1. В Санкт-Петербурге суд арестовал на девять суток задержанного 2 июня с украинским флагом крымскотатарского активиста Асана Мумджи, который выходил на митинг в поддержку политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 22 дня. Напомню, Владимир Балух голодает 78-ой день, Александр Кольченко — 5-ый день!

2. Житель Ялты поделился фотографиями Пушкинской тропы в Гурзуфе, которую оккупанты отгородили высоким забором с колючей проволокой. Крымчанин прокомментировал: “Окрім укродиверсантів, тепер ніхто з поціновувачів краси кримської природи до Медвідь-гори із заходу не підійде”.

3. Массандровский винзавод грохнули, завод виншампань в Новом Свете грохнули. Добрались до Воронцовского дворца. Дом графа Воронцова в Алупке пережил много войн, революций и землетрясение 1927 года. Но русня таки и его доконала. Шоп вы повыздыхалы, мрази! “Реставрация”, бл*ть! Укокошили Зимний Сад. Жду фотоподтверждений!

4. Когда крымчане поймут, что россиянам насрать на курорт и Крым? Им нужна военная база! Заграждают и закрывают нахрен все! Оккупанту не нужна природа!!! Крым убивают — это все, что могу сказать на пятом году оккупации. Такого трындеца я ещё не видел. Спасибо, россия!!! Да ещё и вся эта го*нота и фрики едут в Крым!!! Су*и, вам в зажопинске места мало было???

5. Оккупанты сообщили, что будут учить крымчан, “как правильно реагировать на теракт”. До оккупации мы о таком и мечтать не могли!

6. Симферополь сегодня кишит патрулями ментов. Целый табор цыган загнали в парк. На выезде все крупные автомобили паркуют у обочины. Снова прилетела неважная птица, судя по всему.

7. Оккупанты, как и обещали, объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Курманском (Красногвардейском), Нижнегорском, Первомайском и Ичкинском (Советском) районах. Гоблин подписал соответствующее распоряжение. А говорили, что канал им не нужен.

8. Сирийскую авиакомпанию Cham Wings Airlines оштрафуют за полеты в Крым. Авиакомпания перевозила из Сочи в оккупированный Симферополь сирийскую делегацию, которую в апреле путин притащил на потешный экономический форум изгоев в Ялте. Авиакомпания внесена Украиной в санкционный список.

9. Понаехи прощупывают почву для понаезда. Наши ватники решили немного приврать (про свет и воду) в ответах, чтобы избавиться от понаехов. Одного запоребрика так порвало, что ватник ему на частично украинском ответил: “Народ, а как в Керчи с ценами на продукты и с ценами на коммуналку? Мне в Керчи работу предложили. Так меня знакомые отговаривают безумно. Мол, в Керчи цены, как в Москве, воды и света неделями нет и приезжих не любят. Как же на самом деле?”. Ответы: “Всё по делу тебе сказали”, “С ценами, скорее всего, правда, а остальное сильно преувеличено”, “Все правда”, “Всё абсолютная правда”, “(Из-за поребрика пишет) Я считаю, что такие вопросы сами по себе провокационные, особенно для троллей. Сам керчанин, но как 20 лет назад уехал. Приезжаю часто к папе. Скажу по-честному, во многих керчанах есть отпечаток хохлоизации. И в разговорах, и этот менталитет. Пройдёт лет 10 и выветрится из них хохлофилия”, “Ты шо вывел из себя хохлолизацию за 20 рокiв, га?”.

10. Оккупанты сообщили, что открыли после первого этапа реконструкции Приморский пляж в Ялте. Запоребрики, глядя на фото, высмеяли пляж. На что ватница показала, что есть у нас и крутые пляжи, похваставшись фотографиями Массандровского пляжа, сделанного ДО ОККУПАЦИИ! Украина — знак качества!

11. На месте снесенного оккупантами ТРЦ “Еда” на набережной Ялты оккупанты установили деревянные будки, которые полностью перекрыли вид на море. Ватники комментируют: “Набережную застроили сараями”, “Еду снесли, шалман соорудили!”, “Кошмааар!!!! Они же закрыли самое главное, что в Ялте есть — море и красивенный вид на яхты, город, спускающийся к морскому побережью. И да, вы же заборы по набережной забыли понаставить! Сараи есть — вида теперь нет. Сельское позорище”, “Что это еще за порно? Нормальные строения сносят, а халупы устанавливают. Нет слов”, “Фуу”, “Расея”, “Не зря "Еду" снесли!”, “Депутаты-колхозники, вы что с городом делаете, черти?”, “Напоминает стойла для лошадей”, “Весь вид испоганили”, “Боюсь, что с нынешней администрацией Ялте недолго осталось быть Жемчужиной Крыма”.

12. Российские авиакомпании сократили планы по рейсам в аннексированный Крым на 551 тысячу пассажиров, или 22,2%. К этому привел ряд факторов, от открытия моста до резкого — в 1,5-2 раза — роста аэропортовых тарифов в Симферополе. В аэропорту заявили, что им нужно отбить 32 млрд, которые отмыли на строительстве терминала. Тем временем в Крыму считают, что авиакомпании сократили число рейсов в Крым из-за Чемпионата мира по футболу, и рассчитывают на то, что туристы попрут по мосту.

13. Феодосия. Золотой пляж. Время 14-15:00. Воскресенье. Вода где-то градусов 20. Воздух — 26-27. Пока почти никого.

14. Сегодня первый раз в жизни увидел, как люди готовы были набить друг-другу щи из-за 30 РУБЛЕЙ!!! Россия много нам показала. Скоро мы будем убивать за право первым съесть мох с дерева.

15. О процветании “Крымнаша”: такси из Ялты в аэропорт Симферополя в 2015-16 годах стоило 2000 жрублей при топливе 35 за литр. В 2017 — 1800 руб при топливе по 42. Сейчас готовы везти по 1600 аж бегом при топливе по 48. Потому что кушать хочется!

16. Скоро еду на материк подышать! Пришлю фотки. Не завидуйте, ну, или молча)) Все будет Украина!

P.S. “Севастополь. Еще один друг уезжает. В Киев. С семьей. Навсегда. Пожил на два дома и понял, что больше тут жить не будет — не видит никаких перспектив. На материке трудно, но есть будущее. А тут этот долбаный “русский мир” в терминальной стадии”.