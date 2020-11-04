1. Как и ожидалось, оккупанты вынесли очередные обвинительные приговоры по сфабрикованному делу о терроризме политзаключенным красногвардейского “дела Хизб ут-Тахрир”. Рустему Эмирусеинову дали 17 лет, Арсену Абхаирову — 13 лет, Эскендеру Абдулганиеву — 12 лет. Оккупанты задержали и арестовали крымчан после массовых обысков в феврале 2019 года

2. Оккупанты в ночь на 3 ноября стянули огромное количество вооруженных до зубов шакалов, военную технику и перекрыли мост, не дав возможности проехать по нему около 200 крымским татарам, которые направлялись в Ростов-на-Дону на оглашение приговора политзаключенным красногвардейского “дела Хизб ут-Тахрир”. Только через 10 часов задержанным вернули документы. Перекрыв мост и не выпустив из Крыма активистов и родственников политузников, оккупанты подтвердили, во-первых, свой страх перед активными людьми; а во-вторых, то, что Крым является оккупированной территорией, которую в считанные минуты по указивке сверху отрезают от внешнего мира — даже с россией

3. Крымские татары собрались под зданием “суда” в Симферополе, чтобы поддержать осужденных сегодня политузников. Более 70 человек надели накидки с фотографиями Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулганиева, Рустема Эмирусеинова и с надписями: “За чтение книг тюрьма”, “Совершается государственное преступление в отношении нас”. Спустя некоторое время после начала акции оккупанты начали задерживать крымских татар, когда те уже стали расходиться

4. В Представительстве президента Украины в АРК назвали “военным преступлением” приговор оккупантов крымским татарам и добавили, что “каждый представитель российской власти и оккупационной администрации рано или поздно понесет персональную уголовную ответственность за это преступление”

5. Митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент заявил, что не собирается сносить храм успения образа Божией Матери “Неопалимая Купина” в Евпатории, несмотря на требования, полученные им сегодня от “судебных приставов”. Оккупанты обязали снести храм до конца текущего дня!

6. Преследование крымчан за отказ служить в армии оккупанта продолжается: 6 новых приговоров и 4 уголовных дела за октябрь. По данным Крымской правозащитной группы, за период оккупации полуострова россией возбуждено и передано в “суд” 145 уголовных дел против крымчан, которые хотели избежать призыва в армию агрессора. По 140 делам уже вынесен приговор, еще 5 находятся на стадии рассмотрения

7. Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя расследует 17 уголовных производств, касающихся преступлений, совершенных оккупантами против журналистов в Крыму. 13-ти лицам уже сообщено о подозрении

8. Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Киевского райсуда Симферополя Дениса Диденко, который после оккупации Крыма перешел на службу россии и причастен к преследованию заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза по т.н. “делу 26 февраля”

9. “За выходные очередь в садиках сменилась на +70 позиций!!!” — жалуется ватница Гоблину. И это НЕ мистика, дети понаехов практически все — льготники. Крымчане вообще не могут детей в детский сад устроить. Только частные

10. В Крыму не планируют вводить дополнительные ограничения для туристов из-за катастрофической ситуации с коронавирусом, сообщил Гоблин. А твои близкие все еще задыхаются, не получив места в переполненной больнице? Оккупантам плевать!

11. У идиотов вечный девятомай. В оккупированный Крым из россии прибудет очередной “Поезд победы”, в котором тоскующих по войне ватоголовых погрузят в атмосферу “ВОВ”. Лохань с победобесным шабашем будет колесить по Крыму с 14 по 21 ноября

12. Гаспра. Местные бузить хотят — попривыкали по паркам шляться при хвашистах! А тут вам не здесь! Тут вам говень родная! Сидите тихо, а то НАТО нападет: “В Гаспре назревает крупный скандал!!! Гаспра встанет в бунт. Поселок живет тихо, но тут люди мобилизуются массово ехать под здание администрации с требованием открыть им свободный проход через парк “Ясная поляна”, проход между верхней и нижней Гаспрой. Испокон веков люди пользовались данным маршрутом. Выросло ЧЕТЫРЕ поколения, и такого наплевательского отношения к жителям поселка еще никто не видел”, “Люди говорят о том, что в парке уже подготовили ямы под столбы, обнос забором. Это что за столбы? Для веревок воблу со ставридой сушить? А то наш народ переживает, накручивает себя, думают, что будут заборы ставить, а тут, бах, и окажется, что под тараньку”

13. Оккупанты отреагировали на вой ватников из Гаспры: “На сегодняшней день устанавливается ограждение территории ведомственного санатория Федеральной таможенной службы россии "Ясная поляна" в рамках обеспечения антитеррористической безопасности. Сквозной проход в нижнюю часть поселка Гаспра обеспечен, но не через проходную санатория, а через территорию парка”. Ну вот, снова заботливые оккупанты нас от террористов заборами защищают, а неблагодарные все воют и воют. Ватники тем временем заявили, что это ложь, прохода через парк нет, а также задались вопросом: “Мы в оккупации?”. Да, именно в ней!

14. “Неужели не увидим снова лайнеры у нас?”, “Обещали же какое-то корыто из Сочи пригонять иногда”. Жители Ялты продолжают тосковать по роскошным круизным лайнерам, которые заходили в порт города до оккупации. Низабудим-нипрастим! Говень, не надейся! И да, мы можем повторить! И повторим!

P.S. “Ваши драконовские сроки не сломят нас”, “Раньше народ назвали предателем, сегодня — террористом и экстремистом”, “Мы преступники без преступления. А вы преступники без наказания”. Прочтите по ссылке заключительные слова политзаключенных Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева, которых оккупанты приговорили сегодня к 42 годам на троих

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