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2 февраля • обновлено в 05:31
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Мое поколение росло с ощущением неизбежного будущего. А шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое

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1. Правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными еще 11 крымских татар. Это фигуранты бахчисарайского сфабрикованного “дела Хизб ут-Тахрир” Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, а также красногвардейского дела — Рустем Эмирусеинов, Эскендер Абдулганиев и Арсен Абхаиров.

2. За две недели января 2020 года как минимум четверо украинских политзаключенных жаловались на ухудшение состояния здоровья в российских тюрьмах. Речь идет о троих фигурантах “дел Хизб ут-Тахрир” Арсене Джеппарове, Джемиле Гафарове, Сервере Зекирьяеве и осужденном по делу “украинских диверсантов” Владимире Дудке. Оказывают ли оккупанты политзаключенным необходимую медицинскую помощь? В каких случаях удается добиться реакции оккупантов и как международное сообщество влияет на политически мотивированные “суды” над крымчанами? На эти и другие вопросы в эфире Радио Крым.Реалии ответили крымская правозащитница Лиля Гемеджи, сын Владимира Дудки Илья Каверников и крымский адвокат Эдем Семедляев.

3. Оккупанты в Крыму вновь отказались расследовать обстоятельства смерти ветерана национального движения крымских татар Веджие Кашка. В ноябре 2017 года сразу после жестокого задержания в Симферополе 83-летней женщине стало плохо и она скончалась по пути в больницу.

Новости Крымнаша. Мое поколение росло с ощущением неизбежного будущего. А шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое

4. Представлен официальный трейлер к фильму “Черкассы” о сопротивлении тральщика Военно-морских сил Украины во время аннексии Крыма. Сам фильм выходит в широкий кинотеатральный прокат 27 февраля.

5. Евпатория. Надо больше заборов — все-таки (бывший) детский курорт: “Анонимно. По информации сотрудника автовокзала, его руководством спланирована установка ещё одного забора по внешнему периметру. Одного мало, надо ещё установить. Может, хватит уродовать центр города? И куда при этом смотрит отдел архитектуры города? Власти города, обратите внимание на это безобразие!”, — скулит ватник-анонист.

Новости Крымнаша. Мое поколение росло с ощущением неизбежного будущего. А шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое

6. В ялтинской группе решили провести опрос на тему “насколько изменилась (прим — за годы оккупации) жизнь каждого отдельного ялтинца”. Самые популярные ответы в голосовании были такие: “Стало хуже во всех смыслах”, “Зарплата упала, цены выросли”, “Роисся — жопа”, “Туризм упал”, “Бизнес упал”, “Семья Сирожи довольна всем”. В последнем пункте, вероятно, имеется ввиду Гоблин-Аксенов. Вот такие промежуточные итоги говени.

Новости Крымнаша. Мое поколение росло с ощущением неизбежного будущего. А шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое

7. Ялта. От катамарана “Голубая стрела” на 3-м причале осталось меньше половины. Ломали его два предыдущих дня, не останавливаясь даже на ночь. А в эту ночь то ли ломатор поломался, то ли дождя испугались (а он и правда мерзкий)… Зато к 1-му причалу зачем-то пригнали сразу два плавкрана.

8. Оккупанты отрапортовали, что с начала текущего года уже отобрали полтонны продуктов у едущих в Крым с материковой Украины людей. Это в ручной клади и автомобилях, и только то, что рашистам удалось найти. Люди везут продукты с материка только потому, что в Крыму — российское дерьмо.

9. Колишня дитяча оздоровниця Євпаторія. Рашистські окупанти та їхні лакизи привели до “присяги” т.з. “новобранців” із загону путлєр’югенда “Євпаторійський десант”. В обмін на вірність рейху та обіцянки щиро служити малюки-штурмовики отримали червоні беретики й привітання.

Новости Крымнаша. Мое поколение росло с ощущением неизбежного будущего. А шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое

10. “Среди учащихся Нижнегорского района состоялся муниципальный конкурс рисунков “Терроризму — нет!”, “Экстремизму — нет!”. Неплохо бы провести среди родителей учащихся Сеитлера опрос, слышали ли они слово “терроризм” до оккупации где-то, кроме ТВ? Новости из рф, например, или кино…

11. “С целью формирования у учащихся знаний о ВОВ 1941-1945 гг., ее защитниках и подвигах, в МБОУ "Акимовская СОШ" проведен всероссийский урок памяти "Блокадный хлеб" и всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб"…”, — сообщили оккупанты. Никаких знаний мутная волна фарса, конечно, не дает. Пропаганда как раз подменяет понятия, заменяет факты эмоциями, анализ и мысли — подвигом и жертвами. Результат — знаний ноль, но так страшно, горько и ты сопричастен к подвигу каких-то людей. Знаний нет — эмоции есть. Ими и манипулируют.

Новости Крымнаша. Мое поколение росло с ощущением неизбежного будущего. А шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое

12. Выяснилось, кто виноват в истории с керченскими блокадниками, которым подарили по батону: Госдеп, Украина и московские блогеры… Т.н. “глава горсовета Керчи” Мая Хужина собрала в оккупационной администрации шабаш, на котором заявила, что виновной себя не считает, и даже кичится теперь тем, что ходит в шубе. Она даже не поняла, что вляпалась не из-за шубы, а из-за неуместности припереться в таком виде для показухи к нищим пенсионерам. В общем, все очень плохо в их головах.

P.S. Завершу выпуск мнение Павла Казарина, который вынужден был уехать из оккупированного россией Крыма: “Шесть лет — это не так уж мало. Те, кому в четырнадцатом было 12, в этом году пойдут голосовать. Тем, кому было тридцать — теперь 36. Как мне. Две тысячи дней — это достаточный период, чтобы устать. Особенно когда реальность вокруг напоминает полосу препятствий. Но если я что-то и научился ценить за это время, так это злость. Она появилась в феврале 2014-го. В тот момент, когда моя "провинция у моря" стала новым Сараево, Гляйвицем и Судетами. У меня были свои собственные планы на мой город — и мне не понравилось, когда их перечеркнули. В тот момент вся эта история стала личной — и за шесть лет так и не перестала ею быть. У меня хорошая память. Она хорошо сохранила эмоции весны того года. Мне не хочется их вновь испытать — в конце концов, ощущение бессилия вряд ли способно в себя влюбить. В тот год многое из того, во что я верил, обанкротилось. И наоборот. Мое поколение росло с ощущением неизбежного будущего. А шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое. Когда-то мы считали, что время лечит, но оказалось, что это всего лишь фигура речи. У некоторых стран прошлое напоминает черную дыру — из нее не может вырваться ничто — включая будущее”.

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
Источник
Источник: crimeaua1.wordpress.com
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