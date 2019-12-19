1. “В целях обеспечения энергетической безопасности Европы”: Сенат США одобрил санкции против “Северного потока-2”. Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, причастных к строительству “Северного потока-2” и “Турецкого потока”. Кроме того, в документе есть пункт, где прописано, что правительству США запрещено признавать Крым частью россии. Говорящая голова путина Песков назвал эти санкции “нарушением международного права”

2. Верховный суд Швейцарии подтвердил свое решение о взыскании с россии в пользу украинского предприятия “Укрнафта” 44 млн долларов компенсации за утраченные в оккупированном Крыму 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений. Кроме того, Верховный суд Швейцарии обязал россию выплатить ОАО “Укрнафта” 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов. Решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит. Напомню, россия подала апелляцию в июне. Оккупанты заявляли, что решения арбитража “противоречат как нормам двустороннего соглашения между россией и Украиной, так и иным нормам и принципам международного права”. Снова твари о международном праве вспомнили и двухсторонних соглашениях с Украиной, против которой шестой год войну ведут

3. Крымская правозащитная группа представила очередной Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в оккупированном россией Крыму

4. Госдура оккупантов во втором чтении одобрила продление поэтапного роста тарифов на газ в захваченных Крыму и Севастополе до июля 2021 года. Следующее повышение — под новогоднюю елочку, сразу после боя курантов и речи луноликого о вставании с колен . “Нелишне будет напомнить, как Жирик (в 2014-ом) перед крымскими папуасами тряс бусиками, зеркальцами и другими стекляшками, обещая бесплатный газ и безвозвратные кредиты”, — прокомментировала крымчанка.

5. Вечный девятомай: Олимпийский урок “Великая победа: наследие и наследники” прошел в гимназии №24 оккупированного Севастополя. На шабаше присутствовали сектанты ФСБ РПЦ

6. Окупована Євпаторія. В школі ДОСААФ комсомольці провели скріпну зустріч путлєр’югенду з пособником окупантів Ставицьким Юрієм Івановичем, який раптом (сюрприз!) став “героєм расії”, льотчиком, бойовиком афганської, 1-ої чеченської та війни в Таджикистані

7. Собрались как-то житель Гурзуфа, Новосибирска и Раменского (Московская область) на паблике Симферополя… Угадайте, где крымчанин, а где лапчане: “Подскажите, где в Симферополе можно получить перевод из Европы через Вестерн Юнион?”, “Почта, если не ошибаюсь. Либо банки”, “В 2014 году”

8. Очередная ватница воззвала к путину: “Ну, вот взял бы и приехал к нам в Евпаторию. Вот махнул на всё рукой — и к нам. Попросила бы работу — восстановить Пушкинскую аудиторию, например. Очень мне её жалко. Египетский дом архитектора Генриха. Дом Мамуны и Дувана. Создать новый туристический продукт #МодернЕвпатории — со всей инфраструктурой. Приезжайте, пожалуйста, владимир владимирович! Очень грустно у нас, безнадёга прям”. Последовали такие комментарии: “На коленях надо, вообще-то”, “Не, не услышит. Не молитесь. Там только жертву надо”, “Сакральную”, “Его еще кому-то не хватило в Крыму? Кому-то еще мало? Злобный карлик”, “Во ору. Только в Крыму еще в путятишну верят”, “Упаси, упаси…”, “Почему у президента нужно что-то обязательно просить? Нужно пригласить в гости и угостить чем богаты на 8 тысяч рублей пенсии”, “Нах.й тут не сдался, что-нибудь да спиз…”, “Ооо, великий Пугабэ, явись рабам своим…))) Автор, ты идиот, который верит деду Кабаю. Не видишь, что Раису и так до нищеты довёл со своими вундервафлями и РПЦ?”

9. Проходячи по вулиці повз двох жінок, почув уривок їхньої розмови: “… А мой против россии. Еще с Майдана…”.

10. В феодосийской группе профессиональный фотограф разместил фотографию дороги Судак-Новый Свет, сделанную в вечернее время на длинной выдержке (когда огни словно сливаются воедино). “Красиво! При Украине так же было?”, — спросила не от большого ума понаехавшая из Москвы рашистка. Рашистке ответили: “Да, машины ездили и тогда, и сейчас”, “При Украине дорог не было, мы ездили на лошадях, писали на бересте письма и ходили лечится к колдунам. Материковые (прим — россияне) считают, что мы тут в каменном веке жили, ничего у нас не было, а то, что мы на порядок лучше жили, они даже не понимают”. Еще у одного рашиста из Москвы бомбануло: “Вы мне про Хохло-рай не рассказывайте, не поверю”. Но и этому рашисту ответили: “Ты бы лучше показал, какие дороги и мосты сейчас по всей эРэФии. Сколько людей без газа, нормальной воды и прочих благ цивилизации там живут? Мостопад. Подсчитали — прослезились, в России рухнуло 100 мостов за год”

P.S. Все-таки я еще раз убедился (по следам последнего пункта дайджеста), что IQ среднестатистического российского ватника оставляет желать лучшего. Сначала смеешься с их тупости, но потом впадаешь в легкий ступор и говоришь себе, что такого не может быть… Периодически приходится сталкиваться с понаехавшими в повседневной жизни — то еще испытание для психики, скажу я вам. На днях слышал, как одно такое чудо с соответствующим акцентом кому-то кричало в телефон, что “в Крыму связь плохая, потому что все операторы работают на украинских вышках”. Окружающие слушали этот вопль и мысленно крутили пальцы у виска — это читалось во взглядах. Как написал один из крымчан, “мы на порядок лучше жили, они даже не понимают”. Да и ответ запоребрика на это сообщение тоже достаточно красноречив: “Вы мне про Хохло-рай не рассказывайте, не поверю”. Не пытайтесь им что-то доказать. Они либо уже знают, либо не хотят знать.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!