хочу дожить до того момента, когда китайцы "в строгом соответствии с международным правом" тоже "закроют вопрос" с залесскими территориями”… А помните, как все начиналось? “Такую форму можно купить в любом военторге”, “это местные силы самообороны”, “нас там нет” и в конце-концов — “за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие”, “да, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы блокировали вооруженные силы Украины в Крыму”, “МЫ провели референдум” https://youtu.be/Z5bvbco0m8Y (видео). А теперь скажите мне, что россияне, орущие на всех площадях немытой “Крымнаш”, об этом не знали еще в 2014 году! Хрена с два вы до пенсии доживете! За все заплатите, воры!