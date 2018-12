1. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о катастрофической ситуации с правами человека в аннексированном Крыму, где упоминаются имена украинских политзаключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмир-Усеина Куку. Поддержали резолюцию 65 стран, против выступили 27: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве и россия. Еще 70 воздержались

2. Пропагандона Горного огорчили камни с неба: “Я очень злой, просто п$здец какой злой! Только вернулся из Коктебеля. Коктебель, сук@, катастрофически деградирует, а с нынешним руководством поселка — тут полный треш. За четыре с половиной года ничего абсолютно не сделано, все обещания крымских властей и лично Сергея Аксенова остались обещаниями. Весной этого года случилась экологическая катастрофа, и реакция почти нулевая. На днях вандалы разрушили часть набережной. Возможны разные причины, но срут там, где насрано. Судя по тому, что я увидел, разрушали методично, смакуя свою подлость. Негодяи. И что интересно, всем насрать — что администрации, что местным, что приезжим предпринимателям — сняли бабки и разошлись. Все заколочено досками и железом. Какой нах круглогодичный туризм? Поставили, млять, удобную девочку, при которой Коктебель окончательно допилят и загадят. Ну вот хрена делать в Коктебеле, когда все усрано и засрано?”

3. “Трусы и предатели Русского мира! Сейчас вы все вместе взлетите на ветер. В помещении бомба. Это вам за предательство Новороссии!” — такие смс якобы пришли участникам “съезда добровольцев Донбасса” в Симферополе. Севастопольские пропагандоны подали новость так: “СБУ хотела сорвать съезд добровольцев Донбасса в Крыму. Правоохранители предотвратили теракт в Симферополе”. И да, в Украине идет храшданская война, поэтому российских наемников россия собирает в оккупированном ею же Крыму

4. В бывшем “городе счастья” царит атмосфера говени: “Ялтинские СМИ сообщают, что школьники города заявили твердое "Нет" терроризму и экстремизму”. До оккупации дети в Крыму даже слов таких не знали, а теперь целые детские конкурсы на эту тему проводят

5. “Российские власти боятся, что на водохранилище в Крыму нападут террористы”. Чтобы отразить “атаку УкроДРГ”, оккупанты обносят пустеющие водохранилища заборами и устанавливают вокруг фонари и десятки камер видеонаблюдения. Как мы до оккупации вообще жили?

6. Я теперь понял, для чего оккупанты все закрывают. Чтобы после открытия вата в соцсетях орала про очередной “прорыв”, когда что-то вновь открывается. “Культурный прорыв: в Симферополе открылся Крымский драмтеатр”, — пишут ватники. Театр был закрыт оккупантами 7 месяцев назад после пожара в “Зимней вишне”. Если откроют ТРЦ “Муссон” в Севастополе, то будет “торговый прорыв”, и далее по списку. Ватники всю жизнь должна куда-то прорываться, ведь спокойно им не жилось

7. В Симферополе объявлен конкурс на лучшее название последствий капительного наноремонта улицы Севастопольская. Жители оккупированной столицы АРК предложили такие варианты: “И так сойдет”, “Зла не хватает. Отошлите кто-нибудь фотки в администрацию президента, чтобы показать, на что тратится бюджет, выделенный для Крыма”, “Причалы "родной гавани". Приплыли”, “На ремонт было выделено 70 млн”, “Умом россию не понять”, “Какой капитальный ремонт? Капитальный погром! Если руки говном воняют, значит это ноги! Так и строят”, “Всё только начинается, скоро будет капремонт”, “Стиль улиц Хай-Так”, “(Ватник из Одесской области пишет) Пока из вас выведут хохловатость, будет так!”

