1. Севастопольские ватники о понаехавших управленцах: “Очень обидно, что такая ситуация сложилась в городе. Мне кажется, надо писать в Москву. Может, тогда что-то изменится”, “Когда же всех вас, бл*ть, красноярских, ханты-мансийских, ижевских и прочих кочующих из региона в регион со своими командами “эффективных менеджеров” — родственников и партнеров по бизнесу — вышвырнут из Севастополя? Есть предел тому, когда вы насосетесь и нахапаетесь????? Сколько налогоплательщики будут оплачивать вам отнюдь не дешевые квартиры на берегу моря, в которых вы живете и делаете вид, что налаживаете жизнь в городе! Мы и без вас прекрасно жили!!!! Всех в авоську и вернуть в Красноярск, пусть там рулят!” https://twitter.com/KrimRt/status/1235552870201778177 (скрин).

2. Ялта. 8 марта. Семейка понаехов (он, она и ребёнок) прихватила мангал и устроилась возле едва подсохшей грязи, на краю давно заброшенной и замусоренной стройки. Зато с видом на город и море. Кстати, даже там были места почище и позеленее, но пришлось бы немного пройти пешком. Но этим привычнее сидеть в грязи https://twitter.com/wasily_crimea/status/1236769086308261893 (фото).

3. Феодосия. В этом году на “курортный сезон” сократили в два раза количество мест по продаже экскурсионных билетов. А точки по продаже обязали сделать в виде домиков.

4. Пообщался с сотрудниками Ханского дворца. У них уже ровно пять лет всех разговоров и переживаний о том, когда “добрый царь” снимет ненавистного им директора. Чтобы вы понимали, все пять лет директор — это один и тот же человек: бывший прокурор и звезда Миротворца Мартынюк Вадим Леонидович https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1236927423083614208 (фото).

5. “В россии падает курс рубля из-за обвала мировых цен на нефть”. Россияне, не покупайте доллары! Берите телевизоры https://ru.krymr.com/a/news-padenie-kursa-rubla/30477328.html

6. Вата на севастопольском форуме в замешательстве от того, что рубль (на фоне падения цен на нефть) падает больше, чем гривна. Задаются вопросом, неужели экономика Украины сильнее, чем сколеновстана? Некоторые успокаивают, что от падения рубля ничего страшного не произойдет

7. Как-то не пошёл март в россии — одна беда творится. Получили в Сирии от Эрдогана, начало процесса по МН17, саудиты обрушили нефть, рубль полетел в ***, а только 9-ое марта. Что будет впереди? Покупаемых попкорн.

8. Как же все-таки “не зависит” великая россия от цен на нефть. Ну, просто маАащнейшая экономика. Бхах. Страна-пшик. Давай, нефть, давай, жми фашистов!

9. Можно подумать, путин виноват в этом п*здеце. Путин просто реализатор, а заказчики пока вырезают танки из картона.

10. В оккупированном Симферополе наши люди собрались возле памятника Шевченко в честь 206-го дня его рождения. Принесли с собой желто-синие цветы с ленточками в цветах украинского флага и маленькие украинские флажки. Оккупанты стянули полицаев, которые запретили собравшимся исполнить гимн Украины

11. Созданная оккупантами фейковая “украинская община Крыма” приперлась к памятнику Шевченко в Симферополе. Чтобы этих тварей не путали с настоящими украинцами, они всегда таскают с собой триколор оккупантов. Возглавляет “общину” звезда “Миротворца” Анастасия Гридчина

12. Хроники оккупации: 9 марта 2014 года преступники из т.н. “самообороны” задержали в Севастополе майдановца Николая Шиптура. Через год оккупанты приговорили его к 9 годам заключения в колонии строгого режима. Шиптур стал первым после Революции Достоинства политзаключенным в Крыму. В тот же день, 9 марта 2014 года, жители Севастополя вышли к памятнику Шевченко в честь 200-летия Кобзаря. Туда же оккупанты свезли замостовую гопоту и предателей, которые начали жестоко избивать дубинками проукраинских жителей города

13. Хроники оккупации: в Симферополе 9 марта 2014 года жители города вышли поддержать украинских военных, пели Гимн Украины, “Червону руту”, скандировали “Слава Украине”, “Слава украинской нации”, “Крым — это Украина”

14. Хроники оккупации: в Симферополе 9 марта 2014 года жители города почтили память погибших на Майдане и выразили протест против вторжения россии в Украину. Было много украинской символики

15. Хроники оккупации. 9 марта 2014 года жители Севастополя, взяв символику Украины, вышли к памятнику Шевченко в честь 200-летия Кобзаря. Вокруг войска оккупантов, завезённая гопота и местное быдло из числа предателей. Митинг закончился жестоким избиением проукраинских крымчан

16. В цей день в 2014-му ми останній раз в Севастополі співали Гімн біля пам’ятника Шевченко! Нас було багато, не зважаючи на те, що скрізь була агресивна вата! Нас труїли газом, а міліція спостерігала та не втручалась! В мене є надія, що я дочекаюсь Гімн України в моєму місті!

17. Сегодня в Киеве состоялась ежегодная акция солидарности с Крымом, на которую пришли бывшие политузники, вынужденные переселенцы и правозащитники

18. “Щоб наша правда не пропала. Щоб наше слово не вмирало”. Послушайте, как крымчанин, который воюет за Украину на Донбассе, читает стихи Тараса Григорьевича Шевченко

P.S. 9 марта 2014 года в Симферополе звучали стихи Тараса Шевченко и Гимн Украины. Здания администраций уже были захвачены оккупантами. Украинские флаги спущены. Крым обвешали картинками, изображающими Украину фашистской страной. На улицах появилось большое количество вооруженных и бухих людей, которых завезли через переправу. Вонючих ряженых всех мастей размещали в санаториях, гостиницах и “церквях” секты РПЦ. Уже были убитые и похищенные. Украинское телевидение отключено, а оставшиеся российские каналы переполнены гнилой ложью в адрес нашей страны. А ведь тогда мы еще верили и надеялись, что этот страшный сон вот-вот закончится… Но все только начиналось. Результаты оккупендума уже были напечатаны, а до их оглашения оставалась одна неделя…

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