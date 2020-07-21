1. Не каждый знает, как выглядел “форпост русского мира” до Второй мировой войны. Кроме наиболее многочисленных крымскотатарских, на полуострове были немецкие, итальянские, греческие поселения. Все изменилось после массовых депортаций. Посмотрите, как Крым стал “исконно русским”.

2. Некоторые крымчане в оккупации, несмотря на риск, стараются окружить себя украинской символикой, чтобы не сойти с ума

3. Прокуратура АРК совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополе сообщили о подозрении еще двум участникам незаконного вооруженного формирования “Самооборона Севастополя”. Коллаборанты в феврале-марте 2014 года стояли на блокпостах, а также участвовали в задержаниях граждан Украины в Крыму

4. В оккупированной Керчи состоялся шабаш по закладке двух десантных кораблей для ВМФ страны-агрессора. На шабаш прибыл путин. У этой перекаченной версии ботоксной крысы скоро ряха лопнет, как кожура у кипящей в воде сосиски. Блевотное шоу

5. Оккупанты в 8 утра отключили треть Керчи от водоснабжения, оставив без воды около 50 тысяч человек. Обещают вновь подать воду в полночь. Говорят, что опять “авария”. Авария с заранее известным временем возобновления водоснабжения и разработанным графиком подвоза водовозок. Во как

6. В Армянске вновь стоит вонь, о чем сообщают жители города в соцсетях

7. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 13. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1288 человек, в том числе 305 в Севастополе. Умерли 39 человек, в том числе 6 — в Севастополе

8. Семь сотрудников оккупационной администрации Ялты заразились коронавирусом, причем заразились еще неделю назад, а в отчетах скрывали. И там далеко не семь. Всех госпитализировали в больницу №7 Симферополя. В ЯЛТЕ МЕСТ УЖЕ НЕТ

9. Заразившаяся коронавирусом пациентка из Ялты записала видеообращение из симферопольской больницы: “Я вас хочу предупредить, будьте сейчас предельно осторожны, потому что в Ялте настоящий всплеск этой заразы. Здесь все три этажа заняты привезенными из Ялты, включая администрацию ялтинскую, здесь лежит половина Интуриста нашего, я уже не буду перечислять всех остальных. Воздержитесь от посещения общественных мест. Даже предположить страшно, сколько гуляет по городу. Врачи сами в шоке. Такой вспышки, как по Ялте сейчас, не было по всем регионам Крыма вместе взятым. Ялтинская (больница) забита. Воздержитесь от всяких посиделок, я вас очень прошу”

10. Жители села Межгорье Белогорского района Крыма протестуют против работ по очистке русла реки Бурульча. Селяне опасаются, что это может нарушить русло, а под прикрытием очистки реки от мусора оккупанты пытаются вывезти щебень. Никаких документов не предоставили

11. “Район Соколиного. Река Коккозка. Сразу за селом — большая красивая поляна. В этом году там поставили будку, начали рыть и бурить. Это было одно из немногих мест, где еще можно было и у реки побыть, и на полянке поиграть, и у костра посидеть. По слухам, там будут коттеджи” Жители Крыма комментируют очередное покращення: “Гондоны материковые (прим — российские) — сто пудов: бизнесмены, понаехи — как они за*бали уже. Сидите у себя дома, бизнес развивайте. Нах*р вы тут нужны!!”, “Да уж, кто же знал, что такая дичь будет, когда голосовали на референдуме в 14-ом за россию. Что путин — предатель родины. И вся власть, и система прогнили. То, что в Крыму творится в плане отдачи таких территорий в частные руки, это позор. Скоро негде отдыхать будет. Одни заборы и частные территории”, “Референдум? Ха-ха”, “Камни (с неба) собирайте и стройте стены от чиновников”, “Можно их просто замуровать”

12. “Оккупанты недовольны оккупантами” — крымчане комментируют искрометный пост понаеха про “крымские бояре плохие, в россии все прекрасно”

13. “16 июля 2006 в Ялте гостила Costa Europa”, — написали в ялтинской группе и опубликовали архивные фотографии круизного лайнера. Жители Ялты традиционно бросились ностальгировать: “Хорошие были когда-то гости”, “Да”, “И времена хорошие были”, “А что такое? Заскучали по Украине, по лайнерам? Вот же бандеровцы, курва, не пускают иностранцев… Повводили санкции… Вместо круизных лайнеров смотрите теперь на путинские военные корабли”, “Злой ты!”, “Не злой, а справедливый”, “А во времена Ялтинской конференции гостили Рузвельт и Черчилль!”

14. “Ялтинские предприниматели, продающие сувениры на Ласточкином гнезде, требуют открыть причал для захода (прогулочных) теплоходов. Не стало отдыхающих — не стало работы! Этот вопрос не заинтересовал побывавшего здесь застройщика Приморского парка и одновременно зампреда Совмина Крыма Кабанова” — цитата. Наш крымчанин прокомментировал вой предпринимателей: “Для них есть отличное слово в рузке новоязе. Отсосайтунг — фактическое положение жителей на всех оккупированных руснёй землях”

15. Вместо иностранных круизных лайнеров: на пляжах оккупированных россией крымских городов за порядком теперь следят кизяки с нагайками

16. Мечты обитателей севастопольского ватофорума: “Я тоже очень-очень хочу, чтобы проезд стал, как раньше, Симферополь-Киев, поезд №12, эх”

17. Севастополь разделён бухтой на южную и северную стороны. Северная сторона дешевле по недвижке, добраться на катере в центр можно за 10 минут. Когда-то можно было. Теперь приезжих сколько, что и без того хилая транспортная система не справляется. Похоже, пора сдавать на права…

P.S. “Да уж, кто же знал, что такая дичь будет, когда голосовали на референдуме в 14-ом за россию”, — скулит упоротый ватник, комментируя очередные запреты и заборы. И вот такие ватники в 2014 году не слушали тех, кто знал и предвидел, а также тех, кто говорил, что нельзя становиться соучастниками международного преступления и предавать свою страну. А теперь только и остается, что шептаться на кухнях и ностальгировать о том, какие “хорошие были времена”…