1. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию о защите прав человека в аннексированном россией Крыму. “За” проголосовало 65 стран, “против” — 23, “воздержались” — 83. Против голосовали: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве и россия. Основные положения резолюции: 1) требование к россии прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму; 2) осуждение задержания активистов в Крыму, в частности, представителей общественного объединения “Крымская солидарность”; 3) призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывание мнения; 4) требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их возвращение на Родину; 5) осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию

2. Комитет Сената США одобрил “адские санкции” против россии. Документ предусматривает введение санкций за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за ее враждебные действия в Сирии и агрессию против Украины

3. Европейский Союз 19 декабря официально объявил о продлении санкций против россии на следующие полгода

4. Команда КрымСОС сообщила о запуске платформы “Чекаємо вдома” в поддержку крымских политических заключенных и их семей, семей, чьи родные были похищены в оккупированном Крыму, а также для распространения информации о ситуации с правами человека на полуострове. Также слова поддержки можно выразить родным политзаключённых и семьям жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму.

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5. Оккупанты, показушно сделав в Крыму “три государственных языка”, продолжают избавляться от украинского. Например, в отравленном Армянске изменили стелу на въезде в город. Избавляются и от надписей “швидка медична допомога” на каретах скорой помощи. Но украинские буквы все равно просматриваются под новой наклейкой. Кстати, на некоторых украинских каретах “скорой помощи” еще и наклейки с эмблемой партии путина и триколором приклеивают — типа от Кремля “подарок”

6. На админгранице временно оккупированного россией Крыма с Херсонской областью 19 декабря вице-премьер министр Украины Дмитрий Кулеба открыл сервисную зону на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) “Каланчак”. В частности, открыт Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Люди в данном центре могут уже сейчас получить 37 услуг, и дальше этот список будет расширяться — от обновления паспорта до регистрации бизнеса. Кроме того, уже работает почтовое отделение, а в ближайшее время ожидается запуск автостанции и зоны отдыха

7. Севастополь. Еще одна зона экологического бедствия на подходе: “Кто ответит за надвигающуюся экологическую катастрофу? В Камышевой бухте в порту летает цементная пыль круглосуточно, и никому нет дела?”. Строительство военной базы оккупантов идет своим чередом…

8. Заповідник совкотні, “легендарний” Ватостополь. В тирі ДОСААФ відбулися змагання зі стрільби “Ворошиловський стрілок”, присвячені 140-річчю сраліна. Участь брали три команди: комуністи, комсомольці та молодь. Найвлучнішим дали грамоти… а краще, загнали би в ГУЛАГ на 5 років

9. Оккупанты построили загоны для скота и места для шмонов на некогда комфортном и оживленном ЖД вокзале Симферополя. Скоро из скрепостана аж 1-2 поезда будут ходить (вместо 100 до оккупации) — за поребриком к такому привыкли: “Многие, наверно, уже в курсе о резких изменениях на жд вокзале Симферополя. Для тех, кто нет, рассказываю: сегодня ограничили проход на первый перрон, то есть как обычно через арки пройти не получится, только через восточный вход центрального здания вокзала, через металлоискатели. Как видно на фото, если идти со стороны депо, то можно наткнуться на ворота. Сегодня там рабочий жд вокзала всех заворачивал. Обойти можно вокруг, выше, в черных воротах открыли калитку. А дальше, как мне объяснили, по переулку Шаталова до привокзального рынка”, “Мы с детьми ходим в школу (живем в районе "Украинки"). Вчера детей отправили на вторую платформу, чтобы дойти до вокзала. Когда я стала спрашивать, а как же безопасность людей, детей, мне сказали, что вызовут отряд милиции за мои вопросы. Возле привокзального рынка — тоже забор”, “Да плевать им на Вашу безопасность и Ваших детей, наших детей!”, “Согласна полностью с Вами! Идут детки в школу вчера, а здоровенный бугай их отправляет на жд путь. Это как? Хорошо, я шла со своим сыном, и всех детей переводила, а те, кто сами шли, позже или раньше? Пусть движения такого нет, но все равно, ездят локомотивы, электропоезда”

10. В Севастополе арестовали уличный сортир

11. Ялта. Орда и варвары. Сегодня ночью у входа на Солнечную Тропу были варварски спилены три огромных кипариса

12. Жители российского города Тула позвонили на радио Крым.Реалии и рассказали, почему перестали ездить в Крым. “Мы ездили, когда Крым был в Украине. И сейчас ездим отдыхать в Крым. Ну, куда деваться, традиции… При Украине все пляжи всегда функционировали. Сейчас пляж, мы ездим в Симеиз, пляжи все закрытые — купаться, загорать негде. Конечно, из-за этого мы перестали ездить в Крым. Все закрыто, все по-другому стало. Мне кажется, похуже. Просто немножко наболело. Крайний раз были в 2018 году. В 19-ом уже не поехали, потому что ездили всегда, а пляжи все перекрыты, закрыли, их кто-то захватил. Поэтому перестали ездить, но очень любили ездить, когда Крым был украинским. Очень любили. Всегда была другая атмосфера. Сейчас, конечно, все печально, скажем так, если честно”. Да, перестали сюда ездить не потому, что Крым оккупирован их страной, а потому что Крым опустили до уровня их страны

13. Ялта. На набку сегодня вынесли экран и крутили прессуху какого-то х*йла

P.S. Путин в марте 2014 года про российские войска в Крыму: “Это были местные силы самообороны”. Спустя 8 месяце после этих лживых слов путин заявил: “Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму”. Сегодня на прямой линии путин про российские войска на Донбассе: “Там нет иностранных войск, там есть местная милиция, местные силы самообороны, они состоят из местных жителей. Из местных!”. Спустя ХХХ месяцев/лет: “Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали…”. Лживая страна-гопник, страна-варвар, страна-убийца, страна-террорист, страна-оккупант…

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