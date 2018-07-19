1. В российских больницах не признают медицинского образования, полученного в оккупированном Крыму, поэтому многие студенты уезжают учиться на материковую часть Украины или в соседнюю россию. Об этом рассказал врач из Симферополя Андрей Береза. Ранее главный врач детской клинической больницы Симферополя Анатолий Олейник сообщил, что из медучреждения из-за некомпетентности уволили 10 из 11 врачей, которые понаехали из россии. По его словам, на полуостров приезжают аферисты, у которых не сложилось с работой дома.

2. Армянск. Зреет бунт — “Титан” денег не платит: “Сколько уже это будет продолжаться, когда же рабам заплатят? Ни отпускных, ни мизерной зарплаты. Анонимно”. Ответы: “Вы не пробовали перекрыть дорогу, идущую на Титан, заблокировать подъезды? Или будете постоянно слышать слова завтра или пятница. Пора действовать, а не жаловаться!”, “А они только анонимно печатать умеют. Погудят и успокоятся”, “Жду с нетерпением того дня, когда люди с главных цехов забьют х*й на работу. Жрать нех*й, одеть нех*й. Гондоны. Сидят там головы в Москве, твари”, “Смысл ходить на работу?”. Тем временем по городу снова пошли слухи о новом маньяке, который убивает и насилует девушек. Местные комментируют: “Так по углам и гудят, конкретно никто ничего не знает”, “Уже не первый раз замечаю: как только задерживают надолго зарплату, тут у нас в городе сразу маньяк какой-то появляется или насильник, или педофил. Все сразу забывают про зарплату и обсуждают новые новости. Так эта система уже который год действует, причём безотказно. За лошар всех держат!!!!”.

3. В Крым понаехал очередной педофил. Жители Ялты бьют тревогу. За годы оккупации о педофилах в новостях слышу столько, сколько никогда не слышал за всю свою жизнь.

4. Вчера в Севастополе оккупанты закрыли один из последних торговых центров — “Sea Mall”. Местная вата взвыла: “3,14дарасы”, “Что за козлина воду мутит? И так живем как в колхозе. Сходить закупиться некуда”, “Очередной передел собственности под соусом борьбы с нарушением норм пожарной безопасности”, “Муссон, ЦУМ, СИ МОЛЛ… В этом виновата наша продажная власть, которая лишает Севастополь рабочих мест. В общем, это жопа”, “Закройте все, дебилы! Чтобы мы были безработные и голодные”, “Жопа Севастополю!!!”, “Что-то странное происходит”, “Теперь даже за мелкой покупкой — в Симферополь. А что теперь делать большому количеству людей, оставшемуся без работы? Воровать?”, “Не только в Симферополь, но и в Краснодар, Ростов-на-Дону и в Москву”, “А людям где работать? И делают это в самый сезон, когда есть хоть какие-то ШАНСЫ на продажи. Дебилы”, “Реально знаю людей, которые кредит взяли у людей под товар. Отбить планировали в сезон. ВОПРОС!!! В петлю им лезть? ТВАРИ!!! Гнать такое руководство”, “Что-то творится кошмарное. Мало того, что везде аренду поднимают, так еще сколько всего позакрывали!”, “Уже невесело. А потом Московский? Остановитесь”.

5. Предприниматели Севастополя жалуются на высокую аренду после закрытия оккупантами нескольких торговых центров, а также подозревают, что это “вредительство” устроено с целью “выжить людей из города”. Неужели дошло?

6. Чем больше оккупанты давят местную вату, тем больше вата начинает ненавидеть понаехавших и оккупантов: “Муссон закрыли, Си Мол закрыли, Плаза закрыта, развлечься негде, нормальных магазинов ноль. Интересно, это надолго, или пока москвичи под себя не подгребут? Про народ мы не думаем, развитие малого бизнеса? Грустно. Люди остались без работы — наплевать. Везде москвичи, в душе один негатив. Понаехали”.

