Вот и наступил 2019-ый год! Я еще раз всех поздравляю и спешу поделиться сообщениями крымчан, из которых вы узнаете, как оккупированный полуостров проводил 2018 и встретил 2019 год:

1. Всех с наступающим! Желаю добра, здоровья. Украинской нации — победы, кьырымли — возрождения на родной земле!

2. З Новим роком! Чекаємо українську армію в Криму в 2019 році!!! Ну, і щоб росія згинула нарешті, як роса на сонці!

3. Всіх громадян України з Новим роком! Всім миру і здоров’я!

4. Сьогодні (31.12.2018) 1751-ий день каменепаду в Криму. З Новим роком, українці. До швидкої зустрічі!

5. Понятие “священные границы родины” — это не просто слова. Если не беречь эти границы, в страну влезут крысы, разносящие свою заразу. Пусть в 2019 году начнется изгнание этих крыс! Слава Украине!

6. Сейчас бухну, и начну гадости против россии строчить. Меня несет, еле сдерживаюсь.

7. Пятый Новый год в Твиттере. Лёжа на диване. С бывшими друзьями предпочитаю поменьше контактировать… Сколько ещё будет таких праздников в оккупации?

8. Где-то с 20:00 (и потом каждый час: в 21, в 22, в 23 по оккупационному времени) бахают салюты. Еще в прошлом году такого не было. Понаехи отмечают Новый год по часам своих мухосрансков.

9. Такой плакат от лица “администрации Ялты” поздравляет жителей бывшего города-счастья с Новым годом и Рождеством. Висит уже несколько дней на закрывшемся в оккупации кинотеатре “Спартак”. Фактически это ВСЁ украшение города. До плаката на здании тряпка с Лениным висела. Ватники комментируют поздравление оккупантов: “Капец, позорище, город вообще не украсили. Чмошники”, “Стыдно”, “Жалкое зрелище”, “Более мрачного места не нашли”, “Мрак”, “Ну вот и потратили 5 миллионов”, “Позор!!!”

10. Кореиз. Елочка отбывает наказание за решеткой. Арест 15 суток. Вот если бы еще ток пустили

11. В Феодосии вечером 31 декабря случился праздничный блэкаут, а в некоторых районах города — даже не один: “Никто не подскажет, когда свет дадут?”, “Как электрики проспятся”, “Кошмар”, “У нас на Маяковке не было тоже минут 30”, “Нет света на автовокзале. Спасибо, с Новым годом, без света и в холоде”, “Крымская и Старшинова тоже”, “Так, может, включат. Не истерите”, “Первушина тоже”, “И на Черноморской нет света”, “А я думаю, чего свет моргает…”, “Пи*дец!!!(((”, “Свет отключали на Чкалова 2 раза — в 15 часов и в 17 часов. Надеемся, Новый год встретим со светом” Напомню, 29 декабря оккупанты заявили, что подготовили генераторы для “безаварийной работы в праздничные дни”. А днем ранее, 28 декабря, заверяли, что генераторы Крыму больше не нужны

12. “2018 год в целом прошел успешно” — заявил в новогоднем поздравлении т.н. “глава Керчи” Сергей Бороздин, который “забыл”, что всего 2 месяца назад в учебном заведении города были убиты два десятка студентов

Часы пробили полночь по Москве:

13. Дождались! Можно собирать валежник.

14. Меня одного тошнит от гимна россии и гномика? Прослушал путина, чуть слезу не уронил, так и ждал продолжение: “Если хотите помочь россии, наберите короткий № 55…”. Зараз послухаю свого президента і головнокомандувача!

15. Фальстарт.

16. С Новым годом вас, недорогие расияне! Годом новых налогов, новых цен на продукты, лекарства, ГСМ, услуги ЖКХ! Годом новых гробов оттуда, где вас “нет”. Годом новых взрывов “бытового газа” и прочих “нетерактов”. Сирию и Новоотбросию вам в каждый город, село, двор, дом и семью!

17. Сидим. Ждём наш Новый год.

18. Собака брешет — свиньи слушают. Обращение свинособачьего вождя на перепутье между годом собаки и годом свиньи h

19. Как в быдляндском Крыму, где “все народы живут дружно в одной семье”, посмотреть поздравление Петра Алексеевича? Гребаный Роскомнадзор всё блочит!

Часы пробили полночь по Киеву:

20. З Новим роком, Україно! Нехай наших ворогів дикі свині з’їдять.

21. З Новим роком, друзі! Крим — Україна! Донбас — Україна! Разом — сила! Спасибо всем крымчанам, которые сейчас салютуют! Мы есть!

22. З Новим роком. Курман (Красногвардейское)!!! Наші бахали на український Новий рік. Так класно відчути, що не сам. Так приємно. Кожен рік виходжу і слухаю. Цей рік більше стріляло. З Новим роком! Хай би боги дали щастя та вдачу, хай би вибачили вже!

23. Феодосия присоединяется к поздравлению!

24. З Новим роком! Місто Судак. В час ночи звучат салюты. С Новым годом, моя любимая Украина!

25. З Новим 2019 Роком, рідна Ненька!!! (прим. Подобных сообщений было очень много).

26. Крымчанин опубликовал фото своей елки с флагом Украины

27. З Новим роком, друзяшки мої улюблені! Бандера народився! Славимо його!

28. З Новим роком, Україно! За цей час ми навчились, можливо, найважчому в житті — чекати. Та сподіватися, не дивлячись на обставини. Бажаю у новому році, щоб наші сподівання здійснилися, а наші очікування стали реальністю.

29. С Новым годом, дорогие бандеровцы! Пусть этот год принесет мир на нашу землю. Спасибо всем, кто сейчас не дома, кто бережет страну от врагов. Моя жовто-синя ялинка сверкает, шампанское за украинский Новый год выпили. Пусть он принесет нашей стране и всем нам только хорошее!

30. Прямо щас во дворе кто-то лупит фейерверк. А с дома напротив ему кричат: красава!

31. Къарасубазар (Белогорск). Чем ближе деоккупация, тем громче фейерверки в Новый год по Киеву! З Новим Роком!! Щастя та здоров’я

32. Материк, селям. На острове есть порох, есть…

33. І що ви думаєте? У мене во дворі лунають салюти та “Плакала”)))))

34. З Новим роком! Нехай добрим людям добре буде. А на дворі бахає, не перестає. Наших тут багато.

35. Спасибо всем, кто салютовал в 12 ночи по киевскому времени в городе Ялта! Тронуло до слез! С Новым годом, друзья!!

36. Янъы йыл хайырлы олсун! З Новим роком! Crimea is Ukraine.

37. Спасибо вам, ребята! Всех, кто на передовой, с Новым годом! Вернитесь живыми!

38. Некоторые крымчане встречали Новый год на воле: “З Новим 2019 роком. Усе буде добре!”

39. Проснулись? Пора праздновать днюху Степана Андреевича

P.S. Закончу сегодняшний выпуск сообщением из Севастополя: “Каждый год 1 января в час ночи я слышу, насколько нас больше, чем кажется в повседневной жизни. Спасибо”.