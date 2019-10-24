1. Крымская правозащитная группа представила очередной Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

2. Оккупанты арестовали на 15 суток прозревшего от реальной россии Евгения Гайворонского из Ялты, которого во время задержания ударили лицом о полицайскую машину. Гайворонского обвинили в “уклонении от лечения наркозависимости”. А “наркозависимость” “обнаружили”, когда Гайворонский начал писать правду об оккупации.

3. ФСБ следит за крымчанами в Интернете.

4. 25 октября в симферопольской школе оккупанты проведут ДЕТСКИЙ ФОРУМ “Антитеррор”. На шабаш сгонят не только крымских детей, но и завезенных из Татарстана и Марий Эл. Жители Крыма прокомментировали предстоящее событие: “Как распознать террориста в маме и папе”, “Тема точно не детская”, “Господи, этот цирк когда уже уедет на родину? Только так, чтобы со всеми своими клоунами, а?”, “Бред собачий, остохерели эти пугалки! На материк (прим — в россию) всю эту дрянь от нас уберите!!”

5. Завезенные оккупантами из Перми строители пытались обокрасть симферопольскую больницу, в которой до этого делали ремонт. Понаехавших поймали в тот момент, когда они грузили в свое авто демонтированные системы отопления и вентиляции общим весом 2 тонны

6. Оккупанты через говорящую голову Гоблина вновь грозятся построить в Крыму игорную зону. На этот раз её пообещали построить к 2022 году в Кацивели. А что эта зона даст крымчанам, кроме новых заборов? Да ничего. Но ждать — это скрепа русского мира

Новости Путин добивается капитуляции Украины

7. Пока оккупанты снова грозятся превратить Крым то ли в игорную зону, то ли в силиконовую, жителям Феодосии элементарно не хватает воды: “Кто знает, когда на Гарнаева воду дадут? Анон”. Ответил запоребрик: “Плохо без воды? Скажите спасибо небратьям и продолжайте к ним кататься за биометрическими жовто-блакитными паЧпортами”. Ответили и запоребрику: “Спасибо вам, рашинским оккупантам за то, что уничтожаете предприятия; за то, что за 5 лет привели водоканал в такое состояние, что они уже не в состоянии справиться со своей работой”. И еще один комментарий: “Воду снова отключили в 3 часа ночи и до сих пор ее нет. Такая чехарда с субботы уже поднадоела. Каждый день отключают воду, а добиться каких-либо ответов от водоканала, увы, не получается”

8. Гоблин снова слезно обещает принять “комплекс мер для компенсации роста цен в Крыму”. После всех многочисленных предыдущих обещаний цены не только не упали, но и продолжали стремительный рост. И так будет всегда, потому что Крым — логистический тупик, да еще под санкциями и в оккупации

9. “Севастополь медленно, но поступательно становится спящим городом. В советское время город был городом вечного праздника. Круглосуточно почти гуляли и веселились люди. Сейчас после 20:00 город уже вымирает, пустые улицы, полное отсутствие ночной жизни. У людей просто нет денег”, — написал ватник. В советское, значит? Вот прям праздника? Закрытый город? Или слово “Украина” рука балалаечная написать не может? А денег нет сейчас — это правда

10. Евпатория обросла новым забором: “Странные вещи творятся у нас в Евпатории. С какого-то перепуга руководство Евпаторийского яхт-клуба решило огородить часть причала №6 забором, перекрыв проход к морю. Теперь местные жители лишены возможности порыбачить и могут любоваться морем только через решетку забора. Больше 30 лет можно было рыбачить и подходить к морю, а сейчас нельзя, хотя, судя по публичной кадастровой карте, собственник причала №6 — морской порт, администрация которого тоже ведёт себя непонятно — заварены проходы решетками на причалы Нового пляжа и в Курзале. Порт не работает уже пять лет, проход на волнорез тоже перекрыт. Власти обещали закрыть морской порт, но он красуется как ржавое бельмо на лице Евпатории. Интересно, долго это безобразие будет в городе-курорте, не говоря уже о долгострое на набережной Терешковой?!”. Последовали такие комментарии: “Путину писать… Ну, а че??”, “Лучше сразу в цирк писать — одно…ственно”, “Руководство яхт-клуба — оккупант?”, “Заборы нынче в моде”, “То ли ещё будет”, “Путин дал добро, расходитесь”, “У рыбаков есть несколько вариантов: — ополчиться и добиться разрешения; — ждать и помалкивать”, “Прикрепить флаги Едра на спиннинги и махать”, “Всю жизнь проход был свободен, и пусть таковым остаётся”, “Так вы этого хотели. Думали, в сказку попадете? Получите, распишитесь”, “Страна заборов. Школы в заборах, вокзалы в заборах… Зона”, “Это расея. Везде заборы!”, “Единственное, что в Евпатории строят быстро — это ЗАБОРЫ! Если в Евпатории построят 14 км заборов, то моря мы не увидим! Все в сад!”, “А мы уже скоро на всех набережных будем любоваться на море только через решётки. Все огородили, повесили замки. Короче, дурдом, и прогресса не предвидится!”

P.S. “Купите все леденцы при рф и сосите. Нахрен вам рыбачить, отрыбачили при Украине” — как вы уже поняли, это еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста. И смех, и грех…

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