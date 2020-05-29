1. Конвейер репрессий: оккупанты в Алуште вызвали в “прокуратуру” главу мусульманской общины Руслана Эмирвалиева и обвинили его в “пропаганде экстремистских организаций”. Это уже не первое преследование членов этой общины.

2. Прочтите монолог первого осужденного оккупантами в Крыму последователя “Свидетелей Иеговы”. Сергей Филатов рассказал, как “Свидетели” жили в Крыму до аннексии и что для них изменилось сразу после захвата Крыма. Напомню, оккупанты приговорили Филатова к 6 годам колонии, и это уже четвертое подобное уголовное дело на полуострове

3. В Южном окружном военном “суде” Ростова-на-Дону проукраинский активист из Крыма Олег Приходько опроверг обвинения оккупантов в “подготовке теракта в Генконсульстве россии во Львове”. Следующее судилище назначено на 9 июня

4. Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительные акты в отношении еще троих бывших депутатов Севастопольского городского совета VI созыва, которые обвиняются в государственной измене. Речь идет о Юрии Черникове, Сергее Голинском и Владимире Глинянике

5. “Засуха в Крыму привела не только к сильному обмелению местных водохранилищ, лишая их полезного объема воды и превращая в ставки. Страдают и озера, которые тоже оказались на грани высыхания. Вот и живописное озеро Бугаз близ Судака сильно обмелело и продолжает терять уровень воды. Местные жители сетуют, что с такими темпами водоем вообще может прекратить свое существование. Старожилы рассказывают, что еще несколько лет назад это был полноводный, глубокий водоем, богатый рыбой. Сейчас на дороге, ведущей к озеру, стоит табличка, что купание и лов рыбы запрещены, а штраф нарушителям оценили в 200 рублей. Когда я была на озере, то не увидела там ни одного рыбака, но, как опять же рассказали местные, рыбаков нет, потому что из водоема исчезла рыба. Зато теперь озеро заросло водорослями и стало походить на болотце, купаться в нем вряд ли возможно. Если несколько лет назад здесь отдыхали перелетные птицы, то сейчас они минуют водоем. Краевед рассказал, что общался с экологами по проблеме Бугаза, прогнозы неутешительные. Скорее всего, озеро уже никогда не станет прежним. Нарушено экологическое равновесие. Ушли подземные воды, а вместе с ними и родники”

6. Водный пессимизм ватостопольцев: “Потом в горячке будут метаться, как в попу раненая рысь”, “Водохранилище ещё не опустевшее, но визуально уровень соответствует концу лета, а не маю месяцу. Если Вилинский водозабор действительно забрал Симферополь, то дело плохо”, “По СНТ уже повсеместно включен режим подачи воды по графику. До 10 утра, а потом после 19. Напор никакой. Сегодня по новостям показывали, как в одном из поселков (Резервное вроде) народ вышел на центральную площадь высказать своё возмущение поставкам воды водовозами. Одна машина на день на весь поселок — это издевательство. Тогда как на дачах одну машину на один участок закачивают. М-да, помаемся с водичкой. Вернее, с ее отсутствием. Вспомним и 15 безмозглых фонтанов, и бассейны во дворах частных домов, и бесконечные потоки по дорогам из порванного ветхого трубопровода”, “После референдума ещё ни одной нормальной засухи не было. Зато в реальную засуху воду подавали 2 часа в день, и даже не каждый день, я и такое помню. Тогда народ валил отсюда. Это на словах готовы "ведрами носить", а на деле без горячего душа наступает истерика и конец света”

7. Помогавший оккупантам захватывать Крым Александр Талипов снова воет от камней с неба: “Вот хоть убейте, не могу понять, зачем на (Горе) Клементьева автобан за 240 000 000 рублей? Зачем было до такой степени расширять существующую дорогу и уничтожить для этого сотни деревьев, кустарников, краснокнижных растений?”. Для тех, кто в танке, поясняем: все дороги по Крыму, что лепит рашка, это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОЕННАЯ ЛОГИСТИКА. ВСЕ. Там есть аэродром МО рф — техника вся не габарит, частично для них такая широкая. И еще какие-то умыслы военные

8. Жители Крыма обсуждают намерения оккупантов пустить винзавод “Массандра” с молотка: “Все продадут, если их не остановить, но кто остановит!?”, “Для чего многие орали РОССИЯ и КРЫМНАШ? Чтобы уничтожить Крым? Где вы, ау? Как выходить, как бараны, на площадь, орать РОССИЯ и гулять, вы умеете, а как уничтожают Крым, никому дела нет. Бренд уже не бренд. Туризм уже не туризм. Зато есть что показать — военную технику на параде”, “Зато Крым ваш. Только много ли от него вашего осталось?”

9. Активный участник оккупации Крыма и Донбасса, коллаборант и владелец медальки за захват Крыма Константин Ерманов, тоже провел свои аналогии: “Квартира тещи Аксенова стоит 400 млн. Царскую Массандру продают за 650 млн. Получается, в 2014 году мы рисковали жизнями за тещину квартиру? У меня это в уме не укладывается”

10. В оккупированном россией Крыму выявлены 6 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 522 человек, в том числе 161 в Севастополе. Всего умерших — 14 человек, в том числе 3 — в Севастополе

11. Оккупационный “закон о налоге для самозанятых” начнет действовать в Севастополе с 1 июля. На фоне режима самоликвидации это просто… ананасик на тортик! Гавань фантастична! Налог тем, кто не сдох!

12. Очередной факт спасения русского языка от бандер: в оккупированном Симферополе установили указатель “Остановка п/л Куйбышева”, где “п/л” означает “площадь”. Почему через знак “/”? Да кто его знает!

P.S. “Мать лежит уже мертвая, а ребенок ее все еще сосет, мертвую мать”: Крымскотатарский Ресурсный Центр представил документальный фильм “Свидетели геноцида 1944-го года”, посвященный расследованию и признанию депортации крымскотатарского народа актом геноцида. В фильме представлены шокирующие показания свидетелей геноцида, задокументированные в суде. Посмотрите и послушайте внимательно. Ведь события, произошедшие почти восемь десятилетий назад, очень тесно переплетены с тем, что происходит здесь и сейчас. И виновник у этих преступлений, по сути, один и тот же…

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