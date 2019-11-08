1. Украина озвучила в ООН данные о военном присутствии россии в аннексированном Крыму. Число российских военных на осень 2019 года составляет 31,5 человек. Из военной техники: 40 танков, 583 единицы бронированной техники, 162 единицы тяжелых артиллерийских установок, 12 систем залпового огня, 122 боевых самолета, 62 вертолета, а также 34 военных корабля и 7 подводных лодок

2. На админгранице оккупированного Крыма с Херсонской областью, в пункте пропуска “Каланчак”, сегодня приостановили пропуск граждан. Ограничения продлятся до 15 ноября в связи с ремонтными работами

3. Оккупанты продлили арест трем фигурантам красногвардейского “дела Хизб-ут-Тахрир”, которых арестовали после обысков в феврале 2019 года. Рустем Эмирусеинов, Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев останутся в следственном изоляторе минимум до 13 января 2020 года

4. Крымскотатарского активиста, главу Судакского регионального Меджлиса крымскотатарского народа Ильвера Аметова оккупанты оштрафовали на 300 рублей. Аметова, которого рашисты преследуют с 2015 года, признали “виновным” в якобы несвоевременной подаче налоговой декларации. В 2017 году после обыска оккупанты избили и вывезли в Симферополь старшего сына Аметова

5. Серба Славиша Карабашевича оккупанты оставили в СИЗО минимум до февраля. Напомню, ватник арестован 5 августа 2019 года по запросу Сербии, которая требует его экстрадиции. В мае 2018 года в интервью крымским пропагандонам Карабашевич заявлял: “В 2014 году Крым переходит в состав россии. Я был рад, я был одним из тех, кто стоял на баррикадах вокруг украинских воинских частей. Жена меня поддержала, хотя это разрушило наши отношения с семьей жены в Днепропетровске. Теперь они называют нас сепаратистами, — СМЕЕТСЯ Славиш”

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6. Власти Японии запретили въезд в страну саксофонистке, уроженке Крыма Веронике Кожухаровой из-за российского аусвайса. Оккупанты воют о “нарушении прав человека”, а Япония послала Кожухарову за визой в Киев, т.к. “не может давать визу украинцам, которым насильно поменяли паспорт на русский; украинцы должны делать визы у себя в стране”. Примечательно, что Кожухарова живет в россии с 1996 года, но аусвайс получила, видимо, уже после вторжения россии в Украину

7. На ялтинской набережной прошел траурный митинг и молебен в память о погибших пассажирах теплохода “Армения”. Оккупанты на мероприятие согнали детей в военной форме. Некоторые из детей падали в обморок от жары. Т.н. “глава” Ялты Иван Имгрунт, понаехавший из Краснодарского края, заявил, что погибшие пассажиры теплохода (а это до 10 тысяч человек) “отдали свои жизни ради россии”. Удивительная способность рашистов — опошлить всё и превратить в показуху. Напомню, теплоход “Армения” вышел из Ялты 7 ноября 1941 года и был атакован немецким торпедоносцем у берегов Крыма. Руководство СССР число погибших занизило вдвое. Кроме раненых и беженцев, на борту находились военнослужащие и сотрудники НКВД. Транспорт имел отличительные знаки санитарного судна, однако, по мнению некоторых военных историков, “Армения” нарушила этот статус, так как была вооружена четырьмя зенитными пушками 21-К. Кроме того, теплоход сопровождали два вооружённых катера и два истребителя И-153. В связи с этим теплоход являлся “законной” с точки зрения международного права военной целью. Совкам всегда было плевать на людей. Останки теплохода не найдены до сих пор 8. Около 100 ватоголовых выперлось сегодня в оккупированной Феодосии на марш по случаю “Октябрьской революции”. Оккупанты забыли “согласовать” (разрешить) шабаш, поэтому полицаи кому-то звонили и докладывали, что “тут одни пенсы, человек сто, еле на ногах стоят. Разгонять?”. Решено было не разгонять.

9. Немногочисленные коммуняки в оккупированной Керчи сегодня тосковали по совку и вспоминали Октябрьскую революцию. После гнусных речей о мировом заговоре против россиюшки и жалоб на жизнь ватники возложили цветы к памятнику Ленина

10. Севастополь. Пошли с дочкой прогуляться на Исторический бульвар. Она вспомнила, что оккупанты обещали до конца лета закончить ремонт. А там всё разрыли и… бросили, оставив на память кучи грязи и заборы. “Нас что, обманули? Опять обманули?”, — спросила дочка. Это россия, доченька, они по-другому не умеют! Ложь всегда сопровождает россию, всегда и во всем. Теперь и у нас дома.

11. Де брати сили, щоб витримати це все? Одна надiя на поїздки на волю. Там можна зарядитися енергією на подальше перебування у полонi.

P.S. “В садике воспитательница попросила просверлить 3 дырки. Нужно срочно повесить герб, флаг и портрет путина. Приказ директора. Детям по 4 года! Зачем им эта морда? Даже в СССР никто Брежнева в садиках не вешал! Культ… культ безличности!”.

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