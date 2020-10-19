1. Активист крымскотатарского национального движения, публицист, историк, писатель и профессор Айдын Шемьи-заде умер от осложнений, вызванных Covid-19.

Айдын Шемьи-заде Фейсбук Эскандера Бариева

2. Глава оккупационной администрации Ялты умер от коронавируса. До заражения COVID половины его администрации и уже после — бегал по всяким шабашам, на которые вовлекали и детей. Потом больного эвакуировали на лечение в Санкт-Петербург, где оккупант и помер.

3. Руководительница Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник рассказала о масштабах военного преступления, которые совершает россия на территории оккупированного Крыма: “На данный момент известно о как минимум 141 уголовном деле против крымчан, которые не хотят служить в российской армии. Наказание — лишение свободы до 2-х лет или штрафы. И что важно — даже если человек будет привлечен к ответственности и заплатит штраф, потом все равно он должен идти служить в российскую армию”.

4. Вот уже более двух месяцев как у Белогорска расположилась часть водопроводных войск российских оккупантов. Послушайте, что говорят об ихтамнетах местные жители: “Даже в девяностые годы у нас не воровали кур в селе, а как появились рядом военные, так то и дело слышно, что у кого-то пропали куры. Участковому сообщали, но он руками разводит, давая понять, что солдаты ему не подвластны”, “Если за решением проблемы обращаются к военным, то значит "дело — труба". Мы, белогорцы, с самого начала были недовольны этим решением крымского руководства. Понимали, что, забрав воду на Симферополь, в итоге нас оставят без воды. Так и вышло: с 14 октября в Белогорске и окрестных селах воду подают по графику. Это при том, что мы получаем воду из самого мощного истока в Крыму — Карасу-Баши, поэтому в Белогорске никогда не было отключений воды, разве что в период блэкаута”, “Российские военные ведут себя в Крыму как колонизаторы. Например, во всем мире военные колонны передвигаются в ночное время. У нас же мимо Белогорска, что по трассе "Таврида", что по Феодосийской трассе, чуть ли не каждый день проходят днем колонны военной техники, создавая пробки, аварийные ситуации и неудобства водителям. Да и нам, простым жителям, не очень-то приятно видеть эти колонны, наводящие мысль о войне”, “Военные из части водопроводных войск, расположившиеся у Тайганского водохранилища, совершенно не ценят нашу природу. От Белогорска к их расположению была нормальная проселочная дорога, но им ее оказалось мало: уже раскатали там две дороги. Это какое же варварское отношение к крымской земле? Ведут себя как самые настоящие колонизаторы”, “Военные машины часто ездят здесь, и некогда рекреационная долина Биюк-Карасу, в которой расположилась военная часть, превратилась в какой-то военный полигон”.

5.На улицах станет еще опасней: оккупанты в Симферополе решили усилить патрулирование улиц кизяками и т.н. “самообороной”.

6. Оккупанты снесли античную усадьбу на Фиолентовском кольце для строительства сТавриды.

7. Говень всё ошмурдячила и обоярышничила: “В Массандре вина с недавних пор крепятся обычным спиртом. Еще и возмущаются, что, мол, в Европе тоже разрешается крепить спиртом. А то, что в Европе никому и в голову не придет крепить зерновым, свекловичным или картофельным спиртом, просто умалчивается! Во всем мире вино крепят исключительно винным спиртом. Как результат, все массандровские вина превратились в обычное пойло, после принятия которого, даже в объеме 1-2 бокалов, на следующий день раскалывается голова”, “Какие улучшения на нашем заводе Новый Свет?! Никаких. Шампанское упало в качестве, а цена охеренная. Один раз попробовал — там сахарный сироп добавлен. Проблема наших таких предприятий не форме собственности, а потеря иностранных рынков сбыта и импорта сырья и оборудования, так необходимого для модернизации. А также китайский порошок-сырье — соблазн его подмешивать в процесс”.

8. Новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 169 новых случаев коронавирусной инфекции (+ 4 смерти). В Севастополе — 47 (+ 1 смерть). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 8598 человек, в том числе 1589 в Севастополе. Умерло 174 человека, в том числе 48 — в Севастополе.

9. Три терапевта на всю поликлинику в Саках. Это повсеместная тенденция. На несчастных трёх человек взвалили сотни больных. Очереди как в совке.

10. “Хватит наших детей делать ущербными!!! Требуем построить школу на 1100 мест”. Ялтинские ватницы на фоне портрета путина попросили Аксенова построить новую школу. Ситуация с местами как в детских садах, так и в школах крайне обострилась после вторжения в Крым россии, которая стала вести политику замещения населения, поощряя переезд все большего числа рашистов со своими выводками в Крым. Места в первую очередь отдают детям понаехов, особенно если те служат в силовых структурах.

11. Ноу-хау по ремонту дорог от оккупантов — на участок с ямами просто высыпается грунт и слегка разравнивается. Тормозить на таком покрытии очень… эротично. И такие “латки” — на всём протяжении дороги от Ялты до Ай-Петри, некоторые — протяжённостью метров по 50.

P.S. “Даже в девяностые годы у нас не воровали кур в селе, а как появились рядом военные, так то и дело слышно, что у кого-то пропали куры. Участковому сообщали, но он руками разводит, давая понять, что солдаты ему не подвластны” — жалуются жители оккупированного рашистами Белогорска. И почему-то сразу историческая аналогия напрашивается: “Курка, яйки, млеко — шнель!”. Только те просили, а эти традиционно все делают втихаря, из-за спины, исподтишка, подло — типа ихтамнет.