1. Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов посмертно наградил медалью “За служение Исламу и Украине” крымского татарина, добровольца “Правого Сектора” Ленура Ибадуллаева, который погиб в 2018 году под Авдеевкой во время обстрела российскими оккупантами. Награду погибшего воина вручили ветеранам АТО, крымским татарам Вельдару Шукурджиеву и Рустему Халилову, которые передадут ее в Крым родственникам Героя. Напомню, сегодня в Украине чествуют память погибших в российско-украинской войне защитников нашей страны. Именно на эти августовские дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским оккупационным войскам украинские военные попали в окружение. Оккупанты предоставили т.н. “зеленый коридор”, который потом расстреляли из всего имеющегося оружия, причем расстреляли не только наших воинов, но и своих раненых.

2. Оккупанты в Севастополе устроили показательные бои с участием танков, БТР, истребителей и вертолетов. Бои прошли на том самом месте, где ватники вывесили баннер “Уберите танки от наших домов!”. Убрали, как видите…

3. “Уберите танки от наших домов!”… А теперь посмотрите, в какой близости от жилых домов оккупанты устраивают милитари шабаши и проводят военно-террористические учения.

4. Припоминается Германия времен NSDAP/НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия). Там тоже нацисты стремились вытащить из домов как можно больше населения на милитари-шабаши и парады, чтобы пипл как можно меньше времени проводил наедине со своими мозгами.

5. Многие из подземных источников настолько исчерпаны, что российские оккупанты начали их массовую ликвидацию. Сейчас известно о полной ликвидации 39 скважин. Ликвидация скважин методом тампонажа, который используют оккупанты, означает, что возобновить их в будущем будет невозможно. Детали уничтожения Крыма рашистами прочтите по ссылке и посмотрите фоторепортаж.

6. “Точка выдачи воды”: оккупанты опубликовали карту с местами, где в рамках программы “Не нужна нам ваша днепровская вода” будут установлены емкости с водой. Емкости установлены в учреждениях образования, медицины, а также возле некоторых жилых домов.

7. “Я из аннексированного Крыма. Я люблю и ценю Украину. Крым — это Украина. Де-юре — Украина, де-факто — это оккупация. Я вам скажу — никакой воды оккупантам! Никакой воды, ни ведра воды ни в коем случае! Пусть оккупант везет с Дона воду! Они подумали, когда аннексировали и оккупировали Крым?! Когда они отобрали у другого народа вот это все?! Крым по закону принадлежит Украине! Они думали об этом?! Им надо было думать прежде, чем оккупировать! Они знали, что вода — это проблема?! Никакой воды, ничего! Пусть будет, как будет! Ни грамма воды, ни ведра воды!”: по ссылке послушайте полностью звонок крымчанина в студию радио Крым.Реалии.

8. Ватный паблик Крыма… думки о воде: “Да вернется Крым в Украину, кто бы сомневался”, “Дай Бог”, “Не дождетесь”, “Вы все правильно написали. Все достало — и вода, и медицина в Крыму, и все коронавирусники, которые едут в Крым, сетуя на то, что тут все отлично. Им так преподносят, что тут Божья благодать. Все сидят, работы нет!!!!! Которая была, и ту закрыли, отмазываясь ничтожными копейками для крымчан. Пора менять жизнь, товарищи. Сколько лет мы еще будем ПОТЕРПЕТЬ? Терпец обрывается”, “До возвращения”, “Все же радовались, когда захватили наш Крым “зеленые человечки” и “вежливые люди”, голосовали за референдум за бандитов. В странах, где побывал ваш путин, везде разруха”, “Как же я этих “радовавшихся” ненавижу”.

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 76 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 14. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2849 человек, в том числе 502 в Севастополе. Умерло 67 человек, в том числе 18 — в Севастополе.

10. Понаех скулит, а по его скулению вы хорошо прочувствуете конфликт между жителями Крыма и рашистами, которые почему-то решили, что вода и электричество — это роскошь, а не норма: “Отдыхая в Крыму, подписался на группу "злой крымчанин“. Хотел больше узнать, что люди обсуждают в этой группе, какие проблемы стоят перед крымчанами после присоединения их обратно к россии, потому как телевидению не особо доверяю. В своё время довелось служить в Севастополе, от многих крымчан в то время слышал, как они хотели бы быть снова в составе большой страны, несмотря на национальность!!! И какое было моё удивление, что люди поменялись и поменяли своё мнение. Да, я согласен, что не все рады тому, что в нашей стране жить тяжело. Да, я согласен, что не все чиновники выполняют свои обязанности. Но вы — ЛЮДИ вроде бы как!!! Вы вообще себя слышите??? Кто такие "замостовщина"? Кто такие "материковые"? ВЫ ЧТО ПОПУТАЛИ, хочу спросить я вас? Мой дед и многие ваши деды и отцы не за это воевали, чтобы мы теперь делились на свой и чужой. Ваша крымская земля пропитана ВСЯ кровью "замостовитых", чтобы вы не были шестерками у тогдашних фрицев и не были сожжены и расстреляны бэндеровцеми. Смотрю на комментарии и волосы шевелятся!!! Я не особо верил в то, что Крым встанет с колен за эти 6 лет, я не особо верил в то, что вода и электричество будут нормой, как и везде. Простите, дорогие крымчане, что, не ведая, использовал два куба вашей пресной воды. Простите, что за столь долгое отсутствие побывал у вас в гостях, не зная, что стесню вас. Клянусь, что не завёз к вам коронавирус, и ещё приношу глубочайшие извинен ТЕМ, кто не получает денег от отдыхающих. Но я очень хочу верить в то, что у вас ВСЕХ "материковых" и "заматериковых" проснётся хоть чуточку ума не писать хотя бы эти жалкие, гнусные оскорбления друг другу! Не считая тех, кто ещё не перешёл на сторону почитателей Бандеры”.

11. Были на днях в нашем севастопольском театре им. Луначарского. Ну что сказать, пыльные стертые шлепки и шорты с вонючей футболкой — это, конечно, идеальная одежда для похода в театр. Но не здесь, а где-нибудь в Воронеже или Тамбове.

P.S. Оккупанты вновь собираются пожаловаться в Комитет ООН по правам человека на перекрытие Северо-Крымского канала, а также на “несправедливость и незаконность санкций”. Оккупанты заявили, что “людоедская позиция украинских радикалов держит крымчан в заложниках”. Ничего удивительного в этих гнусных заявлениях нет. Россия стабильна как никогда — всегда обвиняет других в том, что творит сама. Признать, что именно их людоедская позиция и оккупация Крыма держат нас в заложниках они не смогут никогда, даже когда будут делать ноги по мосту в сторону поребрика.