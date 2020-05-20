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20 мая • обновлено в 09:37
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Лезут в Крым, как тараканы

6.6т

1. Понаехавший из Краснодара оккупант Иван Имгрунт, которого Кремль назначил “мэром” Ялты, в День депортации и геноцида крымских татар назвал коренной народ Крыма “диаспорой”. Вот и вся суть русни

2. В оккупированном Крыму в селе Владиславовка Нижнегорского района на крымскотатарском кладбище обнаружены поваленные надгробные камни. Оккупанты отказались расследовать очередной акт вандализма, поскольку он вписывается в общую политику Кремля по отношению к крымским татарам

3. Симферополь. Т.н. “судья” Сергей Деменок постановил “принудительно доставить” крымскотатарского активиста Эдема Бекирова на судилище, назначенное на 22 мая. После неявки Бекирова, вероятно, объявят в розыск. Напомню, в сентябре 2019 года Бекиров был освобожден из СИЗО в результате обмена между Украиной и россией, после чего крымчанин выехал на материковую Украину для длительного и сложного лечения

4. Как выяснилось, оккупанты не выпускают из Крыма на материковую Украину даже крымчан, отказавшихся от аусвайсов и взявших т.н. “вид на жительство”. По ссылке прочтите несколько историй

Новости Крымнаша. Лезут в Крым, как тараканы

5. Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Украина находится на финальной стадии согласования меморандума в Арбитражный трибунал по делу о захвате россией моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Согласно расписанию, Украина должна подать документ до 24 мая

6. Верховная Рада Украины 231 голосом одобрила внесение изменений в закон, которым предлагается запуск эфирного вещания государственного канала на территорию аннексированного россией Крыма и оккупированных россией территорий Донецкой и Луганской областей

7. Оккупанты ради строительства “трассы смерти” отобрали дом и землю у очередной семьи: “Мне вообще сказали, что я здесь никто, хотя я здесь с 1993 года прописана. Нас выселили, заставили вынести вещи. Договорились с соседями занести пока туда, вот живем пока здесь (у соседей), во времянке”, — посетовала Надие Аблаева, жительница Кировского района, семью которой вышвырнули на улицу приставы оккупантов. Никаких документов о выселении людям не дали, как и компенсации. Пропагандоны отметили также, что тем, кому посчастливилось получить хоть какую-то компенсацию за отобранное имущество, ее размер значительно ниже рыночной стоимости. Многие не получили вообще ничего

Новости Крымнаша. Лезут в Крым, как тараканы

8. С начала аннексии Крыма прошло шесть лет. Крупнейшие водохранилища — Симферопольское, Партизанское и Белогорское — которые все это время снабжали полуостров водой, постепенно пересыхают. Российские оккупанты рассчитывают на подземные воды и осадки. Однако, по сообщениям метеорологов, даже майские дожди не повлияли на ситуацию с наполняемостью водохранилищ.

9. В Симферополе и Симферопольском районе полтора дня будет отсутствовать водоснабжение. Оккупанты заявили, что якобы будут проводить “аварийно-восстановительные работы”. Как там идея с концертом на дне пустого водохранилища? Еще жива?

10. В оккупированном россией Крыму выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусом. В Севастополе — еще 4. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 441 человека, в том числе 143 в Севастополе. 11 человек умерли, в том числе 2 — в Севастополе

11. Оккупанты поручили полицаям и кизякам с нагайками разогнать очереди в Крыму

Новости Крымнаша. Лезут в Крым, как тараканы

12. Завуалированная тоска на паблике Ялты: “В нашу гавань заходили корабли. Большие корабли из океана… Когда-то в Ялте. Первый век до эры самоизоляции”. Не надо скромничать — ДО ЭРЫ ОККУПАЦИИ

Новости Крымнаша. Лезут в Крым, как тараканы

13. Севастопольские ватники искреннее и от всей души выражают свои чувства к понаехавшим. Чувства, надо сказать, окрепли за время режима самоликвидации крымчан: “У всех москвичей губы накачаны. Противные такие… Кто их тут ждет… Сидите в своем торфе и не вякайте… Мост поднять… Надоели… Как тараканы лезут… Их веником гоняешь, и все прут… Москву в Шенген не пускают, так в Крым повадились… Всех в Сочи, пусть там бухают в армянских наливайках… Мы — Европа. РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ ПЕРЕД МОСТОМ…”

P.S. “Крым — это Европа. Разворачивайтесь перед мостом” — то, чем пугали оккупанты предателей Украины, похоже, все больше манит даже ватников, которые постепенно начинают разбираться в тонкостях лживого и мерзкого “русского мира”. А Крыму в его нынешнем состоянии пока, конечно же, далеко не только до Европы, но даже до соседней Херсонщины.

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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