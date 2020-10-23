1. Постпред США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон заявил, что милитаризация россией аннексированного Крыма заставляет держать усиленное военное присутствие альянса на востоке Европы: “Незаконная попытка захватить Крым вынудила нас к повышенному присутствию, не на постоянном уровне, а на уровне ротации сил, чтобы сдерживать любую дальнейшую деятельность россии, и на будущее — чтобы Крым вернулся в Украину. Россия сейчас осуществляет милитаризацию Крыма, и по этой причине мы должны позаботиться, чтобы все наши союзники в Черном море и в других регионах были защищены”

2. В связи с аннексией россией Крыма, а также из-за роста терроризма и киберугроз в мире, НАТО необходимо обновить свою стратегическую концепцию, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Это должно произойти на саммите в 2021 году

3. По подсчетам КрымSOS, 96 человек в оккупированном россией Крыму находятся в местах лишения свободы в рамках политических преследований. Из них 69 человек находятся за решеткой по “делам Хизб ут-Тахрир”. Не менее 180 детей лишены отцовской опеки. Что мешает освобождению политзаключенных и что нужно делать Украине? Читайте в материале правозащитников

4. По решению оккупационных судов из аннексированного Крыма депортировали почти тысячу человек, сообщила посол по особым поручениям политического директората МИД Украины Лариса Герасько

5. “Распространила ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны” — на жительницу Ялты оккупанты завели дело по подозрению в “реабилитации нацизма”. А все мы знаем, что именно за этим, как правило, скрывается. Наверняка, ялтинка правду про совок написала

6. Украина не будет поставлять воду для развития российского ВПК в оккупированном Крыму. Россия искусственно политизирует этот вопрос и как государство-оккупант несет полную ответственность за водоснабжение на полуострове, в соответствии с международным гуманитарным правом, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар

7. Украина возобновит поставки днепровской воды в Крым только после его деоккупации. До того времени вопрос водоснабжения полуострова является ОБЯЗАННОСТЬЮ россии как государства-оккупанта. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

8. Вице-премьер россии Марат Хуснуллин, который назначен путинской шестеркой по Крыму, сообщил, что “Росгеология” до конца года пробурит на аннексированном полуострове еще 30 скважин. Добивают Крым не по дням, а по часам

9. В правительстве оккупантов снова констатировали, что российский крупный бизнес не идет в Крым из-за страха полезных санкций, а потому пообещали путину постараться привлечь хоть каких-нибудь “инвесторов”, например, можно сплавить “инвесторам” выставленную на продажу сеть общественных туалетов в Симферополе и выдать это за прорыв. Звонить Гоблину

10. Новый рекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 212 новых случаев коронавирусной инфекции (+2 смерти). В Севастополе — 55 (+2 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 9546 человек, в том числе 1798 в Севастополе. Умерло 186 человек, в том числе 55 — в Севастополе

11. Подвал больницы в Барнауле завален трупами людей, умерших от коронавируса. И вот это вот все уже несколько месяцев массово прет в Крым. Представляю подвалы наших больниц… Зато Гоблин счастлив — сезон прошел на ура и даже продолжается

12. Установлены строительные леса на Соколиной башне Ханского дворца в Бахчисарае. Я так понимаю, оккупанты будут снимать черепицу с кровли и менять балки. А у нас начался сезон дождей…

13. Как вы уже знаете, оккупанты решили отдать под застройку территорию аэродрома “Заводское” в Симферополе, куда переселят около 40 тысяч россиян. Крымчане все не могут успокоиться и выплескивают свой гнев… в соцсетях: “Теперь всё ясно. Весной-14 им не мы были нужны, а наша территория. А мы теперь аки индейцы в резервации”, “Украина "Заводское" не трогала”, “Идите на х*й со своими микрорайонами, из-за них и сидим без воды, из-за них вырубают деревья по всему Крыму, из-за понаехавших нет мест ни в садиках, ни в школах, в поликлинику не попасть ни нам, ни нашим детям”, “Аэродром — это вам не земельный участок!!!”, “Сколько по городу долгостроев, недостроев, недоделок, рукожопства! Масса! Кукольный театр, мост на Гагарина, общежитие для студентов возле озера в районе радиорынка, новая больница имени Семашко с трещиной в фундаменте, парк имени Гагарина… У вас руки из жопы и мозгов нет. Не трогайте готовый действующий аэродром!!! Вы новый не в состоянии доделать и создать!!! Не ломайте то, что создали без вас и задолго до вас!”, “И так уже все застроили. Сколько можно?! Не Крым, а сплошной бетон”, “Опять через людей перешагнули и пошли”, “Строительство этого ЖК — плевок на всех людей”, “Скажите, вам плевать на Крым? ТЕБЕ ЛИЧНО? А на будущее своих детей? Нет? Тогда СПАСАЙ АЭРОПОРТ ЗАВОДСКОЕ!”, “И не только аэропорт. Весь Крым надо спасать!”, “Как сказал недавно один из местных блогеров, крымчане стали терпилами”, “Если не застроят аэропорт Заводское, там будут самолеты НАТО”, “Шестой год балаган. Что построили реально достойное за это время?”, “А пить они что будут? Куда отходы жизнедеятельности сливать?”, “Кто же потом сможет "расхлебать" все это?”, “Пусть строят. Землю, конечно, украдут и займут, но смывать в туалетах придется плевками”

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста вынесу в заключение выпуска: “Это российский госкапитализм с олигархическим уклоном плюс лозунги и ура-патриотизм по всей стране. Скрепы — как сказал бы вождь мирового пролетариата. Простым людям в этой системе отводится роль массовки”. О, таки стали понимать, что “людям в этой системе отводится роль массовки”. Такая же роль отводилась предателям Украины в 2014 году. Помахали сриколорами? А теперь в стойло!

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