8. В Гаспре случился предновогодний блэкаут, который добавил праздничного настроения: “Уже пару часов нет электричества в нижней Гаспре. Может, кто знает, что случилось?”. Ответы знающих: “Тусуйтесь без света, так надо!”, “Я знаю, электричество отключили”, “Два тупых ответа”, “21 век на дворе, пора бы и на лучины переходить”

9. Саранча прёт: “Доброго времени суток, жители прекрасного курорта г. Ялты и Республики Крым! Рассматриваю ваш материк как место для переселения из менее "прекрасной" области рф. Нет предпочтительного места, хотела бы услышать ваше мнение, что посоветуете, цены на жильё? Анон”. Комментарии: “Цены — космос, по сравнению с материком. ЗП отстают, масса ограничений, нет привычных супермаркетов, банков. Местные понаехавших не жалуют. Ревизорро не рекомендует”, “Welcome to hell, my little friend (добро пожаловать в ад)”, “(Понаехавшая из Ессентуков) Краснодар — там работа, медицина, жилья полно”, “Цены, как в Москве, средняя зарплата — 16-22 тысячи. Аренда жилья от 18 тысяч. Ялта”, “Потом бегут отсюда впереди поезда”, “(Понаехавший) Бегут и ноют местные”, “Нууууууууууууу. Я бы тут не жил”, “Не делай ошибки!”, “Только на отдых, попомнишь мои слова”, “Ничего не посоветуем. Оставайтесь там, где вы сейчас находитесь. Город переполнен людьми и авто. Мест нет!”, “Ну вот, опять все в Ялту. Уже больше приезжих, чем местных”, “Это наш Материк! И нам уже здесь тесно!”, “(Понаехавшая из Челябинской области) Это наша была страна! И когда вы вошли в состав рф, никто не сказал, что мостов у нас и так много!!! А больных детей на мост не положишь!!! Здоровей от нанотехнологий и уплывающего бюджета они не станут! Имейте совесть, товарищи!!!”

10. Снегурочка из Бурятии, елка в цветах блевотного сриколора, ихтамнеты с металлодетекторами, кизяки с нагайками, заборы, самовары и шмоны — так в Севастополе открыли главную елку. Кстати, даже вата на форумах уже ругается, что который год подряд елка в такой цветовой гамме

11. Жители Керчи описали атмосферу на открытии городской ёлки: “На сегодняшнем празднике керчане были с такими серьезными лицами, все в чёрном или другой темной одежде, такие хмурые, что даже веселиться не удобно. Пританцовываешь или хлопаешь, улыбаясь, лишний раз оглянешься, а на тебя со всех сторон такие взгляды. Имея обычную тематическую шляпку деда мороза, ловишь на себе взгляды без улыбок. И чувствуешь себя дебилом. То ли я дурак, то ли сани не едут. А вообще, на сцене все веселые, очень интересное представление, зажигательно!! Так хотелось подпевать, танцевать. А вокруг то о своих проблемах кто-то на ухо со знакомыми перетирал, то злобные морды косились от лишнего пританцовывания на месте. Что 15 мая, что сейчас. Почему вы такие серьёзные?? + так напрягало ловить на себе угрюмые взгляды полицейских и охранников. Было очень некомфортно”. Комментарии: “Какая страна, такие и рожи. Чему радоваться то?”, “(Вероятно, из Ольгино пишет) Тоже заметила. Зажатые все, загруженные. Со временем раскачаются. Тяжелое наследие. Как вспомнишь унылую сцену, гопак, Руслану какую-нибудь из динамиков, сине-желтое везде, так вздрогнешь”, “ (Ответ на предыдущий комментарий) Ну что за бред?”, “Честно сказать, а чему радоваться?”, “Тоже иногда так кажется. Автор верно подметил”, “Скажи еще спасибо, что живой”, “Согласна. Но мои довольны”

12. Феодосийской ватнице звезда на ёлке показалась неправильной. Должна быть, как на башнях Кремля

13. Посмотрите на “счастливых” зазаборенных детей Яны-Капу (Красноперекопска) на открытии елки. После церемонии открытия ёлку обнесли забором

P.S. “Бегут и ноют местные”, — написал понаехавший рашист о жителях Крыма, которые покидают зону. И ни у кого ведь из рашистов не возникнет и мысли о том, почему крымчане бегут, а до оккупации не бежали. Кстати, на днях посмотрел опрос из Москвы об отношении к Крыму. Практически все ответили, что так же счастливы, что “Крымнаш”, как и в 2014 году. Вам самим плевать на будущее своих детей, а потому не скулите на форумах, что Крым вам слишком дорого обходится.