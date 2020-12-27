1. Арестованного в июле политзаключенного третьего бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Зекирью Муратова оккупанты этапировали из Крыма в россию. Сейчас он находится в городе Армавир. Обвиняется в “терроризме”

2. Понаехавший нацист Горный воет из-за того, что его говень уничтожает Крым: “Я вчера побывал на мысе Меганом. Это любимейшее мое место. Меганома нет, ребята. И те туристы, которые любили сюда приезжать, они в этом году, который будет, в 21-ом, приедут и увидят, что их любимого места нет, оно уничтожено, оно закатано под бетонные плиты, оно просто снесено бульдозерами, обнесено заборами. Ребята, вы уничтожаете Крым, его уникальную природу. Я говорил вчера с людьми. Знаете, у людей наворачиваются слезы на глаза. Я зашел в несколько магазинов, и когда я задавал вопрос, говорят: “вы понимаете, если бы нам сейчас вот сказали — и это не один человек мне же говорит — если бы нам сейчас сказали, куда бы вы хотели — в россию или остаться в Украине, мы бы не голосовали за россию…”. Это же просто караул, если честно! Кто вам дал право это делать?! Хрена вы сюда приперлись и начинаете уничтожать крымскую природу?! Я не понимаю. Следующий год будет продолжением этого, только еще в 2 раза хуже. Жизнь упадет в разы. У меня просто катилась слеза. Уничтожили одно из самых моих любимых мест. Гореть вам на сковородке”. Интересно, а с кем этот руснявый ублюдок разговаривает все время и кому задает такие вопросы?

3. Оккупанты сообщили, что в Ялте будет непрерывное водоснабжение с 6:00 31 декабря до 22:00 1 января и с 6:00 6 января до 22:00 7 января. В остальные дни будут соблюдаться старые графики подачи воды: с 6 до 9 и с 18 до 21. До оккупации мы о таких подарках и мечтать не могли!

4. Как вы уже знаете, в Гаспре рабочие, сделавшие ремонт в школе, устроили в ней погром, когда узнали, что оккупанты решили их кинуть и не выплачивать зарплату. Погром уже “отремонтирован”. Теперь все по россиянскому ГОСТу

5. Путин ради картинки по ТВ отдал распоряжение ихтамнетам развернуть мобильные ковид-госпитали в Крыму, что и было сделано на стадионе МО в Ялте и возле больницы им. Семашко в Симферополе. Жители Крыма комментируют: “Всем, кто ещё подумывает на новогодние каникулы в Крым. Вы, ребят, если что, имейте в виду — у нас тут своя атмосфера”, “Без зеленых человечков Крым ничего не может”, “(Пишет понаехавший до оккупации в Крым рашист Илья Большедворов) Я вот смотрю на все это и понять не могу, зачем палатки? Мы же в Крыму живем. Всероссийская здравница. Санатории, пионерлагеря. Все сезонное. Нельзя было эти госпитали на их базе сделать? Что это вообще происходит?”, “Тут снег обещают, а они со своими палатками”, “А если санаторий МО выделил территорию, там куча пустых корпусов стоит… Или я что-то не понимаю? Неужели нельзя их выделить? Все же теплее и с канализацией”, “У нас есть целых 3 пустых корпуса детской больницы на Халтурина! С 2017 года пустуют”, “Позор. На весь ЮБК санаториев куча на побережье, а они разворачивают полевой госпиталь! Позор Росподребнадзору, люди на земле будут лечиться”, “Сто мест!!! При 350 заболевающих в сутки даже по корявым данным((( Это за утро его заполнят, а дальше?”, “Тогда вообще непонятно, зачем они приехали. Может, мобильный крематорий?”, “В палатках домораживать будут?”, “Крым стал хорошей черной дырой. Любые суммы утонут. Показуха”, “Стыд и позор”, “Военных задействовали! Режим ЧС прямо, молодцы. А дедов морозов в палаты обеспечат, чтобы создать новогоднюю сказку приезжим?”, “Самое печальное, что простые люди останутся при собственных интересах. Цены на продукты зашкаливают, медицина в агонии, народ в шоке! А власть отчитывается о рекордах, которые она "побьет"!”, “Нет, чтобы запретить туристам въезд. Так нет же, пусть люди перезаразятся все. Неужели совсем о людях не думают!? Госпиталь они развернули! Да лучше же не допустить этого!!!”, “Ну 100 000 ожидают денежных кошельков… Даже забором там всё обнесено))) Чтобы не разбежались))) лечить будут по-военному — автомат к голове))) Пока бабосы не кончатся у пациентов)))”, “(Нацист Горный пишет) В Крыму активно развивается шизофрения и государственный терроризм”, “Получили девушку и пользуют ее, невзирая на риски. Это по-питерски”, “КРЫМ. НОВЫЙ ГОД. ВОДА. ТУРИСТЫ. ГОСПИТАЛЬ. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. Расставьте по порядку на свое усмотрение”

6. Предлагаю посмотреть на пропагандонское шоу от МО рф, о котором шла речь в предыдущем пункте

7. Паблик Ялты подводит очередные промежуточные итоги оккупации: “Реально в Киеве лучше… Землю у украинцев (в Крыму) отнимут после 20.02.2021. У местных тоже отнимают и не дают переоформить. П*здеть лишнего нельзя, штрафы сумасшедшие, продукты — говно, воды нет и не будет, медицинского обслуживания нормального нет, в аптеках нет лекарств, больных тьма, в школах “патриотическое” воспитание достало, коммуналка с 01.01.2021 вырастет. Бензин стоит, как в Киеве. Пляжи не отсыпают, домов многоэтажных понастроили и продолжают лепить. Парковаться в Ялте уже негде. Парки и лес вырубают повсеместно. Реки и водохранилища с озерами пересохли. Через границу, в Украину, выпускают только один раз. Везде заборов понаставили. Массандру продали за копейки дружку путина. Все хорошо, в общем. Это так, навскидку”

P.S. “Мы никогда не смиримся с депортацией в российские тюрьмы. Мы должны освещать максимально беспредел, чинимый в Крыму”. Вчера в Крыму на одиночный пикет вышла жена, дочь и сестра политзаключенных — Фатма Исмаилова. Она простояла несколько часов на остановке в симферопольском микрорайоне Каменка, пытаясь привлечь внимание прохожих и водителей транспортных средств к предстоящему приговору по уголовному делу её отца и брата. На плакате Фатма написала о сроках, которые российские оккупанты уже присудили её супругу, и теперь запрашивают для отца и брата: “Мужу — 13.5 лет, брату — 13 лет, отцу — 19 лет колонии. За что? ОСТАНОВИТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОР!!!”. Самое малое, что каждый из нас может сделать для семей политузников — это стать их голосом, чтобы весь мир слышал и не забывал о том, что происходит в Крыму

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