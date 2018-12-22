1. Крымская правозащитная группа (КПГ) в ноябре-декабре 2018 года провела мониторинг блокировки украинских интернет-сайтов на территории оккупированного россией Крыма. По сравнению с предыдущим мониторингом КПГ, ситуация ухудшилась, т.е. количество заблокированных сайтов увеличилось.

2. В Симферополе упал “украинский беспилотник с листовками, содержащими нацистское приветствие Слава Украине”, — написали обделавшиеся в штаны крымские пропагандоны, которые добавили, что беспилотник “не достиг цели”, но “откуда и куда летел беспилотный летательный аппарат — неизвестно”. Орки стянули полицаев и кинологов, а само место падения огородили, словно готовясь к ядерному взрыву. Пропагандоны напомнили: “Напомним, что 16 апреля в центре Севастополя произошел аналогичный случай. Упал беспилотник, раскрашенный в цвета украинского флага и надписи: "Ми близько". Вероятно, эти надписи должны были выглядеть как угроза "патриотов" соседнего государства”

3. Крымские ватники прокомментировали слова пропагандонов о “нацистском приветствии Слава Украине”: “Нацистское приветствие? С ума сошли? Не пишите такую чушь”, “Они (прим — пропагандоны) еб@нутые. А визитку Яроша там случаем не нашли?”, “Скоро, если кто-то услышит слова "Украина, украинский, Петр", то будет сдан правоохранительным органам”, “Ну вот, долбай*бы же за чистую монету воспримут, что это "нацистское приветствие"”

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4. Севастопольские пропагандоны сообщают новости процветания: “Правительство Севастополя отдает под застройку 1400 га лесов, берегов озер и сельхозугодий Байдарской и Варнаутской долин. Это те самые "ценные земли", которые Овсянников отсудил у владельцев как неправедно нажитые при Украине. Отсудил — чтобы застроить самостоятельно. Строить будут даже на берегах водохранилища. Правда непонятно, что все эти люди будут пить и куда сливать сточные воды? Ни канализации, ни полноценного водопровода в долине нет — села питаются из скважин. Цинизм ситуации еще и в том, что простые пайщики, получившие паи более 20 лет назад, не имеют права не только строить там, но и возделывать земли. Сбылись самые худшие опасения по поводу процессов против "земельных лишенцев". Целью Овсянникова было вовсе не сохранение лесного и сельхоз фонда, а банальный передел. Осталось лишь узнать: под кого?”

5. Керчь. Тут очень по заслугам тетя получает. Но из-за таких “пермских стюардесс” весь Крым дерьмом накрыло: “Хочу рассказать историю и получить совет и поддержку. Я родилась в Керчи, но прожила много лет в Перми, отлетав стюардессой 17 лет. Получив заслуженную пенсию в 45 лет, вернулась в любимый город. Имея дом в селе Заветное, я решила обосноваться на берегу моря и получать заслуженное удовольствие от жизни. НО!!!!!!!!!!! Получила КВЕСТ на выживание. Опущу отсутствие воды и газа. Я об этом знала. А вот чудовищные проблемы с ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ БЫЛИ РЕАЛЬНЫМ ПОТРЯСЕНИЕМ. Если в двух словах, то напряжение редко бывает 200В, чаще всего ниже плинтуса, рекорд — 135В. Вследствие чего не тянут никакие бытовые приборы. Микроволновка не греет, мультиварка не варит, посудомойка глючит. Стабилизатор один уже сломался от скачков напряжения. Купили новый. Но это еще не все. При любом дуновении ветра, капле дождя — вырубается электричество вообще. Могут не включать и типа ремонтировать по 12 часов. В ноябре вообще полмесяца сидели без света. АДИЩЕ!!!!!!! Я боролась как могла, постоянно звонила диспетчеру, требовала ускорить процесс. Думаю, я им надоела. И знаете, что они придумали? Никто в жизни не догадается!!!!! Сегодня, В СУББОТУ! приехали ремонтники вырубать мне электричество, если нет проплаты в декабре! То есть люди не кинулись исправлять ситуацию, не начали добросовестно работать, не дали мне 220В положенного по закону напряжения. НЕТ! Они приехали мне МСТИТЬ. Я в шоке, чесслово. Спасите, помогите, куда бежать и что делать?”. Надеюсь, Крымэнерго отрубило ей свет, чтобы она наконец свалила в свою Пермь

