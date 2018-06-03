1. В Севастополе найден мертвым директор “государственного” унитарного предприятия “Проект развития Балаклавы” Михаил Дербенев. Тело нашли в день публичных слушаний по развитию Балаклавской бухты. Совпадение? Не думаю. Убрали неугодного.

2. Севастопольские ватники, которых оккупанты выкинули на улицу, отобрав рабочие места, несмотря на запрет оккупантов, готовы выйти на митинг против беспредела. Говорят, что попали в окопы. Эх, а как бежали от бандер, сверкая пятками.

3. Оккупанты сообщили о том, что крымские аграрии соберут урожай зерна в 2 раза меньше прошлогоднего — всего 800 тысяч тонн. Курманский (Красногвардейский), Ичкинский (Советский), Первомайский и Нижнегорский районы подготовили документы об объявлении чрезвычайной ситуации из-за засухи. Джанкойский и Перекопский (Красноперекопский) районы готовятся к аналогичной процедуре. “Накормили всю россию”.

4. По подозрению в зверском избиении садовника в Симферополе оккупанты таки арестовали директора парков Александра Шабанова. Полицаи занялась делом только после обнародования подробностей инцидента в социальных сетях.

5. Ватники Феодосии ждут сезон не раньше июля. Про мост никто не вспоминает: “Кто был на пляже 117? Как вам? Понравилось? Какие цены? Анонимно”. Ответы: “Вы о чем? Цены на что? Там ещё ничего не работает, а работать начнёт только с начала июля в лучшем случае”, “Раньше клуб был то что нужно. Постоянно были качественные и стильные вечеринки со смыслом и топовыми гостями. 10 лет подряд ходил. Но когда на Крым и россию навалили санкции, просто стал хорошим местом отдыха с более-менее "кусающимися" ценами. Артисты в основном RNB и рэп — за лето 2-3 нормальных привоза”, “В этом году бары на пляже будут открыты в начале июня. Бар girlis будет открыт примерно 5-10 июня”, “Дай Бог, чтобы было для кого работать. Я там через день — никого нет вообще”. Отмечу, что до оккупации в этом пляжном клубе выступали диджеи и артисты со всего мира. Теперь… Затхлое болото и кизяки с военной техникой на улицах.

6. В Феодосии вчера оккупанты открыли курортный сезон. Ватники ищут причины отсутствия людей. Про мост не вспоминают: “Открытие курортного сезона 2018. Почему очень мало людей?”. Ответы: “Потому что цены кусаются”, “Потому что в Турции дешевле и интересней”, “Потому что цены я е@, а из развлечений — праздник барабульки, да, может, Киркоров приедет”, “Потому что рано ещё”, “Холодно еще, по крайней мере, мне (прим. В Крыму отличная жаркая погода, до + 25-27)”, “Так холод собачий же”.

7. Предатель Украины и пособник оккупантов Александр Талипов выехал в россию и написал: “Ну и наконец обязательное посещение всеми крымчанами — Макдональдс”. Вата тоскует по цивилизации!

8. “Новый символ Крыма — забор. Заборы ставят на автовокзалах, на пляжах и трассах. Ими отрезают от моря целые поселки”, — написали на ялтинском паблике, разместив соответствующие фотографии. Комментарии: “Слушайте, а может, это санкции такие — обнести весь Крым забором?! Вот только кого и от кого отгораживают? Откройте тайну заборов наконец? На*рена они нужны?”, “За что боролись, на то и напоролись”, “Автор, вы, наверное, последние время в коме были? Эта тема года пол уже в этой группе обсуждается. И все уже по десятому кругу высказали своё мнение и недовольство по поводу этих заборов”, “Скоро отдыхающие будут поднимать детей на руки повыше и говорить: "посмотри, сынок, там за забором — это море”, “Это россия. Цыгане тоже думали, что новых коней купят”, “Потому что дебилы”, “Что за хрень творится?????”, “Как в тюрьме, блин”, “(Из Североморска ихтамнет пишет) Хотели россию — получайте! Дальше поселки будут выселять, чтобы "господам" никто не мешал отдыхать и не видели, как они за наш счёт жируют! Такая власть у нас в россии везде”, “Скоро с такой властью будем ездить в Сочи на море покупаться, своего уже не будет”, “Уродуют Крым!”, “Россия… Так нам и надо!”, “С каждым днем пи…ц все ближе”, “Резервация!!!”, “Это Крым, детка, и камни с неба”.

9. На дорогах Севастополя стало заметно меньше машин. Это не может быть связанно с подорожанием бензина, ведь у нас тут, по данным телевизора, все деньги лопатой гребут. Просто людям теперь никуда не нужно. Сидят. Мосту радуются.

10. Оккупанты сообщили, что по Крымском мосту с момента открытия проехали более 200 тысяч автомобилей. Ватники Евпатории комментируют: “Это они едут в Крым на заработки с последующим поселением на ПМЖ в Евпатории!”, “Никто не сказал, в какую сторону больше едут. Ещё не факт, что сюда”, “Надоели стада баранов и овец, которым вешают лапшу на уши про повышение благосостояния и борьбу с бедностью, но одновременно с этим топливо единовременно поднялось в цене ровно настолько, как за предыдущие 4 года вместе взятые. И все равно всех все устраивает! Никто и пискнуть против не решается. Сейчас меня закидают патриоты ссаными тряпками и подцепят клеймо либераста. Это ведь куда проще, чем признать, что МЫ В ДЕРЬМЕ”, “Автор, уточните, в какую сторону? А то в Краснодаре народ волнуется, что к ним едут… хлебушек отбирать”, “Явно же местные по мосту катаются туда-сюда и селфи делают со счастливым выражением морды лица”.

11. В Чернобыле больше людей, чем на пляжах Черноморского и Межводного.

12. Ватники разместили фотографию имбецила, который приклеил на заднее стекло своего автомобиля фразу “В КРЫМ”. Комментарии не заставили себя ждать: “Не надо! Езжай обратно!”, “Если отдыхать, то пусть едет, а вот если на ПМЖ, то я с Вами полностью согласен”, “Ехайте на…ах, как вы тут нужны!!!”, “Понаехали”, “(Тролль из Ольгино пишет) Крымчане — типичные хохлы. Вы нам стройте, кушать давайте, но не "ехайте" сюда. Позорная нация”.

13. На День города в Симферополе оккупанты открыли скульптуру “Йошкин кот”. Кот размером с человека и торчащими на всеобщее обозрение гениталиями сидит на лавке. Скульптуру подарила администрация Йошкар-Олы — у них там такой же ужас установлен.

14. Интересно, те, кто по телефону записывает вопросы вовану на предстоящую “Прямую линию”, тоже стоят на коленях? Судя по всему, они не вопросы задают, а молят господ о пощаде и снисхождении. Фу, мерзкая вата…

P.S. Ватники очень ждали мост. Но после его открытия как-то быстро переобулись налету в поисках новых причин своих бед. То им температура в 25 градусов кажется “собачьим холодом”, то снова “еще не сезон”, то традиционно “надо немного потерпеть”. Мост ватных надежд постепенно превращается в мост разочарований.