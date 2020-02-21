1. Сегодня — День Героев Небесной Сотни. Украина чтит память убитых во время событий на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
Среди Героев Небесной Сотни есть крымчанин. Это уроженец Керчи Сергей Кемский, убитый в возрасте 33 лет. 20 февраля керчанина сразили две пули: одна прошла навылет, вторая — застряла в правом легком… Крымчане, приехавшие на Майдан, состояли не только в Крымской сотне, но и в других подразделениях протестного городка. Так, например, одним из наиболее активных членов “Автомайдана” был кинорежиссер Олег Сенцов. Многие жители Крыма из соображений безопасности не афишируют свое участие на Майдане.
2. Ровно 6 лет назад под ликование большинства рашистов россия начала военную агрессию против Украины. Первым этапом было противостояние Майдану — информационно и ресурсами. Вторым — оккупация и аннексия Крыма, что отражено на наградных медалях “За возвращение Крыма”. Третьим этапом стало вторжение на Восток Украины
3. “Никто из "русских патриотов" в Крыму, криком крича в соцсетях о катастрофическом состоянии полуострова, даже намеком не указывает на истинную причину столь комплексного и последовательного уничтожения Крыма как природного региона со своей богатой историей. Потому что причина крымской трагедии одна — оккупация Крыма россией. Не "присоединение", не "возвращение в родную гавань", а именно оккупация. Которая в жизни так и выглядит”. Наш крымчанин к шестой годовщине оккупации Крыма написал о том, как россия превращает некогда цветущий полуостров в выжженную землю.
4. Япония никогда не признает аннексию россией украинского Крыма, заявил посол Японии в Украине Такаши Кураи
5. “Крымская Декларация Госсекретаря США Майка Помпео остается неизменной линией политики США. Мы не признаем и не будем признавать претензии Кремля на суверенитет над захваченной силой территорией вопреки международному праву. Крым — это Украина”, — заявили в посольстве США в Киеве
6. “6 лет назад россия начала свою незаконную аннексию АР Крым. Великобритания не забыла о ее попытках изменить границы Европы и никогда не признает этого вопиющего нарушения международного права. Призываем россию прекратить свой незаконный контроль над Крымом”, — говорится в заявлении посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс
7. “Шесть лет с тех пор, как россия начала оккупацию Крыма. Агрессия на Донбассе последовала и продолжается по сей день. Международное сообщество должно продолжать последовательно проводить политику непризнания незаконной оккупации и аннексии Крыма и продолжать поддерживать Украину” — министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
8. Крым.Реалии рассказали историю 17-летнего Сервера Расильчака, который был избит в отделе т.н. “полиции” города Саки. Расильчак опознал полицаев на коллективном фото прогнувшихся под оккупантов сотрудников “оперативного отдела городской полиции”. Журналисты смогли идентифицировать коллаборантов. Это Николай Жуйлов, Дмитрий Ковин и Александр Посидайло, которые не только избили юношу и его отца, но и угрожали подростку сексуальным насилием.
9. “Это и есть результат гибридной войны: включение людей в тревогу. Так работает пропаганда — на эмоциональном фоне вносит нужные заказчику объяснения, которые вызывают тревогу. В остатке останутся объяснения, смыслы, конструкты, которые навяжет пропаганда. Ведь что такое тревога? Это незнание того, что будет. Это очень мощное включение воображаемого. Цель такого включения — раскачать человека эмоционально, а потом вложить в него некий постулат: "Мы вас защитим", "Есть плохие, которые вам угрожают, а мы — хорошие, мы побеспокоимся о вашей безопасности". Эти конструкции — нейролингвистическое программирование на высшем уровне, которое можно использовать, только когда человек прибывает в эмоциональной встряске. Страх — очень хороший способ ввести население в состояние беспокойства” — прочтите по ссылке, что говорят эксперты о задержании оккупантами двух подростков в Керчи, которые якобы планировали серию терактов в городе. Кстати, на сайте школы, которую якобы должны были взорвать, написали: “К сожалению, терроризм — это часть нашей сегодняшней жизни” — И НЕ ПОСПОРИШЬ! Спасибо россии и предателям Украины, которые россию радостно встречали!
10. Вот русня и до караимского кладбища Балта Тиймез в Бахчисарайском районе Крыма добралась, изуродовав своими надписями входную арку
11. Часть оккупированной Феодосии на несколько часов сегодня накрыл блэкаут. То ли с турбинами Сименс нелады, то ли с энергохвостом путинским
12. Оккупанты опубликовали предварительное расписание еще двух скрепных поездов, которые с мая будут возить рашистов из Екатеринбурга и Архангельска в оккупированный россией Крым (Симферополь). Из Екатеринбурга вата будет трястись почти 68 часов, а из Архангельска — 61 час
13. Жители Крыма отвечают балалайкам: “Мы больше чем полвека жили при УССР, ни о чем не говорит? И кормила нас Украина-житница своими продуктами, и выросли (мы) здоровыми и красивыми, за что ей огромное спасибо!!!! Страшно представить, если бы все это время кормила нас рф, что бы с нами было. Продукты ее сейчас опасны для всех. А республик было всего 16! И в росеи мы не жили никогда!”
14. “Вчера в Джанкое прошли соревнования среди юнармейских отрядов школ города на Кубок Героя СССР А.В. НЕМКОВА”. Ни минуты передыху
15. На набережной Ялты прошла репетиция парада к 23 февраля, в котором примут участие около 400 школьников. На возраст посмотрите! Родители есть у этих детей? Лапти, окститесь! Это же дети!
P.S. Ровно 6 лет назад на Майдане лились реки крови, снайперы безжалостно расстреливали протестующих, российский зомбоящик вдалбливал в головы россиян, что украинцы — “фашисты”. Ровно шесть лет назад Янукович еще не сбежал из страны. Ровно 6 лет назад российские оккупанты начали военную спецоперацию по аннексии Крыма… Пошёл седьмой год войны… Наша борьба за свободу и собственное достоинство продолжается. Враг оказался более коварным, чем мы думали, и более живучим, чем мы бы хотели. Хочется верить, что все зло, которое россия причинила не только нашей стране, но и многим другим, не останется безнаказанным.
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