6. Гоблину кокс подвезли: “Очевидно, что санкции против крымчан нарушают фундаментальные права человека, это проявление нового тоталитаризма, который рождается на Западе на наших глазах. Но на развитии крымской экономики санкции практически не сказываются. Более того, есть огромный интерес со стороны зарубежного бизнеса, в том числе и европейского, к реализации проектов на полуострове”. Короче, санкции на пользу. Пошел искать Сбербанк

7. Наша вата совсем не чтит сцаря: “Кто вчера смотрел конференцию с путиным? Что скажете? Анонимно, пожалуйста”. Ответы: “Денег нет, но вы держитесь”, “- Как ваше здоровье? — Не дождётесь”, “Не смотрел, но, как всегда, лапша”, “Очередное очковтирательство”, “Хотелось услышать от президента решительные меры борьбы с коррупцией, заставить работать мелких чиновников, отчёт подробный, куда тратятся деньги. И так далее. Глухо”, “П*здобол и сказочник, топтать его в ухо таджикским мухоморам”, “Даже не стал смотреть! Зачем слушать чепуху?”

8. Доллар уже 69 рублей. Нефть марки “Brent” — $53,38 (опустилась ниже $54 впервые с сентября прошлого года). Прорыв, товарисчи! Можно еще одну прямую линию путина?

9. В Симферополе сильно покращилось. Понаехавшие не узнают родную россиюшку: “Слушайте. Это какие-то 90-ые. Поехала ставить машину на учёт, но для того, чтобы попасть в очередь к инспектору на осмотр ТС, нужно заплатить 500 рублей! Да не кому-нибудь, а каким-то левым людям, которые эту очередь заняли, возможно, со вчера или с ночи, которым не нужна эта услуга. Они просто держат очередь и за 500 рублей пропускают вперёд себя. Это нормальная ситуация? Образцовый регион, блин. Я машины на учёт ставила раз пять и в разных регионах рф, но с таким сталкиваюсь впервые. Может, для местных это норма? И поэтому никто не сообщал никогда? Меня просто бомбит от возмущения. Комментируйте”. Комментарии: “Ничего! Зато на родине!”, “Образцовый регион)))”, “Потерпите, скоро 80-ые”, “Это россия, детка. Здесь только врачам и учителям запретили брать взятки, а остальным — в полный рост!”, “Да толку-то к начальнику МРЭО — он сам и поставил этих мальчиков. То же самое в кадастре и других органах. Аксёнов там ещё ничего не рассказывает, как он наводит порядок?”

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10. Новости Херсонеса. С момента назначения первого директора-понаеха из раши летом 2016 года, местный, а особенно херсонесский актив ваты, начал ощущать неприятные ощущения и возненавидел Светлану Мельникову. Не спасло директора-понаеха от гнева гардемаринов и близость к хйлу. Вата требовала крови, строчила письма в “прокуратуру” и самому луноликому. Понаехавшая из Суздали директриса тоже возненавидела вату, и начала их чмырить, увольняя пачками. За 2,5 года правления были выкинуты на мороз многие специалисты-археологи. И вот светлый день случился: Мельникову попросили вернуться в свой родной зажопинск. Гардемарины сразу решили, что это их личная победа, и царь их услышал. Причем разные фракции ваты приписали чудотворность изгнания понаехавшей именно своему письму/жалобе/бложику. Недолго музыка играла, и гардемарины получили нового понаеха — Елену Морозову из Санкт-Петербурга, которая еще суровей и приближенней к хйлу (она подчиняется “духовному наставнику” путина Тихону Шевкунову, которому пророчат место ФСБшника Гундяева). Понаехавшая ещё не успела ничего сделать, а её уже все ненавидят. В этой истории можно было бы встать на сторону коллектива Херсонеса, но там осталась одна отбойная вата. Именно они (в том числе) в ответе за случившуюся оккупацию и гибридный геноцид, и забывать об этом нельзя!

P.S. Понавернувшаяся пермская стюардесса, окунувшись в реалии оккупации, кричит: “Спасите, помогите, куда бежать и что делать?”. Её история, на которой я подробно остановился в дайджесте, хорошо демонстрирует отношение оккупантов и понаехавших начальников, которых растыкали на всех местах, к жителям зоны. Да и жаловаться, судя по всему, ватникам уже некому. Даже прямую линию путина они в массе своей проигнорировали, оставив в соцсетях лишь негативные сообщения. И приходится теперь пермским стюардессам (вместе со всеми остальными) проходить “квест на выживание” вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и строить планы на будущее, как мы это делали до вторжения “русского мира” — бессмысленного и беспощадного.