7. Севастопольские ватники о понаехавших: “Идёт выдавливание местных с рабочих мест на всех уровнях, даже простых рабочих предпочитают завозить вахтовым методом с материка. Про начальство уже и не говорю. Стандартная схема: фирма с материка нанимается местными варягами-начальниками для выполнения каких-то работ, успешно "осваивает" выделенные средства и сваливает. Ответственности за выполнение работы никто не несёт. Довольны все, кроме местного населения”, “Большинство хотело камней с неба! Вот итог! Это только начало камнепада! Основной намечен на 19-ый год. Всем успеха, удачи, чтобы ваш любимый долгожданный камень пролетел мимо вас!”, “У меня очень много знакомых, которые сейчас сидят без копейки, потому что нет работы!!! И ходят ежедневно, ищут. Сейчас жуткая безработица в торговле! Я, когда слышу акцент москвичей, меня аж типает. Не могу, блин, привыкнуть”, “РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ!!!!!! Не скулите теперь. Военным отдадут этот город”, “Одни удмурты”, “За что мы боролись, на то и напоролись”.

8. “Крымский мост. Путь к счастью”, — написал очередной понаехавший, разместив фотографию, как он едет по практически пустому мосту в Крым. Одни прокомментировали эту публикацию агрессивно-высмеивающими смайликами с триколором на шапке-ушанке, а другие написали: “Зомби”, “Поэтому и цены выросли? Нужно мост отбивать!”, “К какому счастью?!”. Других комментариев не было.

9. Понаехавший турЫст пожаловался на все: “Спасибо руководству Феодосии за отпуск! Отличный курортный город — ни воды, ни света, кругом грязь и бардак!”. Местная вата пожаловалась ему в ответ: “Вы только отдохнуть приехали, а люди тут живут!”, “Это у тебя отпуск, а мы тут постоянно находимся. И ничего, не умерли”, “Много слышно от отдыхающих, что больше в этот город ни ногой!”. А нечего шляться отдыхать на военных базах, к тому же созданных на захваченных вами же территориях, которые вы довели до упадка.

10. Жизнь в оккупированной Керчи бьет ключом, закаляя скрепы: “Жить в Аршинцево — одна сплошная боль! То света нет днями и ночами, то воду отключают каждую неделю на сутки и больше без всякого предупреждения! А ещё говорят, приезжайте в Крым отдыхать, тут здорово”, “При чём тут Аршинцево? Вы ещё в центре не жили. Поживите и не так завоете”… Мало того, что воду пить невозможно, так сегодня её на целый день в Керчи отключили. Якобы стопяцотысячный ремонт, а по факту — экономия. Пропагандоны призвали “запасаться баклажками”.

11. Оккупированная Ялта. Самый загруженный пляж города — Приморский. Пик сезона. Понаехи после сильного ливня выперлись купаться в грязной жиже — естественной для них среде обитания.

12. Оккупанты сообщили, что “включают импортозамещение”, чтобы отказаться от сервиса Booking, который поддержал санкции в отношении Крыма. И тут же констатировали, что “аналогов сервису сейчас для Крыма не существует”.

13. В Крыму не всё ещё потерянно. Во дворе сидит молодежь и на весь двор играет музыка “Я не здамся без бою”.

P.S. Если бы вы сегодня приехали в Крым, то в первую очередь обратили бы внимание на то, что местные жители теперь выглядят совсем не местными. И дело не в туристах. В магазине тебе будет акать продавец, в маршрутке — водитель, мент с характерным акцентом спросит у тебя документы, а по телевизору какой-нибудь “крымский” чинуш будет акать во всю глотку, рассказывая о процветании, которого вы не увидите даже с лупой. Все это сопроводит звук пролетающего над головой истребителя или военная техника на разбитой дороге. Таковы последствия оккупации, которые коснулись каждого в Крыму. Сейчас мы не можем остановить этот отравляющий нашу землю поток, но Украина должна сделать все, чтобы уже сейчас принять соответствующие законы, согласно которым понаехавшие, во-первых, будут депортированы с потерей всего имущества; и во-вторых, сядут за решетку, если ими были совершены какие-либо другие действия, кроме незаконного пересечения границы. Если, конечно, они не успеют удрать через коридор позора, который мы им устроим. И да, крымчане, которые продали свое имущество понаехавшим, помните, что это имущество по-прежнему принадлежит вам. Мы должны максимально эффективно вытравить саранчу с нашей земли, чтобы одно слово “Крым” всю оставшуюся их жалкую жизнь вызывало у них приступы диареи. Активным пособникам оккупантов, которые предали Украину, тоже рекомендую держать чемоданы наготове.