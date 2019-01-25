1. Решату Аметову сегодня исполнилось бы 44 года. Крымчанина похитили 3 марта 2014 года после того, как он вышел с одиночным протестом против так называемого “референдума” к зданию крымского правительства.

15 марта того же года тело Аметова со следами жесточайших пыток было найдено в лесу Белогорского района. Последний раз живым Решата видели, когда его заталкивали в машину ублюдки из т.н. “самообороны”. Оккупанты пришли на нашу землю, чтобы грабить и убивать.

2. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию “Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности”. В резолюции говорится, что захваченные украинские моряки подпадают под определение Женевской конвенции. Кроме того, Ассамблея призвала россию обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе. В ПАСЕ также осудили строительство моста через пролив

3. Четыре упоротых ватника на весь оккупированный Крым вышли на пикет против сдачи Курил. Шабаш состоялся в Судаке. Ватники жалуются, что даже в “крымскую весну” на весь Судак нашлись только “десяток пацанов”, которые вешали российский флаг. Остальной город ни на какие митинги за россию не выходил. Вот вам и сказ про “97% за россию”, нарисованные оккупантами

Новости России придется готовиться к пощечине

4. “Да, поцелуи, коими награждали приезжающих в россию образца 2014 года крымчан, закончились. Как объяснили выпускникам одной из керченских школ, получившим после недельной канители отказ в принятии документов в Краснодарский филиал Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний: “Мы все же военное учебное заведение, а вы, крымские, какие-то мутные. Одних предали, завтра и нас можете кинуть”.

5. Оккупанты опубликовали план мероприятий, посвященный пятой годовщине оккупации Крыма. Жители Симферополя прокомментировали: “Возложение цветов "вежливым людям", деградация”, “Я пока воздержусь от комментирования”, “Вот же некуда деньги девать, по каждому поводу будем праздник в городе организовывать. Для меня это не праздник просто”, “Не для вас одной. И таких с каждым годом всё больше. Надо "дружить с головой" и видеть причинно-следственную связь событий. А война там, куда лезут "освободители"”, “Праздник, прям аж, сука, слов нет. Главное, не забыть посетить вежливых людей, которые, как нам говорили вначале, не имеют отношения к российской армии”, “Рейтинг падает, доверие падает, цены выросли, люди выражают недовольство. Надо провести патриотическое мероприятие, которого никогда никто не видел. Бесплатный проезд, праздники, фейерверки, возложение цветов (эм, памятнику?). Всем опиума!”, “Но самое интересное, что народу на этом мероприятии будет немерено!))) А по новостям нам потом скажут, что, мол, провели опрос, и ВСЕ КРЫМЧАНЕ до сих пор рады вступлению в россию. А мое окружение не отмечает этот в кавычках праздник”

6. Вой предателей в Севастополе: “На картинках в интернете его (Севастополь) показывают сияющим — точь-в-точь как ветеранов в день 9 мая. Однако сами севастопольцы прекрасно видят лицемерие этих фото. Реальность совсем иная: серость, грязь, лужи, темень, разруха — даже в центре, на набережной, на городском кольце. Безлюдье на улицах, зияющие пустотой окна разорившихся бизнесов. Нам говорят: "Что вы хотите, в городе 20 лет ничего не делалось?". Да, но теперь, вот уже 5 лет, делается. Но получается еще хуже. Повсюду, где прошла рука "благоустроителей", все рассыпается на глазах. Везде халтура и фейк — но чиновники к этому безразличны. Сегодня Севастополь больше не выглядит достойным поклонения. Это больше не царский город, он унижен и оскорблен. И нуждается в защите. Изощренность пыток подчеркивает беспринципность мучителей. Они пытаются доказать нам, коренным севастопольцам, что принесенные ими извне практики — для нас огромное благо. В городе давится всякая общественная инициатива и всякий общественный протест. Что сейчас в Севастополе можно назвать родным, кроме воспоминаний? И кто допустил, чтобы с нашим любимым и милым сердцу городом обращались как с грязным животным? Его просто используют — не кормят, не моют, не любят, но, когда надо, обязательно покажут на арене цирка, только чтобы отчитаться о порядке и проделанной работе. Они пользуют Севастополь, а когда взять будет нечего — сбегут, как убийцы”. И кто же это все допустил? Кто этому радовался и скакал от счастья на Нахимова в 2014 году?

7. Крик души прям: “В черный список всю россию с её сраными зарплатами, неадекватными чиновниками, с людьми, которые позволяют так с собой обращаться. Все сидят и говорят, а что я могу сделать? А кто же, кроме путина? А зачем мне та Европа? Да вы хоть раз были в ней? В россии ничего не меняется и не изменится, и через 20 лет здесь всё будет, как сейчас. В мире уже будут роботы и машины летающие, а здесь всё так же будет, прям как сегодня, ничего не изменится. Не хочу жить в россии!! Мне 25 лет, и я понимаю, что нет будущего в этой стране! И она опять развалится или будет еще какой-нибудь кризис, дефолт или что-нибудь еще, потому что ничего не меняется в этой стране!! Анонимно”

8. Оккупационный Госкомстат констатировал повышение цен в Крыму на все виды товаров и услуг. Мост не помог

9. Утром случайно врубил новости “Первого канала”. И погнали: США то, США сё. Недаром с такими новостями в рф столько долбанутых.

P.S. “А Венесуэла — это когда холодильник победил телевизор, или они просто умнее? Неделя для россии, конечно, ещё та! То самолёты сами себя сбивают, то корабли горят, то евреи унижают “непобедимые” ПВО. Теперь вот ещё и Венесуэла. Некогда простому россиянину о себе думать. Вокруг угрозы и враги! Может, нужно ещё крепче сплотиться вокруг лидера? Люблю хайпануть над ватной геополитической болью”, — написал крымчанин.

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